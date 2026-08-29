Barcola telah diidentifikasi sebagai target utama Liverpool untuk menggantikan Salah, yang meninggalkan klub pada akhir musim lalu. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan ikon Mesir itu merupakan tugas yang sangat berat, tetapi Liverpool menunjukkan kepercayaan besar kepada winger muda tersebut. Terobosan dalam negosiasi bernilai tinggi itu akhirnya tercapai setelah pembicaraan penting digelar pada Selasa.

Jajaran petinggi Liverpool, yang dipimpin direktur olahraga Richard Hughes, CEO Billy Hogan, dan presiden Fenway Sports Group Mike Gordon, berhasil mencapai kesepakatan langsung dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Meski masih memiliki sisa kontrak dua tahun di ibu kota Prancis, Barcola tetap berkomitmen penuh untuk mengamankan kepindahan ke Anfield.