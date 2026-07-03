Liverpool meresmikan tugu peringatan untuk Diogo Jota dan Andre Silva di Anfield menjelang peringatan satu tahun kematian tragis mereka

Peresmian tersebut berlangsung saat Liverpool memperingati satu tahun kecelakaan lalu lintas di Spanyol yang merenggut nyawa Jota dan Silva. Klub tersebut menyatakan bahwa tugu peringatan tersebut akan menjadi simbol permanen cinta, persatuan, dan kenangan, sekaligus menyediakan tempat bagi para pendukung untuk merenung dan menyampaikan penghormatan.

"Liverpool FC hari ini berhenti sejenak untuk mengenang Diogo Jota dan Andre Silva," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Tanggal 3 Juli menandai peringatan satu tahun kecelakaan lalu lintas tragis di Spanyol yang merenggut nyawa penyerang The Reds dan saudaranya.

"Sebuah monumen peringatan baru yang menyentuh hati untuk menghormati kedua bersaudara tersebut telah diresmikan di 97 Avenue di luar stadion, menyediakan area permanen untuk mengenang dan merenung.

"Kaos nomor 20 yang dikenakan Diogo—yang sangat dicintai—dengan gemilang saat membela Liverpool segera dipensiunkan oleh klub di seluruh timnya. Ia akan selamanya menjadi No. 20 kami, putra kami dari Portugal."







