Getty
Diterjemahkan oleh
Liverpool merilis pernyataan penting terkait Mohamed Salah di tengah kekhawatiran bahwa ia telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama The Reds
Diagnosis positif untuk Raja Mesir
Para pendukung setia Anfield dibuat terkejut pada 25 April ketika Salah ditarik keluar pada menit ke-59 dalam kemenangan Liverpool 3-1. Pemandangan pemain berusia 33 tahun itu yang memberi hormat kepada keempat tribun sebelum menghilang ke dalam terowongan membuat banyak orang menduga bahwa cedera hamstring yang serius telah mengakhiri kariernya selama sembilan tahun di Merseyside.
Namun, klub kini telah memberikan kabar baik terkait ketersediaannya untuk sisa musim ini. Sebuah pernyataan klub menegaskan: “Mohamed Salah diperkirakan akan kembali bermain sebelum akhir musim ini. Masalah yang menyebabkan ia ditarik keluar kini telah dipastikan sebagai cedera otot ringan. Namun, diperkirakan Salah akan kembali beraksi sebelum akhir musim 2025-26 dan kepergiannya dari The Reds pada musim panas ini.”
- Getty Images Sport
Van Dijk mendukung 'pemulih cepat'
Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, telah secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa rekan setimnya itu akan menemukan cara untuk kembali ke lapangan sebelum musim ini berakhir. Berbicara setelah pertandingan melawan Palace, pemain asal Belanda itu mencatat bahwa Salah dikenal karena ketahanan fisiknya yang luar biasa dan dedikasi profesionalnya dalam proses pemulihan.
“Mengetahui Mo, dia cepat pulih dengan orang-orang yang tepat di sekitar kami dan kita lihat saja nanti,” kata Van Dijk. Dia mengakui bahwa emosi saat itu memengaruhi suasana yang mencekam di Anfield, dengan mengatakan: “Jika Anda cedera pada tahap musim ini, terutama dalam situasi yang dia alami, hanya ada dua pertandingan kandang lagi yang tersisa baginya. Ada berbagai perasaan yang melintas di benak Anda saat Anda harus keluar lapangan.”
Perburuan Tempat di Liga Champions
Tim asuhan Arne Slot saat ini tengah berjuang keras untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan dan harus menghadapi serangkaian pertandingan sulit tanpa kehadiran Salah dalam waktu dekat. Pemain internasional Mesir itu hampir pasti akan absen dalam lawatan ke Old Trafford milik Manchester United dan saat menjamu Chelsea pada 9 Mei. Jadwal sisa Liverpool mencakup pertandingan-pertandingan krusial melawan Aston Villa dan Brentford. Pertandingan terakhir melawan Brentford kini memiliki arti yang lebih besar, karena dijadwalkan sebagai panggung potensial untuk perpisahan resmi Salah di Anfield di hadapan para pendukung tuan rumah.
- AFP
Tujuan masa depan tampak semakin jelas
Meskipun fokus utama saat ini tertuju pada kondisi kebugaran Salah menjelang kemungkinan penampilan perpisahannya di laga terakhir, pembicaraan mengenai langkah selanjutnya terus memanas. Penyerang tersebut telah mengonfirmasi niatnya untuk menghadapi tantangan baru setelah kontraknya dibebaskan dari tahun terakhir, dan pengumuman resmi mengenai destinasi barunya mungkin akan segera dirilis.
Menurut koordinator media tim nasional Mesir, Muhammad Murad, sang bintang akan mengumumkan klub barunya dalam beberapa hari ke depan. Dengan minat dari Liga Pro Arab Saudi, Italia, dan Prancis, dunia menanti untuk melihat ke mana pemain yang telah mencetak 257 gol untuk Liverpool ini akan membawa bakatnya setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Anfield.