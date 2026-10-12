Liverpool aktif mencari bek kanan baru di bursa transfer menyusul meningkatnya kekhawatiran internal terhadap performa Frimpong, menurut Football Insider. Pemain tim nasional Belanda itu tiba di Anfield dari Bayer Leverkusen tahun lalu melalui transfer besar senilai £29,5 juta, dengan reputasi gemilang di sepakbola Eropa.

Namun, musim debutnya di Merseyside diwarnai inkonsistensi yang mengecewakan. Liverpool kini mempertanyakan apakah Frimpong benar-benar merupakan solusi jangka panjang di sisi kanan pertahanan mereka.

Dengan pemain muda berbakat Conor Bradley juga kesulitan menjaga kebugarannya secara konsisten, posisi bek kanan kini tampak sangat rentan untuk beberapa bulan mendatang.