Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liverpool tengah menjalani 'pembicaraan serius' untuk mengalahkan Man City dalam perburuan transfer pemain tengah bintang
Liverpool ikut bersaing untuk mendapatkan Eichhorn
Tim asuhan Arne Slot telah bergerak agresif untuk menempatkan diri di barisan terdepan dalam perburuan Eichhorn, wonderkid berusia 16 tahun. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sports, Plettenberg, Liverpool telah secara konkret ikut serta dalam perburuan gelandang tersebut, dengan pembicaraan tingkat tinggi yang sudah berlangsung antara klub dan perwakilan sang pemain.
Remaja ini telah menjadi salah satu prospek paling dicari di dunia sepak bola setelah mencatatkan musim yang memecahkan rekor di Jerman. Dengan raksasa Merseyside yang ingin memperbarui opsi lini tengah jangka panjang mereka, Eichhorn dipandang sebagai talenta generasi yang dapat memimpin era dominasi klub berikutnya di kompetisi domestik dan Eropa.
- Getty Images
Rincian klausul pelepasan terungkap
Persaingan untuk mendapatkan pemain muda ini semakin memanas berkat opsi hengkang yang relatif terjangkau dari ibu kota Jerman. Eichhorn berencana meninggalkan Hertha pada musim panas nanti, dan setiap klub yang berminat harus mengaktifkan klausul pelepasan senilai sekitar €10–12 juta untuk mendapatkan tanda tangannya.
Biaya ini dianggap sangat murah untuk seorang pemain yang telah tampil dalam 18 pertandingan tim utama Hertha dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah 2. Bundesliga. Meskipun Hertha idealnya lebih memilih untuk mempertahankan lulusan akademi mereka, struktur kontraknya membuat kepergiannya pada musim panas hampir tak terelakkan karena klub-klub elit Eropa mulai mengincarnya.
Persaingan dari Manchester City dan Bayern
Liverpool tidak sendirian dalam persaingan ini, karena Manchester City dan Bayern Munich sama-sama telah menunjukkan minat yang kuat. Pemain muda timnas Jerman ini menjadi incaran City, yang mempertimbangkan rencana untuk membeli gelandang tersebut dan langsung meminjamkannya ke Bayer Leverkusen guna melanjutkan perkembangannya.
Bayern Munich juga telah bekerja keras di belakang layar, setelah menggelar beberapa pertemuan dengan pihak sang pemain. Raksasa Bavaria tersebut dilaporkan siap menawarkan kontrak hingga 2031, dengan Vincent Kompany memandang pemain muda ini sebagai target utama untuk memastikan klub terus mendominasi talenta domestik terbaik di Jerman.
- Getty Images
Musim panas yang menentukan bagi sang bintang muda
Beberapa minggu ke depan akan menjadi masa yang krusial saat Eichhorn mempertimbangkan berbagai tawaran yang diajukan kepadanya oleh klub-klub terbesar di dunia. Sementara Bayern menawarkan kesempatan untuk tetap tinggal di negaranya sendiri dan City memberikan jalur yang jelas melalui sistem multi-klub, rekam jejak Liverpool dalam mengintegrasikan pemain muda ke tim utama tetap menjadi daya tarik utama.
Dengan "pembicaraan konkret" yang kini telah terjalin, The Reds berharap dapat meyakinkan pemain berusia 16 tahun itu bahwa Anfield adalah tempat terbaik bagi kariernya untuk berkembang.