Menurut Romano, Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merekrut Araujo dengan status pinjaman selama satu musim. Kepindahan ke Anfield memberi bek tengah Uruguay itu kesempatan untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama setelah menjalani musim yang tidak menentu di Camp Nou. Setelah kehilangan tempatnya di tim inti di bawah Hansi Flick dan gagal mendapatkan peran menonjol selama Piala Dunia 2026, sang bek kini memandang Merseyside sebagai destinasi ideal untuk membangun kembali performa dan kepercayaan dirinya.