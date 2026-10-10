Liverpool kini berada dalam siaga tinggi terkait ketersediaan bek Barcelona Kounde. Menurut Football Insider, klub Premier League itu telah diberi tahu bahwa tawaran sebesar £60 juta (€71 juta) bisa cukup untuk mengamankan jasanya.

Pemain asal Prancis itu melihat statusnya di Barca melemah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sempat dianggap sebagai aset yang tak tersentuh, bek tersebut kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di bawah arahan manajer Flick.

Meski £60 juta tetap merupakan komitmen finansial yang besar, penetapan harga yang jelas menjadi terobosan besar. Itu menandakan kesediaan Barca untuk bernegosiasi mengenai pemain yang sebelumnya tampak benar-benar tidak tersedia di pasar.