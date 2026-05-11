Liverpool merilis foto-foto tugu peringatan untuk Diogo Jota dan Andre Silva yang akan dipasang di 97 Avenue di luar Anfield

Klub telah secara resmi memperkenalkan desain 'Forever 20', sebuah patung yang akan didirikan sebagai instalasi permanen di dekat Tribun Utama. Liverpool memilih 97 Avenue sebagai lokasi penghormatan ini, tempat yang sama di mana ribuan penggemar meninggalkan syal, spanduk, dan karangan bunga setelah kecelakaan mobil fatal di Spanyol yang merenggut nyawa kedua bersaudara tersebut.

Bagian utama dari monumen ini adalah patung hati yang mengalir, yang secara langsung merujuk pada selebrasi gol khas Jota yang menjadi ciri khas selama lima tahun kariernya di Anfield. Desain ini dirancang agar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang; ketika dilihat dari sudut yang berbeda, patung ini menampilkan angka 20 dan 30, yang masing-masing dikenakan oleh Jota dan Silva selama karier bermain mereka.











