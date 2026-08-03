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Liverpool tetapkan sikap tegas soal transfer Cody Gakpo saat minat Tottenham kian meningkat
Liverpool tegas soal masa depan Gakpo
Liverpool tidak berniat menyetujui kepergian Gakpo pada musim panas ini, meski minat dari Tottenham terus berkembang, menurut talkSPORT. Penyerang berusia 27 tahun itu muncul sebagai target utama Roberto De Zerbi seiring pelatih asal Italia tersebut ingin melanjutkan perombakan agresif skuad Tottenham. Namun, Liverpool telah menegaskan bahwa pemain internasional Belanda itu tetap menjadi bagian fundamental dari rencana mereka di bawah Iraola. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, Liverpool berada dalam posisi negosiasi yang kuat dan nyaris tidak memiliki keinginan untuk kehilangan sosok berpengalaman di lini serang mereka.
Laporan menyebutkan bahwa Tottenham siap menguji keteguhan Liverpool dengan paket finansial yang signifikan, dan mengindikasikan bahwa Liverpool kemungkinan akan meminta dana di kisaran £70 juta untuk Gakpo. Meski angka tersebut akan menjadi keuntungan besar dari biaya awal yang dibayarkan kepada PSV Eindhoven, proyek olahraga di Anfield saat ini menjadi prioritas ketimbang keuntungan finansial jangka pendek.
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Belanja besar-besaran Tottenham berlanjut di bawah De Zerbi
Ketertarikan Tottenham terhadap Gakpo muncul di tengah musim panas belanja yang belum pernah terjadi sebelumnya di London Utara. Tim asuhan De Zerbi menjadi yang paling proaktif di bursa Premier League, dua kali memecahkan rekor transfer klub mereka sendiri dalam hitungan pekan. Matheus Fernandes menjadi rekrutan besar pertama, bergabung dari West Ham dengan biaya £85 juta, sebelum kemudian dilampaui oleh perekrutan mengejutkan Sandro Tonali senilai £100 juta tak lama setelah itu.
Juru taktik Italia itu vokal mengenai keinginannya menambah daya gedor ke dalam skuadnya, baru-baru ini memberi isyarat kepada para pendukung soal kemungkinan datangnya pemain-pemain penting lainnya. De Zerbi sebelumnya menyatakan bahwa aktivitas transfer Spurs baru "60 persen" selesai.
Krisis cedera membentuk sikap Liverpool
Salah satu alasan utama di balik penolakan Liverpool untuk menjual Gakpo adalah kondisi skuad mereka saat ini. Liverpool menghadapi masalah besar dalam pemilihan pemain di posisi depan setelah Hugo Ekitike mengalami cedera serius. Striker kunci itu diperkirakan baru akan kembali bermain pada awal 2026 saat ia melanjutkan pemulihan dari cedera Achilles jangka panjang. Hal ini membuat Iraola kekurangan opsi, sehingga kemampuan Gakpo untuk menjadi ujung tombak atau bermain di kedua sisi sayap menjadi sangat berharga.
Meski Liverpool dikabarkan sedang mengupayakan kesepakatan untuk mendatangkan winger Paris Saint-Germain Bradley Barcola, opsi sayap lain yang mereka miliki minim pengalaman di level tertinggi. Di luar nama-nama yang sudah mapan, skuad saat ini dihuni Rio Ngumoha yang baru berusia 17 tahun dan rekrutan anyar Victor Munoz. Gakpo, yang merasakan kejayaan Premier League bersama klub itu pada 2025, memberikan tingkat konsistensi yang tidak mampu dilepas Iraola. Musim lalu, mantan pemain PSV itu tampil 52 kali di semua kompetisi, dengan sumbangan sembilan gol dan enam assist dalam sebuah kampanye ketika ia kerap diminta menutup celah yang ditinggalkan Alexander Isak dan Ekitike.
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Tottenham beralih ke target alternatif
Dengan langkah untuk mendatangkan Gakpo yang kian kecil kemungkinannya, Tottenham kini menjajaki beberapa opsi penyerang papan atas lainnya untuk memenuhi kebutuhan De Zerbi. Duo Manchester City, Savinho dan Omar Marmoush, sama-sama dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur Stadium, sementara Marcus Rashford dari Manchester United juga disebut-sebut terkait kemungkinan transfer sensasional lintas kota. Para petinggi klub diyakini tengah menggarap kesepakatan untuk Savinho yang bisa mencapai nilai total £60 juta. Kebutuhan mendesak akan penyerang baru semakin meningkat ketika De Zerbi mengatakan kepada media bahwa ia sedang menyiapkan "bomba" transfer lain sebelum tenggat waktu.
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