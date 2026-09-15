Andy Robertson menjalani kepulangan pertamanya ke Anfield sejak mengakhiri kebersamaannya yang gemilang selama sembilan tahun dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas. Kini memperkuat Tottenham Hotspur di bawah Roberto De Zerbi, pemain internasional Skotlandia itu masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga putaran ketiga Carabao Cup pada Selasa malam. Meski turun membela tim lawan, pemain berusia 32 tahun itu disambut dengan kasih sayang yang luar biasa dari pendukung tuan rumah.

Pertandingan ini menandai tonggak penting bagi bek kiri tersebut, yang meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer menjelang musim ini setelah Milos Kerkez mengamankan posisi starter di Merseyside.