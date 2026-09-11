Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica stankovic inter
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Liverpool tidak menyerah untuk Stankovic: tawaran yang ditolak dalam kesepakatan Jones dan serangan baru yang sudah direncanakan

Inter
Liverpool
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic terus menjadi target prioritas Liverpool untuk masa depan lini tengah mereka.

Musim panas yang dijalani Aleksandar Stankovic jelas rumit secara emosional. Setelah Inter menebus status transfernya - yang membawanya kembali ke klub dengan mengaktifkan klausul 23 juta yang tercantum dalam kesepakatan dengan Bruges - putra Dejan itu di satu sisi merasakan emosi karena akhirnya bergabung dengan tim utama Inter yang didukungnya sejak kecil, dan di sisi lain menyadari bahwa ada begitu banyak klub yang siap mengeluarkan banyak uang untuknya.

Di antara klub-klub itu ada juga Liverpool yang, seperti diungkapkan oleh TeamTalk di Inggris, bukan hanya sempat melakukan pendekatan kepada Inter pada musim panas ini, tetapi juga terus memantaunya dengan sangat serius untuk melancarkan upaya baru pada bursa transfer berikutnya.


  • Tawaran dalam kesepakatan Jones

    Liverpool sempat melakukan upaya konkret untuk Stankovic pada musim panas, tepat saat kontak yang sudah disebutkan sebelumnya berlangsung, ketika Inter lama melanjutkan pendekatan, yang kemudian berhasil, untuk membeli gelandang Inggris Curtis Jones secara permanen dari The Reds.

    Dalam pembicaraan itu, manajemen The Reds mencoba menghadiahkan eks Bruges itu kepada Andoni Iraola, tetapi pada akhirnya menerima dua penolakan: yang pertama dari Inter, yang tidak menerima tawaran pinjaman dengan kewajiban pembelian yang besar pada akhir musim, dan yang kedua dari sang pemain yang pada akhirnya memilih untuk mengeluarkan dirinya sendiri dari bursa transfer demi mencoba mewujudkan dan menjalani impian bermain di San Siro dengan mengenakan seragam Inter.

    • Iklan

  • Serangan baru dalam agenda

    Pada akhirnya, Liverpool telah mempromosikan Trey Nyoni ke tim utama dan sedang berupaya memaksimalkan talenta muda mereka, tetapi menjelang bursa transfer berikutnya, lapor TeamTalk, mereka tidak akan berhenti memantau perkembangan Stankovic, seberapa besar ruang yang benar-benar akan diberikan Cristian Chivu kepadanya, dan apakah ada peluang untuk merebutnya dari Inter sebelum musim panas 2027, ketika bagaimanapun juga ia akan tetap menjadi target transfer.



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI