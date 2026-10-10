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Liverpool siapkan manuver mengejutkan senilai £60 juta untuk bek Barcelona yang tersisih
Liverpool mengincar bintang Barca yang tersisih
Liverpool kini berada dalam siaga tinggi terkait ketersediaan bek Barcelona Kounde. Menurut Football Insider, klub Premier League itu telah diberi tahu bahwa tawaran sebesar £60 juta (€71 juta) bisa cukup untuk mengamankan jasanya.
Pemain asal Prancis itu melihat statusnya di Barca melemah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sempat dianggap sebagai aset yang tak tersentuh, bek tersebut kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di bawah arahan manajer Flick.
Meski £60 juta tetap merupakan komitmen finansial yang besar, penetapan harga yang jelas menjadi terobosan besar. Itu menandakan kesediaan Barca untuk bernegosiasi mengenai pemain yang sebelumnya tampak benar-benar tidak tersedia di pasar.
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Menit bermain Kounde turun drastis
Situasi Kounde di Catalunya memburuk dengan cepat sepanjang musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu baru tampil dalam empat pertandingan La Liga sejauh musim ini. Yang lebih mengkhawatirkan bagi pemain internasional Prancis itu adalah periode terbarunya di pinggir lapangan. Ia tetap duduk di bangku cadangan sebagai pemain pengganti yang tidak digunakan dalam tiga laga liga terakhir Barcelona.
Minimnya waktu bermain yang mengkhawatirkan ini tak terhindarkan memicu spekulasi transfer. Selain itu, kendala finansial dan gaji Barcelona yang sudah banyak diberitakan membuat Kounde menjadi kandidat utama untuk dikorbankan demi menyeimbangkan neraca keuangan.
Menilai krisis cedera di lini belakang Liverpool
Sejak didatangkan dari Sevilla pada 2022, Kounde sangat dihargai di Barcelona, dengan mencatatkan 193 penampilan untuk klub tersebut. Kemampuannya bermain nyaman sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya menjadi opsi yang sangat menarik bagi klub-klub peminat.
Ketertarikan Liverpool datang pada saat mereka menghadapi ketidakpastian serius di sisi kanan lini pertahanan. Conor Bradley dilaporkan akan absen hingga tahun depan karena cedera, sementara Jeremie Frimpong kesulitan memberikan dampak yang meyakinkan.
Selain itu, Ronald Araujo didatangkan dengan status pinjaman dari Barcelona pada musim panas, tetapi Liverpool belum memutuskan masa depannya dalam jangka panjang. Dengan Joe Gomez juga berpotensi meninggalkan Anfield pada akhir musim, tambahan kekuatan sangat dibutuhkan.
- Getty Images Sport
Mempertimbangkan investasi besar senilai £60 juta
Terlepas dari ketertarikan yang jelas, belum ada negosiasi formal yang terjadi antara Liverpool dan Barca pada tahap ini. Jajaran petinggi Anfield kini harus menentukan apakah mengeluarkan £60 juta untuk Kounde merupakan solusi paling tepat untuk persoalan mereka di lini belakang. Namun, situasi transfer potensial ini tanpa diragukan lagi telah berubah. Peran Kounde yang berkurang di bawah Flick telah menciptakan peluang nyata di pasar.
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