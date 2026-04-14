Liverpool terungkap sebagai salah satu dari tiga klub yang tercantum dalam klausul pelepasan khusus Nico Schlotterbeck, yang berpotensi membuat bintang Borussia Dortmund itu hengkang pada musim panas ini
Rincian klausul tiga klub
Meskipun perpanjangan kontrak Schlotterbeck dimaksudkan untuk memberikan jaminan jangka panjang bagi Borussia Dortmund, dimasukkannya klausul "klub impian" telah mengubah dinamika situasi. Terungkap bahwa sang bek dapat hengkang dengan biaya transfer antara €50 juta hingga €60 juta, namun opsi ini tidak tersedia bagi setiap peminat.
Menurut SPORT BILD, hanya ada tiga tim tertentu yang telah dicantumkan dalam perjanjian sebagai tujuan yang sah untuk jendela transfer mendatang. Liverpool dan Real Madrid adalah dua dari klub-klub besar yang telah dikonfirmasi termasuk dalam kesepakatan tersebut.
Menariknya, tidak ada satu pun dari klub-klub ini yang mengajukan tawaran resmi untuk pemain berusia 26 tahun tersebut sebelum perpanjangan kontrak ditandatangani, periode di mana ia mungkin bisa didapatkan dengan harga yang lebih rendah.
Matthaus membela kesepakatan yang kontroversial itu
Kabar mengenai klausul pelepasan tersebut tidak disambut baik oleh seluruh pendukung Dortmund; beberapa di antaranya bahkan bersiul mengejek sang bek saat tim tuan rumah baru-baru ini kalah dari Bayer Leverkusen. Namun, legenda sepak bola Jerman Lothar Matthaus langsung membela sang pemain, dengan berpendapat bahwa klausul tersebut masuk akal bagi seorang pemain yang ambisius dan memberikan Dortmund pengaruh finansial yang signifikan yang sebelumnya tidak mereka miliki.
"Ini selalu tentang keinginannya untuk melangkah ke tahap berikutnya," kata Matthaus. "Di sisi lain, dia juga berkomitmen pada Borussia Dortmund. Namun, jika Real Madrid datang meminang, Anda ingin menjaga pintu tetap terbuka, setidaknya celah kecil yang bisa Anda lewati."
Batas waktu yang ketat untuk bursa transfer musim panas
Yang terpenting bagi manajemen olahraga Dortmund, klausul pelepasan tersebut bukanlah ancaman yang berlaku sepanjang musim panas. Jendela waktu untuk mengaktifkan biaya tetap tersebut dilaporkan akan berakhir pada pertengahan Juli, bertepatan dengan final Piala Dunia pada 19 Juli.
Ini berarti bahwa jika Liverpool atau klub lain yang ditunjuk ingin mendapatkan jasa Schlotterbeck, mereka harus bertindak tegas dalam beberapa minggu pertama jendela transfer.
Waktu ini sangat penting bagi Lars Ricken dan jajaran petinggi Dortmund. Jika klausul tersebut diaktifkan, BVB akan memiliki waktu sekitar enam minggu dan anggaran lebih dari €50 juta untuk mencari dan merekrut penggantinya.
Peningkatan kondisi keuangan Dortmund
Meskipun ada risiko kehilangan salah satu pilar utama tim, perpanjangan kontrak ini dipandang sebagai langkah jitu dalam melindungi aset. Dengan mengikat Schlotterbeck hingga tahun 2031, Dortmund berhasil menghindari skenario terburuk di mana ia memasuki tahun terakhir kontrak sebelumnya. Matthaus menyoroti bahwa langkah ini telah menambah nilai pasar potensialnya hingga jutaan euro, meskipun klausul pelepasan tetap berlaku.