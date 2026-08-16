Liverpool bersiap mengajukan tawaran baru untuk Barcola pekan depan, dengan klub Premier League itu kian percaya diri bisa mencapai kesepakatan. Klub Merseyside tersebut terus terlibat dalam pembicaraan dengan Paris Saint-Germain sepanjang musim panas, tetapi titik terang kini tampak semakin dekat setelah PSG mengonfirmasi perekrutan Mika Godts dari Ajax.

Kesepakatan untuk winger muda Belgia itu, yang nilainya bisa mencapai £47 juta, dipandang sebagai pendahulu langsung bagi kepergian Barcola dari Parc des Princes.

Kedatangan Godts menambah persaingan di lini depan PSG yang sudah penuh sesak, yang mencakup nama-nama seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue. Masuknya talenta ini dilaporkan telah meyakinkan petinggi Liverpool bahwa kesepakatan bisa diwujudkan, meski sebelumnya ada gesekan terkait valuasi sang pemain.

Meski raksasa Prancis itu tetap teguh pada banderol sekitar £145 juta, kebutuhan untuk menyeimbangkan skuad dan keinginan sang pemain untuk mendapatkan menit bermain yang terjamin di tim utama bisa memaksa kompromi dalam beberapa hari ke depan.