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Liverpool siapkan tawaran baru untuk Bradley Barcola saat aktivitas Paris Saint-Germain membuka jalan bagi transfer senilai £145 juta
Aktivitas transfer PSG memicu optimisme di Anfield
Liverpool bersiap mengajukan tawaran baru untuk Barcola pekan depan, dengan klub Premier League itu kian percaya diri bisa mencapai kesepakatan. Klub Merseyside tersebut terus terlibat dalam pembicaraan dengan Paris Saint-Germain sepanjang musim panas, tetapi titik terang kini tampak semakin dekat setelah PSG mengonfirmasi perekrutan Mika Godts dari Ajax.
Kesepakatan untuk winger muda Belgia itu, yang nilainya bisa mencapai £47 juta, dipandang sebagai pendahulu langsung bagi kepergian Barcola dari Parc des Princes.
Kedatangan Godts menambah persaingan di lini depan PSG yang sudah penuh sesak, yang mencakup nama-nama seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue. Masuknya talenta ini dilaporkan telah meyakinkan petinggi Liverpool bahwa kesepakatan bisa diwujudkan, meski sebelumnya ada gesekan terkait valuasi sang pemain.
Meski raksasa Prancis itu tetap teguh pada banderol sekitar £145 juta, kebutuhan untuk menyeimbangkan skuad dan keinginan sang pemain untuk mendapatkan menit bermain yang terjamin di tim utama bisa memaksa kompromi dalam beberapa hari ke depan.
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Barcola dicoret saat rumor kepindahannya kian menguat
Spekulasi mengenai masa depan Barcola mencapai puncaknya pekan ini ketika pemain berusia 23 tahun itu sepenuhnya tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan. Penyerang tersebut menjadi sosok yang absen mencolok dalam laga-laga kompetitif terbaru PSG, yang menjadi indikasi jelas bahwa waktunya di ibu kota Prancis semakin mendekati akhir.
Pakar transfer Fabrizio Romano semakin menguatkan laporan ini dengan mencatat bahwa sang pemain bahkan tidak berada di bangku cadangan untuk Paris Saint-Germain dalam pertandingan terbaru mereka, sekaligus mengonfirmasi bahwa Liverpool tetap berada dalam pembicaraan aktif untuk membawanya ke Anfield.
Pencoretan ini mengikuti pola ketika sang pemain mulai disingkirkan secara bertahap oleh Luis Enrique, yang memilih memainkan Maghnes Akliouche sebagai starter dalam kemenangan atas Aston Villa di Piala Super UEFA sementara Barcola tetap menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan. Pemain internasional Prancis itu disebut tertarik pada kepindahan ke Inggris, terutama karena ia ingin melanjutkan musim ketika dirinya memantapkan status sebagai salah satu talenta muda paling menarik di Eropa.
Arsenal tertinggal dalam perburuan pemain Prancis
Kabar tentang tawaran Liverpool yang akan segera diajukan akan menjadi pukulan besar bagi Arsenal, yang juga sudah lama meminati penyerang tersebut. Tim asuhan Mikel Arteta terus memantau situasi ini dengan saksama, tetapi laporan menyebut Arsenal ragu untuk menyamai harga fantastis yang dipatok PSG.
Saat ini, Liverpool tampaknya telah selangkah lebih maju daripada rival domestik mereka, dengan menempatkan diri sebagai peminat utama untuk pemain yang tampil gemilang bersama Prancis dalam perjalanan mereka ke semifinal Piala Dunia awal musim panas ini.
Bagi Liverpool, perekrutan Barcola akan menjadi pernyataan besar soal ambisi bagi manajer baru Andoni Iraola. Setelah lebih dulu mengamankan Victor Munoz dari Osasuna dan Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona, kedatangan winger berkualitas tinggi dipandang sebagai kepingan terakhir dari teka-teki.
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Iraola mencari kedalaman skuad jelang laga pembuka musim
Dengan kampanye Premier League yang baru tinggal sepekan lagi, Iraola sangat ingin menambah kedalaman skuad yang saat ini terlihat tipis di beberapa area penting. Kepergian sosok berpengalaman seperti Andy Robertson dan Ibrahima Konate dengan status bebas transfer telah meninggalkan lubang di lini pertahanan, tetapi sang manajer juga sama khawatirnya soal opsi yang dimilikinya di sepertiga akhir lapangan.
Perekrutan Godts oleh PSG menjadi katalis yang dibutuhkan Liverpool, karena kontribusi 30 gol pemain Belgia itu di Eredivisie musim lalu menjadikannya pengganti yang tak terbantahkan untuk Barcola yang hengkang.
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