Setelah menjalani debut seniornya pada usia 17 tahun pada November 2018, Saka menikmati peningkatan karier yang melesat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengamankan peran reguler di tim utama, karena potensi besarnya memang mustahil terus disembunyikan.

Produktivitas winger lincah itu dalam urusan gol meningkat secara konsisten sepanjang lima musim pertamanya, dengan 20 gol di semua kompetisi pada 2023-24. Pada titik itu ia sudah menjadi bagian mapan dari skuad Inggris, dan kini telah mengoleksi 56 caps.

Masalah cedera yang tidak menguntungkan sempat menghambat Saka dalam beberapa waktu di dua musim terakhir, sehingga kontribusinya dalam urusan gol ikut menurun. Ia telah melewati dua musim tanpa mencapai dua digit dalam kategori tersebut di pentas Premier League.

Ia juga memainkan peran penting dalam perburuan trofi, dengan menjuarai liga tertinggi Inggris dan mencapai final Liga Champions pada 2026, tetapi ekspektasi tetap tinggi dan pemain lain, seperti wonderkid Barcelona Lamine Yamal dan sosok penuh teka-teki Bayern Munich Michael Olise, terus menaikkan standar untuk posisi winger kanan.