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Liverpool menyepakati kesepakatan sensasional senilai £120 juta untuk bintang PSG Bradley Barcola sebagai suksesor Mohamed Salah telah diidentifikasi
Liverpool capai kesepakatan £120 juta untuk Barcola
Liverpool semakin dekat untuk menuntaskan transfer besar setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan Paris Saint-Germain untuk Barcola. Menurut The Athletic, paket yang diajukan bernilai sekitar £120 juta (€140 juta), dengan lebih dari £100 juta dalam pembayaran terjamin untuk raksasa Prancis itu.
Terobosan ini terjadi setelah penurunan signifikan dalam tuntutan awal PSG. Klub Ligue 1 itu awalnya mematok nilai sang penyerang di angka €170 juta, tetapi pembicaraan sukses yang dipimpin direktur olahraga Liverpool Richard Hughes dan presiden Fenway Sports Group Mike Gordon dilaporkan telah menurunkan harga yang diminta.
Meski dokumen final masih diproses, pemain berusia 23 tahun itu sepenuhnya berkomitmen untuk bergabung dengan klub Premier League tersebut. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi kendala, karena kerangka kontrak jangka panjang sudah benar-benar disepakati.
- AFP
Rencana suksesi Salah
Barcola sudah diidentifikasi sejak awal musim panas sebagai kandidat prioritas Liverpool untuk pada akhirnya menggantikan Mohamed Salah. Liverpool mempercepat upaya mereka setelah rencana transfer untuk Yan Diomande gagal terwujud, dengan memusatkan seluruh fokus mereka untuk mengamankan penyerang Prancis itu.
Pemain berusia 23 tahun itu memperjelas keinginannya untuk meninggalkan ibu kota Prancis. Dengan kontraknya di PSG masih tersisa dua tahun, Barcola menolak menandatangani perpanjangan dan kemudian dicoret dari skuad Luis Enrique untuk pertandingan saat hasil imbang 2-2 kontra Rennes pada hari Minggu.
Kepindahan ke Anfield memberi Barcola jalur yang jelas untuk mendapatkan menit bermain reguler. Meski tampil 49 kali musim lalu dan menyumbang 13 gol di semua kompetisi, ia kerap mendapati dirinya bersaing dengan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue untuk memperebutkan tempat di starting XI selama kesuksesan beruntun PSG di Liga Champions.
Perombakan berpotensi memecahkan rekor klub
Jika transfer ini rampung, Barcola akan menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah Liverpool. Kesepakatan senilai £120 juta itu hanya sedikit di bawah £125 juta yang dibayarkan klub kepada Newcastle United untuk Alexander Isak pada musim panas lalu. Angka itu juga melampaui paket keseluruhan senilai £116 juta yang dinegosiasikan untuk Florian Wirtz, yang mencakup £16 juta dalam bonus bersyarat.
Kedatangan Barcola bisa memicu efek berantai yang signifikan di dalam skuad. Masa depan Cody Gakpo kini tidak pasti, karena penyerang Belanda itu terus menarik minat kuat dari Tottenham Hotspur. Manchester City juga memantau situasinya sepanjang musim panas, yang berarti tim Andoni Iraola bisa mengizinkan kepergian pemain untuk menyeimbangkan investasi finansial besar mereka.
- AFP
Hari terakhir bursa transfer semakin dekat
Hughes dan tim rekrutmen Liverpool kini harus merampungkan detail yang tersisa agar jadwal tes medis Barcola bisa ditetapkan sebelum bursa transfer ditutup pada hari Selasa. Meski transfer Barcola kian dekat untuk rampung, aktivitas klub pada musim panas ini mungkin belum selesai. Liverpool tetap aktif di pasar untuk mencari tambahan pemain sayap kanan sebelum tenggat 1 September, setelah sebelumnya melihat tawaran ambisius untuk Yankuba Minteh ditolak pada awal bursa. Upaya untuk Endrick dan Ismaila Sarr juga ditolak oleh Real Madrid dan Crystal Palace. Mengamankan satu pemain sayap lagi sebelum bursa ditutup akan menegaskan musim panas yang benar-benar transformatif di Anfield.
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