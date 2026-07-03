AFP
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Liverpool meresmikan tugu peringatan untuk Diogo Jota dan Andre Silva di Anfield menjelang peringatan satu tahun kematian tragis mereka
Liverpool mempersembahkan penghormatan abadi kepada Jota dan Silva
Liverpool telah meresmikan monumen peringatan permanen 'Forever 20' di 97 Avenue, tak jauh dari Tribun Utama di Anfield. Lokasi tersebut dipilih karena ribuan pendukung berkumpul di sana untuk meletakkan bunga, syal, dan ungkapan belasungkawa pribadi pada hari-hari setelah kematian Jota dan Silva.
Dirancang oleh pematung Emma Rodgers, monumen ini menampilkan bentuk hati yang mengalir, terinspirasi dari selebrasi gol khas Jota. Jika dilihat dari berbagai sudut, monumen ini memperlihatkan angka 20 dan 30, sekaligus menyertakan lirik lagu yang sering dinyanyikan oleh para pendukung di Kop sebagai penghormatan kepada Jota.
Liverpool memberikan penghormatan atas warisan kedua bersaudara tersebut
Peresmian tersebut berlangsung saat Liverpool memperingati satu tahun kecelakaan lalu lintas di Spanyol yang merenggut nyawa Jota dan Silva. Klub tersebut menyatakan bahwa tugu peringatan tersebut akan menjadi simbol permanen cinta, persatuan, dan kenangan, sekaligus menyediakan tempat bagi para pendukung untuk merenung dan menyampaikan penghormatan.
"Liverpool FC hari ini berhenti sejenak untuk mengenang Diogo Jota dan Andre Silva," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Tanggal 3 Juli menandai peringatan satu tahun kecelakaan lalu lintas tragis di Spanyol yang merenggut nyawa penyerang The Reds dan saudaranya.
"Sebuah monumen peringatan baru yang menyentuh hati untuk menghormati kedua bersaudara tersebut telah diresmikan di 97 Avenue di luar stadion, menyediakan area permanen untuk mengenang dan merenung.
"Kaos nomor 20 yang dikenakan Diogo—yang sangat dicintai—dengan gemilang saat membela Liverpool segera dipensiunkan oleh klub di seluruh timnya. Ia akan selamanya menjadi No. 20 kami, putra kami dari Portugal."
Sebuah monumen yang terbentuk dari kenangan pribadi
Monumen peringatan ini menampilkan beberapa sentuhan pribadi yang merayakan kehidupan kedua bersaudara tersebut. Berbagai benda yang ditinggalkan oleh para pendukung setelah tragedi tersebut telah diawetkan dalam lilin dan disematkan ke dalam struktur monumen, sementara alas batu monumen ini terbuat dari batu asal Portugal yang diambil dari kota kelahiran mereka, Gondomar.
Monumen ini juga menampilkan patung perunggu berbentuk satu bunga dan sebuah pengontrol PlayStation, sebagai pengakuan atas kecintaan Jota terhadap permainan kompetitif dan esports. Liverpool telah memensiunkan nomor punggung 20 di seluruh tim klub tersebut setelah kematiannya.
- AFP
Tempat peringatan yang permanen
Tugu peringatan tersebut kini telah dibuka untuk umum dan diperkirakan akan menarik banyak pendukung selama akhir pekan peringatan tersebut. Tugu ini akan tetap menjadi bagian permanen dari lanskap Anfield, sehingga para penggemar dan pengunjung memiliki tempat khusus untuk menghormati Jota dan Silva selama bertahun-tahun mendatang.
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