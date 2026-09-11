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‘Lolos begitu saja’ - Bukayo Saka diberi tahu statistik tidak membenarkan hype ‘kelas dunia’ karena mantan winger Arsenal menetapkan target ‘yang tidak bisa ditawar’ untuk pemain internasional Inggris itu
Produktivitas gol Premier League Saka menurun
Setelah menjalani debut seniornya pada usia 17 tahun pada November 2018, Saka menikmati peningkatan karier yang melesat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengamankan peran reguler di tim utama, karena potensi besarnya memang mustahil terus disembunyikan.
Produktivitas winger lincah itu dalam urusan gol meningkat secara konsisten sepanjang lima musim pertamanya, dengan 20 gol di semua kompetisi pada 2023-24. Pada titik itu ia sudah menjadi bagian mapan dari skuad Inggris, dan kini telah mengoleksi 56 caps.
Masalah cedera yang tidak menguntungkan sempat menghambat Saka dalam beberapa waktu di dua musim terakhir, sehingga kontribusinya dalam urusan gol ikut menurun. Ia telah melewati dua musim tanpa mencapai dua digit dalam kategori tersebut di pentas Premier League.
Ia juga memainkan peran penting dalam perburuan trofi, dengan menjuarai liga tertinggi Inggris dan mencapai final Liga Champions pada 2026, tetapi ekspektasi tetap tinggi dan pemain lain, seperti wonderkid Barcelona Lamine Yamal dan sosok penuh teka-teki Bayern Munich Michael Olise, terus menaikkan standar untuk posisi winger kanan.
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Apakah bintang Arsenal Saka layak menyandang label 'kelas dunia'?
Ketika ditanya apakah 10 gol harus menjadi syarat minimum mutlak bagi Saka dan di mana posisinya dalam peta sepakbola dunia, mantan pemain sayap Arsenal Pennant, yang berbicara atas kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Jika Anda mulai menyebut pemain sebagai kelas dunia, salah satu winger terbaik di dunia atau winger terbaik di Premier League, maka Anda harus mencapai angka-angka itu. Menurut saya, itu tidak bisa ditawar.
“Kalau Anda melihat Mohamed Salah, dia melakukannya selama sembilan tahun berturut-turut, dalam kisaran kontribusi gol, itu di atas 20.
“Saya pikir dia [Saka] kadang terlalu dimaklumi, dari segi angka dan statistiknya. Dia bisa menampilkan beberapa performa yang benar-benar luar biasa, tetapi jika Anda melihat lebih dalam dan mulai menggali lebih jauh statistiknya, dibandingkan dengan winger top di seluruh dunia dan yang juga bermain di Premier League, angkanya masih cukup jauh tertinggal.”
Kapten Arsenal Odegaard kembali ke performa terbaiknya
Saka bukan satu-satunya yang menghadapi tuduhan membiarkan standar tinggi menurun. Kapten Arsenal Martin Odegaard juga harus menghadapi sejumlah pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi playmaker Norwegia itu terlihat kembali ke performa terbaiknya pada awal 2026-27.
Gelandang berkelas itu, yang telah beroperasi di bawah sorotan paling terang sejak menandatangani kontrak dengan Real Madrid pada usia 16 tahun, sudah mencetak empat gol musim ini, setelah hanya mencatatkan satu gol pada musim lalu.
Pennant menambahkan soal kapten Arsenal itu sebagai salah satu yang terbaik di Premier League ketika tampil di puncak kemampuannya: “Di posisi itu, tentu saja. Dia mencetak lebih banyak gol, kontribusinya juga lebih banyak sekarang daripada sepanjang musim lalu. Ini menunjukkan kepada Anda di mana posisinya musim lalu dan di mana dia bisa berada serta sejauh mana dia bisa melangkah.
“Inilah performa yang kami lihat pada tahun ketika tiga penyerang depan Arsenal begitu magis, Saka, [Gabriel] Martinelli, dan Odegaard benar-benar mengangkat tim itu. Dia benar-benar melangkah maju. Dia sudah menjadi pemimpin. Dia kaptennya. Dia memberi contoh. Jika dia terus seperti ini, ya, dia mungkin salah satu yang terbaik di posisi itu.”
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Jadwal Arsenal 2026-27: Awal sempurna telah dibuat
Arsenal tampil tanpa cela sejak kembali beraksi sebagai juara bertahan Premier League. Mereka meraih poin maksimal dari tiga pertandingan kasta tertinggi, memenangi laga pembuka Liga Champions dan mengangkat trofi Community Shield.
Tim asuhan Mikel Arteta, yang masih punya ruang untuk berkembang, akan kembali beraksi pada Sabtu malam saat melakoni lawatan ke Sunderland. Saka dan Odegaard akan menjadi di antara mereka yang berharap bisa bersinar di Stadium of Light.
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