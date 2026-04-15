Liverpool 'seharusnya menang' atas PSG, namun Arne Slot terkesima oleh pemenang Ballon d'Or, Ousmane Dembele

Setelah peluit akhir dibunyikan, pelatih kepala Liverpool mengungkapkan perasaan campur aduk antara kebanggaan atas intensitas timnya dan kekecewaan atas hasil akhir pertandingan. Ia mencatat bahwa meskipun timnya beruntung hanya kalah 2-0 pada leg pertama, leg kedua ini menjadi kisah dominasi yang sia-sia.

Merefleksikan penampilan dan dampak dari bintang PSG, Slot mengatakan kepada TNT Sports: "Kami mendapatkan lebih dari yang pantas kami dapatkan pekan lalu, dengan hanya kalah 2-0, tetapi hari ini kami mendapatkan jauh lebih sedikit dari yang pantas kami dapatkan. Menurut saya kami seharusnya menang, tapi itu juga menunjukkan kualitas mereka yang tidak kebobolan meski kami memiliki begitu banyak peluang, serta penyelesaian akhir Ousmane Dembele, yang menunjukkan mengapa ia memenangkan Ballon d'Or."

Mengenai intensitas timnya, ia menambahkan: "Itu luar biasa. Bahkan setelah kami tertinggal 1-0. Jika melihat xG, kami seharusnya mencetak dua gol, apalagi satu, dan itu sudah terlalu sering terjadi musim ini." Ketika ditanya apakah lolos ke Liga Champions musim depan tetap menjadi syarat minimum mutlak, Slot menjawab: "Tentu saja dan itulah tujuan kami saat ini."