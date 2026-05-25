Liverpool tengah menjalani 'pembicaraan serius' untuk mengalahkan Man City dalam perburuan transfer pemain tengah bintang

Tim asuhan Arne Slot telah bergerak agresif untuk menempatkan diri di barisan terdepan dalam perburuan Eichhorn, wonderkid berusia 16 tahun. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sports, Plettenberg, Liverpool telah secara konkret ikut serta dalam perburuan gelandang tersebut, dengan pembicaraan tingkat tinggi yang sudah berlangsung antara klub dan perwakilan sang pemain.

Remaja ini telah menjadi salah satu prospek paling dicari di dunia sepak bola setelah mencatatkan musim yang memecahkan rekor di Jerman. Dengan raksasa Merseyside yang ingin memperbarui opsi lini tengah jangka panjang mereka, Eichhorn dipandang sebagai talenta generasi yang dapat memimpin era dominasi klub berikutnya di kompetisi domestik dan Eropa.