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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Liverpool siap mengganti Jeremie Frimpong setelah penampilan bertahannya yang sangat buruk melawan Manchester City

Transfers
Liverpool
J. Frimpong
J. Kounde
Liverpool vs Manchester City
Premier League
Barcelona
LaLiga

Liverpool dikabarkan menjajaki pasar transfer untuk mencari bek kanan baru seiring meningkatnya keraguan terhadap kecocokan Jeremie Frimpong bermain di lini pertahanan dalam jangka panjang. Para petinggi klub di Anfield telah menetapkan bintang Barcelona, Jules Kounde, sebagai target utama menyusul serangkaian penampilan tidak konsisten dari rekrutan mereka pada musim panas lalu.

  • Mencari tambahan pemain bertahan secepatnya

    Liverpool aktif mencari bek kanan baru di bursa transfer menyusul meningkatnya kekhawatiran internal terhadap performa Frimpong, menurut Football Insider. Pemain tim nasional Belanda itu tiba di Anfield dari Bayer Leverkusen tahun lalu melalui transfer besar senilai £29,5 juta, dengan reputasi gemilang di sepakbola Eropa.

    Namun, musim debutnya di Merseyside diwarnai inkonsistensi yang mengecewakan. Liverpool kini mempertanyakan apakah Frimpong benar-benar merupakan solusi jangka panjang di sisi kanan pertahanan mereka.

    Dengan pemain muda berbakat Conor Bradley juga kesulitan menjaga kebugarannya secara konsisten, posisi bek kanan kini tampak sangat rentan untuk beberapa bulan mendatang.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kesulitan menghadapi Manchester City

    Keraguan terhadap kemampuan bertahan Frimpong semakin menguat setelah kekalahan mengecewakan 3-0 dari Manchester City baru-baru ini. Pemain asal Belanda itu menjalani sore yang sangat sulit karena kesulitan menghadapi ancaman serangan langsung Rayan Cherki.

    Kelemahan bertahannya semakin terlihat setelah ia tak lama kemudian tersingkir dari susunan pemain inti. Frimpong menjadi starter dalam dua laga pembuka Liverpool di Liga Primer Inggris di bawah asuhan manajer Andoni Iraola sebelum harus duduk di bangku cadangan pada tiga pertandingan domestik berikutnya.

    Yang patut dicatat, Liverpool tidak kebobolan dalam tiga pertandingan beruntun selama Frimpong absen dari susunan pemain inti, sehingga peluangnya untuk kembali masuk ke tim menjadi jauh lebih kecil.

  • Produktivitas serangan versus keandalan pertahanan

    Kemampuan menyerang Frimpong yang dinamis dan dorongannya untuk maju tak pernah benar-benar diragukan selama masa singkatnya di Anfield. Mantan bintang Leverkusen itu terus menghadirkan ancaman besar lewat pergerakan overlap setiap kali merangsek ke sepertiga akhir lapangan.

    Namun, kekhawatiran utamanya terletak pada keandalan dasar Frimpong dalam bertahan saat bermain dalam formasi empat bek konvensional. Liverpool sangat membutuhkan bek sayap modern yang mampu memadukan kontribusi menyerang kelas atas dengan pertahanan yang benar-benar kokoh.

    Kesulitannya belakangan ini saat kembali membantu pertahanan memaksa tim perekrutan Liverpool untuk meninjau ulang opsi mereka di lini belakang secara menyeluruh. Menurut laporan yang sama, klub sudah mulai menyusun daftar pendek calon target menjelang bursa-bursa transfer mendatang.

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  • kounde(C)Getty Images

    Bintang Barcelona mulai masuk radar

    Bek Barcelona Kounde dengan cepat muncul sebagai salah satu nama paling menonjol yang saat ini dipantau jajaran petinggi Liverpool. Pemain serbabisa timnas Prancis itu sangat sesuai dengan profil bek kanan yang disiplin secara taktik dan solid dalam bertahan.

    Meski transfer pada Januari di pertengahan musim tetap menjadi kemungkinan nyata, Liverpool pada akhirnya bisa memilih menunggu hingga musim panas mendatang untuk merampungkan kesepakatan secara resmi. Menuntaskan transfer yang rumit secara terburu-buru pada musim dingin kerap sulit, dan klub lebih menyukai pendekatan yang terukur dalam merekrut pemain.

    Untuk saat ini, Frimpong harus bekerja tanpa henti dalam latihan demi merebut kembali tempatnya sebagai starter dan membuktikan kemampuan bertahannya kepada Iraola. Jika ia gagal menyesuaikan permainannya dengan cepat, kedatangan pemain pengganti berprofil tinggi di Anfield tampak semakin tak terelakkan.

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