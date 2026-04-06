AFP
Diterjemahkan oleh
Liverpool 'optimis' terkait perpanjangan kontrak Ibrahima Konate, sementara pemain yang menjadi incaran Real Madrid itu ingin segera menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia
Pembicaraan terus berlanjut meskipun ada minat dari Madrid
Menurut media Prancis L'Équipe, Liverpool sangat optimis dapat menyelesaikan perpanjangan kontrak Konate. Negosiasi telah berlangsung selama sekitar 18 bulan, dan kedua belah pihak baru-baru ini melakukan pembicaraan yang "sangat intens" untuk menjembatani kesenjangan yang ditinggalkan oleh tawaran awal tahun lalu yang dianggap tidak memadai. Klub Anfield yakin mereka dapat menangkis ancaman yang semakin mendekat dari Madrid untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun itu di Merseyside. Ia ingin berangkat ke Piala Dunia dengan pikiran yang tenang, dan keputusan definitif diharapkan dalam beberapa minggu ke depan karena ia berupaya mengakhiri saga ini.
- Getty Images
Los Blancos memantau situasi kontrak
Madrid telah memantau dengan cermat situasi sang bek, dan menganggapnya sebagai target utama untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Los Blancos memiliki rekam jejak yang terbukti dalam merekrut talenta-talenta top yang memasuki tahun terakhir kontrak mereka, dan mereka dilaporkan telah memaparkan proyek jangka panjang mereka kepada pihak sang pemain. Jika pembicaraan dengan klub Inggris tersebut gagal, raksasa Spanyol ini siap mengajukan tawaran yang menggiurkan. Namun, terlepas dari daya tarik Santiago Bernabeu yang jelas dan rumor transfer yang terus beredar, tren yang ada menunjukkan bahwa sang pemain saat ini cenderung memperpanjang masa tinggalnya yang sukses di Inggris.
Tuntutan finansial di bawah kepemimpinan Arne Slot
Meskipun kebangkitannya pada tahun 2026 menegaskan kembali statusnya sebagai pemain kunci di bawah asuhan manajer Arne Slot, pembicaraan dengan Liverpool menemui kendala terkait persyaratan finansial. Konate dilaporkan menuntut kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan perannya sebagai pilar utama di lini pertahanan. Pihak perwakilannya berpendapat bahwa paket gajinya saat ini, yang bernilai sekitar £150.000 per minggu, harus ditingkatkan agar ia mendekati jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub. Pada bulan Desember, manajer asal Belanda itu sangat jujur mengenai penurunan performa singkatnya, dengan menyatakan: "Dia terlalu sering berada di tempat kejadian." Namun, sang bek telah bangkit kembali dengan mengesankan untuk mendominasi duel-duel individu. Meskipun ia terbuka untuk tetap bertahan di Merseyside, ketidaksepakatan ini telah memicu spekulasi lebih lanjut.
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya bagi Liverpool?
The Reds akan menghadapi jadwal yang sangat padat ke depan. Fokus kini langsung beralih ke perempat final Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Paris Saint-Germain di kandang lawan pada 8 April sebelum leg kedua yang krusial di Anfield pada 14 April. Di antara dua laga besar di Eropa tersebut, klub akan menjamu Fulham di Liga Premier pada 11 April. Mereka kemudian akan bertandang untuk derby Merseyside yang sulit melawan Everton pada 19 April, yang berarti skuad akan membutuhkan barisan pertahanan tangguh mereka dalam performa terbaiknya.