Propaganda Photo
Diterjemahkan oleh
Liverpool singkirkan Tottenham dari Piala Carabao lewat kemenangan 3-1 saat Andy Robertson melakukan comeback emosional di Anfield
Pulang kampung emosional di Merseyside
Andy Robertson menjalani kepulangan pertamanya ke Anfield sejak mengakhiri kebersamaannya yang gemilang selama sembilan tahun dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas. Kini memperkuat Tottenham Hotspur di bawah Roberto De Zerbi, pemain internasional Skotlandia itu masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga putaran ketiga Carabao Cup pada Selasa malam. Meski turun membela tim lawan, pemain berusia 32 tahun itu disambut dengan kasih sayang yang luar biasa dari pendukung tuan rumah.
Pertandingan ini menandai tonggak penting bagi bek kiri tersebut, yang meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer menjelang musim ini setelah Milos Kerkez mengamankan posisi starter di Merseyside.
- Getty Images Sport
Sambutan meriah dari Kop
Robertson harus menunggu momennya di bangku cadangan, tetapi ketika ia dimasukkan oleh De Zerbi pada menit ke-57 untuk menggantikan Destiny Udogie, Anfield pun berdiri menyambutnya. Sang bek mendapat standing ovation meriah dari keempat tribune, sementara para suporter langsung kembali melantunkan chant yang sudah akrab didedikasikan untuknya sepanjang tahun-tahun penuh trofi di klub tersebut.
Itu menjadi bentuk penghormatan yang menyentuh atas delapan trofi utama yang ia raih selama waktunya bersama Liverpool, termasuk dua gelar Premier League dan Liga Champions 2019.
Tampilan dominan memastikan kelolosan aman
Andoni Iraola melakukan 10 perubahan pada susunan pemain inti dengan Joe Gomez mengenakan ban kapten, tetapi momentum Liverpool tidak pernah goyah di kandang sendiri. Alexis Mac Allister membuka keunggulan pada babak pertama lewat penyelesaian first-time keras sebelum Cody Gakpo menggandakan keunggulan tak lama setelah jeda. Meski Conor Gallagher mampu menanduk masuk sepak pojok untuk membawa Tottenham Hotspur kembali ke pertandingan, gol indah pada masa injury time dari pemain pengganti Dominik Szoboszlai memastikan kemenangan yang sepenuhnya pantas.
Skor 3-1 dengan jelas mencerminkan superioritas serangan Liverpool saat mereka mengamankan langkah ke putaran berikutnya di turnamen ini.
- Getty Images Sport
Memperpanjang catatan tak terkalahkan di bawah asuhan Iraola
Hasil tersebut berarti tim asuhan Iraola tetap benar-benar tak terkalahkan di bawah pelatih kepala baru dan melaju ke babak berikutnya di Carabao Cup dengan kepercayaan diri yang kian meningkat. Kedalaman skuad benar-benar diuji pada laga ini, dengan menit bermain berharga diberikan kepada para pemain yang baru kembali maupun pemain muda saat Liverpool melakukan rotasi. Liverpool kini akan segera mengalihkan fokus kembali ke kompetisi domestik dengan lawatan Premier League ke Bournemouth pada akhir pekan, sementara Tottenham akan menatap laga kembali ke Anfield pada 19 Desember.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami