Getty Images Sport
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Liverpool 'TANPA HARAPAN' musim ini! Emmanuel Petit mengeluarkan vonis brutal soal perekrutan Bradley Barcola senilai £123 juta dan peluang The Reds finis di empat besar
Barcola diperingatkan soal gaya PSG
Barcola tiba di Anfield dengan reputasi besar dan banderol yang pada akhirnya bisa mencapai £123 juta, yang membuatnya menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah Liverpool. Namun, mantan pemain internasional Prancis Emmanuel Petit meyakini sang winger masih harus melalui kurva pembelajaran yang terjal jika ingin sukses di bawah sorotan keras kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Petit bersikeras bahwa mantan pemain Lyon itu tidak bisa begitu saja meniru apa yang ia lakukan di Ligue 1. "Bradley Barcola perlu mempelajari cara bermain yang berbeda," kata Petit kepada Boyle Sports. "Paris Saint-Germain memainkan jenis sepak bola yang sangat spesifik. Itu ada dalam DNA mereka, bagaimana mereka merespons posisi bola, semuanya seperti otomatisasi.
"Liverpool berbeda, tetapi Barcola akan memberi mereka sesuatu yang telah hilang dalam dua musim terakhir: seorang pemain yang mampu berlari membawa bola, menyerang ruang di belakang para bek, mencoba menerobos ke sepertiga akhir dan terus mencari situasi satu lawan satu. Tipe pemain seperti itu bisa berbahaya setiap kali menyentuh bola."
- Getty Images Sport
Tekanan mental dari £123 juta
Meski Barcola sempat menunjukkan kilasan bakatnya saat kemenangan Paris Saint-Germain atas Atletico Madrid di Liga Champions pada pertengahan pekan, transisi ke gaya bermain yang lebih fisik dan langsung tetap menjadi hambatan terbesarnya. Petit mempertanyakan apakah pemain muda itu memiliki ketangguhan mental untuk menghadapi sorotan yang mengikuti nilai transfer sembilan digit.
"Apakah Barcola akan bermain dengan cara yang sama seperti saat ia bermain untuk Paris Saint-Germain? Tidak, karena Liverpool tidak bermain dengan cara yang sama, tetapi dia akan bermain dengan kemampuan yang sama itu," jelas Petit. "Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia memiliki kekuatan mental untuk menghadapi label harga transfernya. Kita harus melihat nanti soal itu."
Petit menambahkan: "Sekarang dia punya kesempatan untuk melakukan itu bersama Liverpool, dan dia harus langsung memberi dampak. Mereka tidak bisa menunggunya seperti Florian Wirtz atau Alexander Isak.
"Saya pikir Barcola adalah pemain yang akan beradaptasi sangat cepat di Liverpool. Itulah yang terjadi di Paris Saint-Germain ketika dia meninggalkan Lyon. Dia butuh beberapa pekan, tetapi setelah itu dia menunjukkan kemampuan hebatnya."
Liverpool dan United dicoret dari perhitungan
Di luar kesulitan individu Barcola, gambaran yang lebih luas untuk raksasa Merseyside itu tampak suram menurut penilaian Petit. Liverpool sudah kehilangan poin dalam tiga dari empat laga pembuka mereka di Premier League, tren yang mengkhawatirkan bagi tim yang finis di peringkat kelima musim lalu.
"Liverpool dan Manchester United tidak punya harapan musim ini," ujar pemenang Piala Dunia itu dengan blak-blakan. "Mereka kebobolan terlalu banyak gol seperti Chelsea, tetapi saya bahkan lebih tidak yakin terhadap kedua klub dan apa yang mereka lakukan di bursa transfer.
"Keduanya sama-sama kehilangan pemain dan sulit melihat bagaimana mereka bisa diunggulkan untuk finis di empat besar, terutama secara bersamaan. Mereka mungkin akan berebut satu tempat terakhir setelah Arsenal, Manchester City, dan Chelsea, tetapi tempat itu bisa saja jatuh ke tim lain."
- Getty Images Sport
Musim penuh perjuangan menanti
Prediksi pesimistis itu menyoroti kesenjangan yang kian melebar antara para tim terdepan saat ini dan kekuatan tradisional yang kini sedang dalam masa transisi. Meski Barcola didatangkan untuk menghadirkan dimensi baru pada lini serang yang mulai terasa agak mudah ditebak, kurangnya keseimbangan di area lain dalam skuad tetap menjadi masalah mencolok bagi petinggi Anfield.
Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada perkembangan Barcola dan kemampuannya meninggalkan kebiasaannya di PSG demi memenuhi tuntutan intensitas tinggi Premier League. Winger itu memiliki atribut mentah untuk menjadi pembeda dalam pertandingan, tetapi seperti diperingatkan Petit, aspek mental dalam permainan akan sama pentingnya dengan kemampuan teknisnya.
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