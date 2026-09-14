Barcola tiba di Anfield dengan reputasi besar dan banderol yang pada akhirnya bisa mencapai £123 juta, yang membuatnya menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah Liverpool. Namun, mantan pemain internasional Prancis Emmanuel Petit meyakini sang winger masih harus melalui kurva pembelajaran yang terjal jika ingin sukses di bawah sorotan keras kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Petit bersikeras bahwa mantan pemain Lyon itu tidak bisa begitu saja meniru apa yang ia lakukan di Ligue 1. "Bradley Barcola perlu mempelajari cara bermain yang berbeda," kata Petit kepada Boyle Sports. "Paris Saint-Germain memainkan jenis sepak bola yang sangat spesifik. Itu ada dalam DNA mereka, bagaimana mereka merespons posisi bola, semuanya seperti otomatisasi.

"Liverpool berbeda, tetapi Barcola akan memberi mereka sesuatu yang telah hilang dalam dua musim terakhir: seorang pemain yang mampu berlari membawa bola, menyerang ruang di belakang para bek, mencoba menerobos ke sepertiga akhir dan terus mencari situasi satu lawan satu. Tipe pemain seperti itu bisa berbahaya setiap kali menyentuh bola."