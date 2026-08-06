Manajer Liverpool Andoni Iraola dikabarkan sedang menyisir pasar untuk mencari talenta baru guna memperkuat lini belakangnya, dan Spence muncul sebagai target utama, menurut The Sun. Setelah periode naik-turun di London utara yang mencakup beberapa masa peminjaman di Rennes, Leeds United, dan Genoa, pemain berusia 25 tahun itu akhirnya menemukan ritmenya di Tottenham Hotspur Stadium pada akhir musim 2025-26.

Liverpool kini memantau situasinya dengan saksama, siap bergerak jika peluang yang tepat muncul sebelum bursa transfer ditutup. Liverpool menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya, tetapi daya tarik bekerja di bawah Iraola bisa terbukti krusial.



