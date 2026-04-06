Liverpool 'optimis' terkait perpanjangan kontrak Ibrahima Konate, sementara pemain yang menjadi incaran Real Madrid itu ingin segera menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia

Meskipun kebangkitannya pada tahun 2026 menegaskan kembali statusnya sebagai pemain kunci di bawah asuhan manajer Arne Slot, pembicaraan dengan Liverpool menemui kendala terkait persyaratan finansial. Konate dilaporkan menuntut kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan perannya sebagai pilar utama di lini pertahanan. Pihak perwakilannya berpendapat bahwa paket gajinya saat ini, yang bernilai sekitar £150.000 per minggu, harus ditingkatkan agar ia mendekati jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub. Pada bulan Desember, manajer asal Belanda itu sangat jujur mengenai penurunan performa singkatnya, dengan menyatakan: "Dia terlalu sering berada di tempat kejadian." Namun, sang bek telah bangkit kembali dengan mengesankan untuk mendominasi duel-duel individu. Meskipun ia terbuka untuk tetap bertahan di Merseyside, ketidaksepakatan ini telah memicu spekulasi lebih lanjut.