Loïs Openda mungkin akan meninggalkan Juventus pada bulan Juni. Saat ini hal itu masih sekadar spekulasi, namun kecuali ada kejutan selama bursa transfer mendatang, hal itu akan menjadi kenyataan, mengingat semua pihak memiliki pandangan yang sama: berpisah tanpa terlalu banyak penyesalan, tanpa merugi terlalu banyak. Keputusan Juventus untuk memperpanjang kontrak Luciano Spalletti tidak membuka peluang untuk perubahan yang mengejutkan. Di bawah mantan pelatih timnas Italia itu, pemain asal Belgia ini tergelincir ke posisi kedua dari bawah dalam hierarki penyerang, dengan hanya Milik—yang kembali masuk skuad untuk laga di Udine—yang berada dalam situasi lebih buruk. Openda adalah pemain cadangan; sejak awal 2026, ia hanya sekali menjadi starter, dalam kekalahan kandang melawan Como, dan hanya menonton dari bangku cadangan dalam dua pertandingan terakhir Juventus, yaitu kemenangan kandang melawan Pisa (4-0) dan Udinese (1-0).
Loïs Openda bisa meninggalkan Juventus dan kembali ke Lens: dengan satu syarat
HANYA DUA GOL SEPANJANG MUSIM
Catatan prestasinya bersama Juventus sangat mengecewakan; ia bergabung pada hari terakhir bursa transfer 2025, dipilih hampir di detik-detik terakhir sebagai alternatif untuk Kolo Muani (yang penolakannya oleh Paris Saint-Germain berlangsung hingga akhir), penyerang kelahiran tahun 2000 ini hanya mencetak dua gol dalam 33 pertandingan resmi di liga dan piala, melawan Roma di liga dan melawan Bodo/Glimt di Liga Champions, pada fase grup. Bagi Juve, ia seharusnya mewakili masa kini dan masa depan, menjadi salah satu penerus Dusan Vlahovic di lapangan, namun di Turin ia mengecewakan ekspektasi, lebih dari rekan setimnya David. Dalam beberapa bulan, ia berubah dari calon pemain inti menjadi cadangan, kehilangan kepercayaan diri dan tempatnya dalam daftar pemanggilan timnas Belgia, yang kecuali ada kejutan besar, tidak akan membawanya ke Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.
BERAPA BIAYA YANG HARUS DITANGGUNG OLEH JUVENTUS
Juventus telah mendatangkan Openda dari Leipzig melalui skema pinjaman berbayar dengan opsi pembelian yang akan berubah menjadi kewajiban jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Untuk transfer ini, Bianconeri telah menginvestasikan 3,3 juta euro sebagai biaya pinjaman. Pada musim panas mendatang, mereka harus mulai membayar secara bertahap sebesar 40,6 juta euro untuk opsi pembelian, yang akan resmi berlaku ketika ada kepastian matematis bahwa tim akan finis di sepuluh besar. Berikut ini siaran pers mengenai pembelian tersebut: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub RB Leipzig untuk memperoleh, secara sementara hingga 30 Juni 2026, hak atas jasa olahraga pemain Ikoma-Loïs Openda, dengan biaya sebesar € 3,3 juta. Selain itu, terdapat bonus sebesar tidak lebih dari € 0,8 juta, jika mencapai target-target olahraga tertentu. Kesepakatan ini juga mewajibkan Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas penampilan olahraga sang pemain jika terpenuhi kondisi-kondisi tertentu selama musim olahraga 2025/2026. Nilai yang disepakati untuk pembelian definitif tersebut sebesar € 40,6 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun, ditambah biaya tambahan sebesar € 1,7 juta."
APA SAJA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGINDARI KERUGIAN
Agar terhindar dari kerugian, Juventus harus melepasnya dengan harga sekitar 35 juta euro. Menjualnya berarti akan menghemat banyak biaya gaji: Openda menerima gaji kotor sebesar 7,4 juta euro hingga tahun 2030, sedangkan gaji bersihnya sekitar 4 juta euro per tahun.
PILIHAN LENSA
Di Prancis, saya yakin Openda bisa meninggalkan Juventus pada musim panas ini dan bergabung dengan klub baru. Klub tersebut mungkin saja kembali menjadi Lens, di mana ia sudah pernah bermain pada musim 2022-23, mencetak 21 gol dalam 42 pertandingan resmi (musim yang gemilang yang membawanya bergabung dengan Leipzig). Klub Prancis tersebut mungkin akan mengupayakan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian wajib jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, namun hal ini bergantung pada lolosnya mereka ke Liga Champions musim depan beserta seluruh pendapatan dari UEFA yang menyertainya. Peluangnya sangat bagus: dengan 8 pertandingan tersisa di Ligue 1, Sang et Or mengoleksi 56 poin, satu poin di bawah pemuncak klasemen PSG dan 9 poin di atas Lyon yang berada di peringkat keempat.