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Liverpool siapkan langkah sensasional untuk memboyong pahlawan Piala Dunia Inggris saat Tottenham pasang banderol harga
Iraola membidik tambahan kekuatan di lini pertahanan
Manajer Liverpool Andoni Iraola dikabarkan sedang menyisir pasar untuk mencari talenta baru guna memperkuat lini belakangnya, dan Spence muncul sebagai target utama, menurut The Sun. Setelah periode naik-turun di London utara yang mencakup beberapa masa peminjaman di Rennes, Leeds United, dan Genoa, pemain berusia 25 tahun itu akhirnya menemukan ritmenya di Tottenham Hotspur Stadium pada akhir musim 2025-26.
Liverpool kini memantau situasinya dengan saksama, siap bergerak jika peluang yang tepat muncul sebelum bursa transfer ditutup. Liverpool menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya, tetapi daya tarik bekerja di bawah Iraola bisa terbukti krusial.
- Getty Images
Tottenham patok harga jual sangat tinggi
Terlepas dari aksi heroiknya di panggung internasional, masa depan Spence di Tottenham masih diselimuti ketidakpastian di bawah Roberto De Zerbi. Laporan tersebut menyebut pelatih asal Italia itu lebih memilih Pedro Porro dan Andy Robertson sebagai opsi bek sayap utamanya, sehingga membuka peluang bagi potensi kepergian sang pemain. Namun, Spurs tidak berniat melepas aset mereka dengan harga murah, terutama setelah nilainya melonjak selama musim panas.
Bek sayap itu menandatangani perpanjangan kontrak pada Agustus lalu yang mengikatnya dengan klub hingga Juni 2028, memberi Tottenham posisi tawar yang kuat dalam negosiasi. Diklaim bahwa Tottenham ‘terbuka’ terhadap kemungkinan menjual Spence dan siap berbisnis jika menerima tawaran yang sesuai di kisaran £35 juta.
Inter memimpin perburuan
Upaya Liverpool semakin rumit karena ada minat serius dari Italia, tepatnya dari klub biru kota Milan. Inter telah mengidentifikasi pemain internasional Inggris itu sebagai target prioritas untuk memperkuat posisi bek sayap setelah penampilannya di panggung global. Nerazzurri sangat ingin menemukan pengganti jangka panjang untuk Denzel Dumfries, yang baru-baru ini hengkang ke Real Madrid, dan mereka memandang Spence sebagai sosok yang sangat cocok untuk sistem Cristian Chivu.
Raksasa Italia itu sudah menggelar pembicaraan dengan perwakilan sang pemain dan dilaporkan bersedia menaikkan anggaran awal mereka untuk mengalahkan persaingan dari Anfield. Jajaran petinggi Inter, termasuk Beppe Marotta dan Piero Ausilio, khawatir profilnya yang terus meningkat hanya akan membuat banderol harganya semakin naik.
- Getty Images Sport
Keputusan penting menanti sang bek sayap
Seiring musim baru Premier League yang semakin dekat, Spence mendapat jatah liburan tambahan setelah membantu England finis di peringkat ketiga Piala Dunia. Bek tersebut absen dalam tur pramusim Tottenham ke Selandia Baru dan Australia, sehingga melewatkan pertandingan melawan tim-tim seperti Auckland FC dan Sydney FC.
Sang pemain kabarnya tertarik dengan kemungkinan kembali ke Italia, tempat ia menikmati masa peminjaman yang sukses bersama Genoa, tetapi daya tarik klub seperti Liverpool tetap menjadi faktor penting. Dengan tenggat transfer yang semakin dekat, persaingan untuk mendapatkan salah satu bintang England yang perkembangannya paling pesat kian memanas.
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