Loïs Openda bisa meninggalkan Juventus dan kembali ke Lens: dengan satu syarat

Juventus telah mendatangkan Openda dari Leipzig melalui skema pinjaman berbayar dengan opsi pembelian yang akan berubah menjadi kewajiban jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Untuk transfer ini, Bianconeri telah menginvestasikan 3,3 juta euro sebagai biaya pinjaman. Pada musim panas mendatang, mereka harus mulai membayar secara bertahap sebesar 40,6 juta euro untuk opsi pembelian, yang akan resmi berlaku ketika ada kepastian matematis bahwa tim akan finis di sepuluh besar. Berikut ini siaran pers mengenai pembelian tersebut: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub RB Leipzig untuk memperoleh, secara sementara hingga 30 Juni 2026, hak atas jasa olahraga pemain Ikoma-Loïs Openda, dengan biaya sebesar € 3,3 juta. Selain itu, terdapat bonus sebesar tidak lebih dari € 0,8 juta, jika mencapai target-target olahraga tertentu. Kesepakatan ini juga mewajibkan Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas penampilan olahraga sang pemain jika terpenuhi kondisi-kondisi tertentu selama musim olahraga 2025/2026. Nilai yang disepakati untuk pembelian definitif tersebut sebesar € 40,6 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun, ditambah biaya tambahan sebesar € 1,7 juta."