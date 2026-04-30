Liverpool merilis pernyataan penting terkait Mohamed Salah di tengah kekhawatiran bahwa ia telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama The Reds

Para pendukung setia Anfield dibuat terkejut pada 25 April ketika Salah ditarik keluar pada menit ke-59 dalam kemenangan Liverpool 3-1. Pemandangan pemain berusia 33 tahun itu yang memberi hormat kepada keempat tribun sebelum menghilang ke dalam terowongan membuat banyak orang menduga bahwa cedera hamstring yang serius telah mengakhiri kariernya selama sembilan tahun di Merseyside.

Namun, klub kini telah memberikan kabar baik terkait ketersediaannya untuk sisa musim ini. Sebuah pernyataan klub menegaskan: “Mohamed Salah diperkirakan akan kembali bermain sebelum akhir musim ini. Masalah yang menyebabkan ia ditarik keluar kini telah dipastikan sebagai cedera otot ringan. Namun, diperkirakan Salah akan kembali beraksi sebelum akhir musim 2025-26 dan kepergiannya dari The Reds pada musim panas ini.”