Liverpool 'tidak percaya' pada Alexander Isak saat masalah besar di Anfield disorot untuk bintang £125 juta

Berbicara kepada BBC Sport, Hart menyoroti kontras mencolok antara periode sukses Isak di Newcastle dan kesulitannya saat ini di Merseyside. Pundit itu mencatat bahwa sang penyerang adalah titik fokus utama di St James' Park, tempat para gelandang secara naluriah mengetahui posisinya dan bermain dengan kepercayaan penuh.

"Jelas bahwa Liverpool belum menemukan cara bermain dengan Alexander Isak," kata Hart. "Di Newcastle semuanya mengalir melalui dirinya.

"Itu terjadi karena faktor kepercayaan yang mereka bangun seiring waktu, para gelandang mereka tahu persis di mana dia berada dan mereka bahkan tidak perlu mengangkat kepala karena dia akan menunggu di sana.

"Di Liverpool, kepercayaan itu saat ini belum ada. Tidak ada satu pun yang merasakannya dan dia bukan titik pusat itu, yang membuat dia terlihat kebingungan dan terisolasi."

Hart juga mengirimkan peringatan langsung kepada Iraola terkait investasi besar tersebut. Dia mendesak sang manajer untuk membangun sistem serangannya di sekitar pemain Swedia itu atau mencari solusi taktis alternatif. Dia menambahkan: "Andoni Iraola punya beberapa keputusan besar yang harus diambil. Apakah dia membangun timnya di sekitar dia [Isak] atau mencoba menemukan solusi berbeda di dalam skuadnya? Menurut saya, dia harus berkomitmen pada apa yang sudah dilakukan klub dengan berinvestasi begitu besar pada Isak.

"Tidak ada gunanya merekrut para pemain ini jika Anda tidak akan menggunakannya dengan benar dan memaksimalkan kekuatan mereka. Tidak ada yang meragukan kualitas Isak, mereka hanya sedang berada di persimpangan saat ini."