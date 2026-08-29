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Liverpool sepakati kesepakatan sensasional senilai £106 juta untuk merekrut bintang PSG Bradley Barcola sebagai penerus Mohamed Salah
Liverpool sepakati biaya besar untuk bintang PSG
Liverpool telah mencapai kesepakatan final untuk mendatangkan penyerang Prancis Barcola dari PSG. The Athletic mengklaim bahwa klub Merseyside itu akan membayar paket awal senilai £106 juta (€125 juta), dengan bonus terkait performa yang berpotensi menaikkan total biaya hingga £17 juta (€20 juta) lebih tinggi. Pemain berusia 23 tahun itu dijadwalkan meneken kontrak berdurasi lima tahun di Anfield.
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Mengikuti jejak Salah
Barcola telah diidentifikasi sebagai target utama Liverpool untuk menggantikan Salah, yang meninggalkan klub pada akhir musim lalu. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan ikon Mesir itu merupakan tugas yang sangat berat, tetapi Liverpool menunjukkan kepercayaan besar kepada winger muda tersebut. Terobosan dalam negosiasi bernilai tinggi itu akhirnya tercapai setelah pembicaraan penting digelar pada Selasa.
Jajaran petinggi Liverpool, yang dipimpin direktur olahraga Richard Hughes, CEO Billy Hogan, dan presiden Fenway Sports Group Mike Gordon, berhasil mencapai kesepakatan langsung dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Meski masih memiliki sisa kontrak dua tahun di ibu kota Prancis, Barcola tetap berkomitmen penuh untuk mengamankan kepindahan ke Anfield.
Bersinar di panggung terbesar
Lulusan akademi Lyon itu membuktikan kualitasnya di skuad PSG yang dipenuhi bintang musim lalu di bawah asuhan Luis Enrique. Ia tampil dalam 49 pertandingan, dengan kontribusi 13 gol dan tujuh assist saat klub Paris itu berhasil mempertahankan gelar Ligue 1 dan Liga Champions mereka.
Barcola mendapatkan menit bermainnya meski menghadapi persaingan ketat dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue. Sejak menembus tim utama pada musim 2021-22, penyerang itu telah membukukan 39 gol dan 37 assist dalam 152 penampilan senior.
Kualitasnya semakin ditegaskan pada Piala Dunia musim panas ini. Sang penyerang memainkan peran penting untuk Prancis, tampil dalam kedelapan pertandingan mereka dan mencetak tiga gol di panggung dunia.
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Tes medis dan langkah selanjutnya
Transfer ini kini memasuki tahap akhir, dengan Barcola diperkirakan akan menjalani tes medis di Merseyside dalam 24 jam ke depan. Setelah seluruh formalitas rampung, ia akan secara resmi diperkenalkan sebagai senjata serang terbaru Liverpool.
Kepindahan yang kian dekat ini menjelaskan absennya dia baru-baru ini dari skuad PSG. Enrique tidak memasukkan sang penyerang dalam laga pembuka liga 2026-27 mereka melawan Rennes pada Minggu, dan ia kembali absen saat bermain imbang 2-2 di markas Lille pada Jumat. Dengan kontrak lima tahunnya yang tinggal diresmikan, Barcola akan segera memulai babak berikutnya dalam kariernya di bawah Iraola di Anfield.
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