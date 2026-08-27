Liverpool semakin dekat untuk menuntaskan transfer besar setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan Paris Saint-Germain untuk Barcola. Menurut The Athletic, paket yang diajukan bernilai sekitar £120 juta (€140 juta), dengan lebih dari £100 juta dalam pembayaran terjamin untuk raksasa Prancis itu.

Terobosan ini terjadi setelah penurunan signifikan dalam tuntutan awal PSG. Klub Ligue 1 itu awalnya mematok nilai sang penyerang di angka €170 juta, tetapi pembicaraan sukses yang dipimpin direktur olahraga Liverpool Richard Hughes dan presiden Fenway Sports Group Mike Gordon dilaporkan telah menurunkan harga yang diminta.

Meski dokumen final masih diproses, pemain berusia 23 tahun itu sepenuhnya berkomitmen untuk bergabung dengan klub Premier League tersebut. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi kendala, karena kerangka kontrak jangka panjang sudah benar-benar disepakati.



