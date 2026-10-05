Liverpool menjadikan full-back Brentford Kayode sebagai target transfer utama untuk 2027, dengan pemain internasional Italia yang sangat dihargai itu masuk dalam radar mereka. Menurut CaughtOffside, klub Merseyside itu juga aktif memantau rekan setimnya, Schade, saat mereka mempertimbangkan untuk meluncurkan manuver ganda besar.

Kayode tampil sensasional sejak menukar Fiorentina dengan West London melalui kesepakatan pinjaman awal pada Januari 2025. Setelah kepindahan permanen senilai £15 juta pada musim panas itu, pemain 22 tahun tersebut memantapkan dirinya sebagai salah satu bek paling andal di Premier League. Meski Arsenal dan Tottenham sama-sama memantau ketat bek kanan serbabisa itu, Liverpool-lah yang menunjukkan minat paling kuat.