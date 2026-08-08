AgenciaLOF
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Liverpool sepakat dengan kesepakatan pinjaman mengejutkan untuk bek Barcelona Ronald Araujo
Liverpool incar bek pelapis
Menurut Romano, Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merekrut Araujo dengan status pinjaman selama satu musim. Kepindahan ke Anfield memberi bek tengah Uruguay itu kesempatan untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama setelah menjalani musim yang tidak menentu di Camp Nou. Setelah kehilangan tempatnya di tim inti di bawah Hansi Flick dan gagal mendapatkan peran menonjol selama Piala Dunia 2026, sang bek kini memandang Merseyside sebagai destinasi ideal untuk membangun kembali performa dan kepercayaan dirinya.
- Xinhua
Romano merinci kesepakatan peminjaman
Menulis di akun X resminya, Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan verbal antarklub telah mendapat lampu hijau dari direktur olahraga Barcelona, Deco. Mengabarkan transfer tersebut, ia menulis: "Liverpool sepakat dengan kesepakatan peminjaman untuk merekrut Ronald Araujo dari Barcelona, HERE WE GO! Kesepakatan verbal antarklub dengan Barca kini telah disetujui oleh direktur Deco. Bek tengah baru untuk #LFC dengan bomba kejutan."
Barcelona sesuaikan rotasi lini pertahanan
Menyetujui kepergian Araujo memungkinkan Barcelona memangkas tagihan gaji mereka sambil terus membentuk ulang skuad jelang kampanye baru. Petinggi Barcelona tetap aktif di bursa transfer untuk mencari tambahan di lini belakang, dengan Pau Cubarsi dan Eric Garcia siap memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam rotasi lini pertahanan Flick. Bagi Liverpool, profil fisik Araujo, yang ditandai dengan kecepatan pemulihan yang impresif dan dominasi udara, bisa membuatnya menjadi partner alami bagi Virgil van Dijk di lini belakang.
- Getty Images Sport
Konfirmasi resmi masih ditunggu
Kedua klub kini sedang berupaya menuntaskan dokumen yang tersisa sebelum membuat pengumuman resmi. Jika langkah-langkah administratif terakhir berjalan lancar, Araujo akan menjalani tes medis dan bergabung dengan skuad Andoni Iraola untuk persiapan pramusim. Laga-laga pemanasan yang akan datang akan memberi bek Uruguay itu kesempatan krusial untuk beradaptasi dengan tuntutan taktis sepak bola Inggris sebelum kompetisi domestik dimulai.
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