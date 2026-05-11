Liverpool merilis foto-foto tugu peringatan untuk Diogo Jota dan Andre Silva yang akan dipasang di 97 Avenue di luar Anfield
Sebuah hati untuk seorang pahlawan di Jalan 97
Klub telah secara resmi memperkenalkan desain 'Forever 20', sebuah patung yang akan didirikan sebagai instalasi permanen di dekat Tribun Utama. Liverpool memilih 97 Avenue sebagai lokasi penghormatan ini, tempat yang sama di mana ribuan penggemar meninggalkan syal, spanduk, dan karangan bunga setelah kecelakaan mobil fatal di Spanyol yang merenggut nyawa kedua bersaudara tersebut.
Bagian utama dari monumen ini adalah patung hati yang mengalir, yang secara langsung merujuk pada selebrasi gol khas Jota yang menjadi ciri khas selama lima tahun kariernya di Anfield. Desain ini dirancang agar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang; ketika dilihat dari sudut yang berbeda, patung ini menampilkan angka 20 dan 30, yang masing-masing dikenakan oleh Jota dan Silva selama karier bermain mereka.
Suara para penggemar diabadikan dalam batu
Dalam sebuah inisiatif yang unik dan mengharukan, klub mengonfirmasi bahwa tugu peringatan tersebut akan menyertakan barang-barang yang ditinggalkan oleh para pendukung selama masa berkabung. Benda-benda kenangan ini telah diintegrasikan ke dalam alas batu bertekstur Granby Rock melalui proses daur ulang, memastikan bahwa emosi murni dari para penggemar tetap menjadi fondasi literal dari situs tersebut.
Alas batu itu sendiri akan diukir dengan laser sebagai bentuk dedikasi resmi kepada kedua bersaudara tersebut. Mencerminkan kehidupan Jota di luar lapangan, desainnya juga menampilkan sentuhan pribadi yang halus, seperti detail pengontrol video game. Penambahan ini mengakui kecintaan sang penyerang terhadap game dan eSports, menjadikan tugu peringatan tersebut cerminan kepribadiannya yang lebih intim.
Lirik lagu favorit Kop
Musik juga akan memainkan peran sentral dalam monumen peringatan ini, dengan lirik nyanyian terkenal Jota yang diukir pada strukturnya. Lagu tersebut tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman menonton pertandingan di Anfield, di mana para pendukung setia Liverpool terus menyanyikannya pada menit ke-20 setiap pertandingan kandang untuk menghormati pria yang telah mencetak begitu banyak gol penting bagi The Reds.
Meskipun tanggal pasti untuk peresmian fisiknya belum ditetapkan, klub berencana menjadikan area tersebut sebagai tempat untuk merenung dengan tenang. Tempat ini akan menyediakan ruang khusus bagi para pendukung dan pengunjung dari seluruh dunia untuk memberikan penghormatan dan mengenang "pemuda dari Portugal" yang meninggalkan jejak tak terhapuskan di klub legendaris Merseyside ini.
Penghormatan abadi untuk nomor 20
Pembentukan monumen 'Forever 20' ini merupakan bagian dari upaya klub untuk memastikan warisan Jota selalu dikenang oleh seluruh skuad. Awal tahun ini, The Reds mengambil langkah penting dengan secara permanen mengabadikan nomor punggung 20 di seluruh tim pria, wanita, dan akademi.