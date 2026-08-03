Liverpool tidak berniat menyetujui kepergian Gakpo pada musim panas ini, meski minat dari Tottenham terus berkembang, menurut talkSPORT. Penyerang berusia 27 tahun itu muncul sebagai target utama Roberto De Zerbi seiring pelatih asal Italia tersebut ingin melanjutkan perombakan agresif skuad Tottenham. Namun, Liverpool telah menegaskan bahwa pemain internasional Belanda itu tetap menjadi bagian fundamental dari rencana mereka di bawah Iraola. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, Liverpool berada dalam posisi negosiasi yang kuat dan nyaris tidak memiliki keinginan untuk kehilangan sosok berpengalaman di lini serang mereka.

Laporan menyebutkan bahwa Tottenham siap menguji keteguhan Liverpool dengan paket finansial yang signifikan, dan mengindikasikan bahwa Liverpool kemungkinan akan meminta dana di kisaran £70 juta untuk Gakpo. Meski angka tersebut akan menjadi keuntungan besar dari biaya awal yang dibayarkan kepada PSV Eindhoven, proyek olahraga di Anfield saat ini menjadi prioritas ketimbang keuntungan finansial jangka pendek.







