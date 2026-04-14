Liverpool terungkap sebagai salah satu dari tiga klub yang tercantum dalam klausul pelepasan khusus Nico Schlotterbeck, yang berpotensi membuat bintang Borussia Dortmund itu hengkang pada musim panas ini

Meskipun perpanjangan kontrak Schlotterbeck dimaksudkan untuk memberikan jaminan jangka panjang bagi Borussia Dortmund, dimasukkannya klausul "klub impian" telah mengubah dinamika situasi. Terungkap bahwa sang bek dapat hengkang dengan biaya transfer antara €50 juta hingga €60 juta, namun opsi ini tidak tersedia bagi setiap peminat.

Menurut SPORT BILD, hanya ada tiga tim tertentu yang telah dicantumkan dalam perjanjian sebagai tujuan yang sah untuk jendela transfer mendatang. Liverpool dan Real Madrid adalah dua dari klub-klub besar yang telah dikonfirmasi termasuk dalam kesepakatan tersebut.

Menariknya, tidak ada satu pun dari klub-klub ini yang mengajukan tawaran resmi untuk pemain berusia 26 tahun tersebut sebelum perpanjangan kontrak ditandatangani, periode di mana ia mungkin bisa didapatkan dengan harga yang lebih rendah.







