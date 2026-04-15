Liverpool 'seharusnya menang' atas PSG, namun Arne Slot terkesima oleh pemenang Ballon d'Or, Ousmane Dembele
Reds mendominasi tapi tak berdaya
Liverpool berjuang keras untuk membalikkan ketertinggalan pada leg pertama, namun juara bertahan Liga Champions itu terbukti terlalu tangguh di Anfield yang riuh. Meskipun melepaskan 21 tembakan—jumlah tertinggi tanpa mencetak gol di kompetisi Eropa sejak final 2022—The Reds harus menelan kekalahan akibat dua gol telak dari Dembele, yang membuat mereka kalah dengan agregat 4-0. Hasil ini memastikan tersingkirnya tim Liga Premier tersebut untuk kedua kalinya berturut-turut di tangan juara Prancis, yang secara resmi mengakhiri harapan mereka untuk meraih trofi musim ini.
Slot menyesali peluang yang terlewatkan
Setelah peluit akhir dibunyikan, pelatih kepala Liverpool mengungkapkan perasaan campur aduk antara kebanggaan atas intensitas timnya dan kekecewaan atas hasil akhir pertandingan. Ia mencatat bahwa meskipun timnya beruntung hanya kalah 2-0 pada leg pertama, leg kedua ini menjadi kisah dominasi yang sia-sia.
Merefleksikan penampilan dan dampak dari bintang PSG, Slot mengatakan kepada TNT Sports: "Kami mendapatkan lebih dari yang pantas kami dapatkan pekan lalu, dengan hanya kalah 2-0, tetapi hari ini kami mendapatkan jauh lebih sedikit dari yang pantas kami dapatkan. Menurut saya kami seharusnya menang, tapi itu juga menunjukkan kualitas mereka yang tidak kebobolan meski kami memiliki begitu banyak peluang, serta penyelesaian akhir Ousmane Dembele, yang menunjukkan mengapa ia memenangkan Ballon d'Or."
Mengenai intensitas timnya, ia menambahkan: "Itu luar biasa. Bahkan setelah kami tertinggal 1-0. Jika melihat xG, kami seharusnya mencetak dua gol, apalagi satu, dan itu sudah terlalu sering terjadi musim ini." Ketika ditanya apakah lolos ke Liga Champions musim depan tetap menjadi syarat minimum mutlak, Slot menjawab: "Tentu saja dan itulah tujuan kami saat ini."
Dembele yang tampil gemilang terus menghantui tanah Inggris
Kemenangan ini dipastikan berkat penampilan gemilang Dembele, yang membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia melalui dua gol penentu. Pemain asal Prancis ini kini telah terlibat dalam lima gol dalam lima penampilan tandang terakhirnya di Liga Champions melawan tim-tim Inggris, mengukuhkan reputasinya sebagai momok yang selalu menghantui tim-tim Liga Premier. Ketajamannya yang mematikan memungkinkan tim asuhan Luis Enrique menahan tekanan besar dan melaju ke babak semifinal untuk menghadapi Bayern Munich atau Real Madrid, sementara sang juara bertahan terus berjuang mempertahankan gelar juara Eropa.
Fokus pada Derby bagi The Reds
Liverpool harus menata kembali barisan mereka menjelang Derby Merseyside yang krusial melawan Everton pada Minggu mendatang di Hill Dickinson Stadium, seiring dengan semakin sengitnya persaingan untuk empat besar. Tugas Slot kini jauh lebih berat setelah kehilangan Hugo Ekitike, yang harus absen selama sembilan bulan akibat cedera robek pada tendon Achilles. Tanpa penyerang andalannya, The Reds harus kembali menemukan ketajaman mencetak gol mereka untuk memastikan kembalinya ke kompetisi Eropa elit melalui slot kelima Inggris dalam sistem kualifikasi Eropa.