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Liverpool merencanakan dua perekrutan besar senilai £115 juta dari rival di Premier League untuk mengatasi krisis besar di lini belakang
Liverpool siapkan langkah £115 juta untuk memboyong pemain Brentford
Liverpool menjadikan full-back Brentford Kayode sebagai target transfer utama untuk 2027, dengan pemain internasional Italia yang sangat dihargai itu masuk dalam radar mereka. Menurut CaughtOffside, klub Merseyside itu juga aktif memantau rekan setimnya, Schade, saat mereka mempertimbangkan untuk meluncurkan manuver ganda besar.
Kayode tampil sensasional sejak menukar Fiorentina dengan West London melalui kesepakatan pinjaman awal pada Januari 2025. Setelah kepindahan permanen senilai £15 juta pada musim panas itu, pemain 22 tahun tersebut memantapkan dirinya sebagai salah satu bek paling andal di Premier League. Meski Arsenal dan Tottenham sama-sama memantau ketat bek kanan serbabisa itu, Liverpool-lah yang menunjukkan minat paling kuat.
- Getty Images Sport
Bek modern terbaik saat ini
Adaptasi brilian Kayode terhadap sepak bola Inggris membuatnya mendapat perbandingan yang sangat positif dengan Aaron Wan-Bissaka. Namun, bintang Brentford itu dipandang lebih unggul saat menguasai bola, kerap melakukan lari eksplosif untuk memulai serangan dan melewati lini lawan.
Pemain timnas Italia dengan dua caps itu juga sangat dihargai berkat ketangguhan defensif dan fleksibilitas posisinya, dengan kemampuan untuk tampil mulus sebagai bek kiri jika dibutuhkan. Selain itu, Brentford secara konsisten memanfaatkan lemparan jauh Kayode sebagai senjata serangan yang ampuh. Mengingat usianya yang masih muda, ada keyakinan kuat bahwa ia akan berkembang menjadi full-back yang benar-benar elite dalam beberapa musim ke depan.
Schade menambah opsi lini serang
Ambisi Liverpool jauh melampaui penguatan di lini pertahanan, dengan penyerang Schade juga masuk kuat dalam radar mereka. Direktur olahraga Julian Ward dilaporkan sedang menyiapkan langkah besar untuk pemain 24 tahun itu pada bursa transfer Januari mendatang.
Schade menikmati awal musim yang cerah, dengan mencetak tiga gol dalam lima penampilan liga pertamanya. Brentford memang sudah membuka pembicaraan untuk mencoba mengikat pemain internasional Jerman itu dengan kontrak yang lebih baik, tetapi kegagalan mencapai kesepakatan bisa memicu tawaran cepat dari Anfield.
Kesepakatan ganda untuk Kayode dan Schade akan menjadi investasi besar, yang berpotensi menelan biaya Liverpool hingga total £115 juta. Brentford diperkirakan akan meminta setidaknya £60 juta untuk Schade, sementara kontrak Kayode berlaku hingga 2032, yang menempatkan banderolnya di kisaran £51 juta hingga £55 juta.
- Getty Images Sport
Memecahkan dilema pertahanan Iraola
Mengamankan Kayode akan menjadi dorongan besar bagi bos Liverpool Andoni Iraola, yang saat ini sedang menghadapi kekhawatiran yang kian meningkat di posisi bek kanan. Jeremie Frimpong gagal menggantikan Trent Alexander-Arnold dengan semestinya, dan Conor Bradley masih menepi akibat cedera lutut jangka panjang.
Saat ini, negosiasi konkret untuk Kayode memang belum berlangsung. Namun, situasi itu sangat mungkin berubah tahun depan jika Liverpool memutuskan untuk secara resmi mengejar target utama mereka.
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