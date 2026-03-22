Liverpool semakin terpuruk dan PSG kini menakutkan: “Jika kami bermain seperti ini, skornya bisa berakhir 10-0,” kata Warnock

Salah dan rekan-rekannya menelan kekalahankesepuluh di liga saat bertandang ke markas Seagulls, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sejak musim 2015/16. Sebuah penurunan drastis jika mengingat bahwa dalam dua musim terakhir (yaitu musim 2023/24 dan 2024/25), total kekalahan hanya 8 kali. Dan ini baru ketujuh kalinya dalam sejarah Premier League di mana juara bertahan berhasil “mencetak rekor” dengan kalah 10 kali atau lebih.





Berada di peringkat kelima Premier League meskipun telah menghabiskan 450 juta poundsterling di bursa transfer, Liverpool baru saja meraih kemenangan meyakinkan atas Galatasaray yang membawa mereka lolos ke perempat final Liga Champions. Setelah jeda untuk tim nasional, The Reds harus bertandang ke markas juara Eropa bertahan, di Paris, sebelum kembali ke Inggris enam hari kemudian.





Dua pertandingan ini, mengingat kondisi Liverpool saat ini, membuat para pendukungnya cemas. Berbicara kepada BBC, mantan pilar The Reds, bek Stephen Warnock, memperingatkan: “Jika mereka pergi ke Paris dengan performa seperti ini dan bermain seperti ini, maka melawan PSG bisa berakhir 10-0. Saya katakan ini untuk menjelaskan seberapa buruk The Reds bermain hari ini. Brighton memiliki banyak peluang dan tidak memanfaatkannya, tetapi PSG akan jauh lebih tajam dan tidak akan membuang banyak peluang gol. Saya sangat, sangat khawatir dengan Liverpool.”





Tumbuh besar di Liverpool, selain bersama The Reds, Warnock pernah bermain untuk klub-klub lain seperti Blackburn, Aston Villa, dan Leeds.



