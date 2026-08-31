Getty Images Sport
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Liverpool 'tidak percaya' pada Alexander Isak saat masalah besar di Anfield disorot untuk bintang £125 juta
Awal kehidupan di Anfield yang tersendat-sendat
Penyerang tim nasional Swedia itu bergabung dengan Liverpool dari Newcastle United pada musim panas lalu dalam transfer besar senilai £125 juta. Namun, musim debutnya di Anfield sangat terganggu oleh cedera, yang membatasi sang penyerang hanya mencetak empat gol sepanjang musim.
Isak membuka rekening golnya untuk musim ini dalam hasil imbang 2-2 kontra Nottingham Forest pada Sabtu. Meski berhasil mencatatkan namanya di papan skor, penyerang itu tampak tidak menyatu dengan rekan-rekan setimnya. Mantan kiper Manchester City Joe Hart meyakini bahwa setup taktik Liverpool saat ini di bawah Iraola membuat sang striker benar-benar terisolasi.
- Getty Images Sport
Hart menyoroti koneksi yang hilang
Berbicara kepada BBC Sport, Hart menyoroti kontras mencolok antara periode sukses Isak di Newcastle dan kesulitannya saat ini di Merseyside. Pundit itu mencatat bahwa sang penyerang adalah titik fokus utama di St James' Park, tempat para gelandang secara naluriah mengetahui posisinya dan bermain dengan kepercayaan penuh.
"Jelas bahwa Liverpool belum menemukan cara bermain dengan Alexander Isak," kata Hart. "Di Newcastle semuanya mengalir melalui dirinya.
"Itu terjadi karena faktor kepercayaan yang mereka bangun seiring waktu, para gelandang mereka tahu persis di mana dia berada dan mereka bahkan tidak perlu mengangkat kepala karena dia akan menunggu di sana.
"Di Liverpool, kepercayaan itu saat ini belum ada. Tidak ada satu pun yang merasakannya dan dia bukan titik pusat itu, yang membuat dia terlihat kebingungan dan terisolasi."
Hart juga mengirimkan peringatan langsung kepada Iraola terkait investasi besar tersebut. Dia mendesak sang manajer untuk membangun sistem serangannya di sekitar pemain Swedia itu atau mencari solusi taktis alternatif. Dia menambahkan: "Andoni Iraola punya beberapa keputusan besar yang harus diambil. Apakah dia membangun timnya di sekitar dia [Isak] atau mencoba menemukan solusi berbeda di dalam skuadnya? Menurut saya, dia harus berkomitmen pada apa yang sudah dilakukan klub dengan berinvestasi begitu besar pada Isak.
"Tidak ada gunanya merekrut para pemain ini jika Anda tidak akan menggunakannya dengan benar dan memaksimalkan kekuatan mereka. Tidak ada yang meragukan kualitas Isak, mereka hanya sedang berada di persimpangan saat ini."
Isak tetap positif meski mengalami kesulitan
Meski mendapat kritik, Isak tetap optimistis. Menilai hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Forest, sang penyerang memuji semangat juang timnya dan tekad untuk tidak pernah menyerah. Namun, ia mengakui timnya memulai pertandingan dengan buruk dan mengkritik kebiasaan mereka kebobolan segera setelah mendapat momentum lewat sebuah gol.
Merefleksikan hasil imbang melawan Forest, Isak berkata: "Saya pikir tidak ada masalah dalam semangat juang dan tidak pernah menyerah. Saya pikir kami juga menunjukkannya pekan lalu. Jelas kami memulai pertandingan dengan cukup buruk hari ini juga. Ketika kami mendapat momentum dengan mencetak gol, di situlah kami harus menjadi lebih baik, menurut saya, karena lagi hari ini kami kebobolan cukup cepat setelah itu."
- Propaganda Photo
Pekan-pekan krusial menanti Isak
Iraola harus segera memutuskan apakah akan sepenuhnya mengintegrasikan Isak sebagai titik fokus utama yang tak terbantahkan dalam serangannya atau mengubah sistem taktisnya untuk mengakomodasi kekuatan skuad yang lebih luas. Mengoptimalkan potensi sesungguhnya sang penyerang Swedia akan sangat penting untuk mengubah hasil imbang yang membuat frustrasi menjadi kemenangan berharga.
Formasi Liverpool yang terus berkembang akan langsung menghadapi ujian dalam beberapa hari ke depan. Liverpool akan menghadapi Ipswich pada Jumat ini sebelum kembali ke Anfield untuk memulai kampanye Liga Champions melawan Atletico Madrid.
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