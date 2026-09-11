Musim panas yang dijalani Aleksandar Stankovic jelas rumit secara emosional. Setelah Inter menebus status transfernya - yang membawanya kembali ke klub dengan mengaktifkan klausul 23 juta yang tercantum dalam kesepakatan dengan Bruges - putra Dejan itu di satu sisi merasakan emosi karena akhirnya bergabung dengan tim utama Inter yang didukungnya sejak kecil, dan di sisi lain menyadari bahwa ada begitu banyak klub yang siap mengeluarkan banyak uang untuknya.

Di antara klub-klub itu ada juga Liverpool yang, seperti diungkapkan oleh TeamTalk di Inggris, bukan hanya sempat melakukan pendekatan kepada Inter pada musim panas ini, tetapi juga terus memantaunya dengan sangat serius untuk melancarkan upaya baru pada bursa transfer berikutnya.



