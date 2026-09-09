AFP
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Liverpool menuntaskan comeback menakjubkan di Anfield saat gol roket Alexis Mac Allister menenggelamkan Atletico Madrid pada laga pembuka Liga Champions
Liverpool memastikan kemenangan atas Atletico Madrid
Bermain di depan para pendukung tuan rumah mereka yang penuh semangat, Liverpool menampilkan performa impresif untuk meraih tiga poin penuh dalam laga pembuka mereka di kompetisi Eropa. Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah oleh tim tuan rumah, yang harus bangkit dari kemunduran awal setelah tertinggal dalam 17 menit pertama pertandingan. Namun, Liverpool menunjukkan daya juang besar untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan krusial di kandang.
- Getty Images Sport
Kejutan awal berujung pada gol penyeimbang Liverpool
Atletico Madrid mengawali pertandingan dengan baik dan membungkam publik Anfield dengan unggul lebih dulu pada menit ke-17. Llorente mencetak gol untuk memberi Atletico keunggulan awal dalam laga ini.
Liverpool perlahan membangun momentum seiring berjalannya babak pertama dan menemukan jalan kembali ke dalam pertandingan lima menit sebelum turun minum. Szoboszlai menyamakan skor untuk Liverpool, menyelesaikan peluang dengan baik setelah assist cerdik dari rekan setimnya Ronald Araujo untuk memastikan kedua tim menutup babak pertama dengan skor 1-1.
Gol Mac Allister menuntaskan comeback di Anfield
Momentum tetap sepenuhnya berpihak kepada Liverpool saat babak kedua dimulai, dan tuan rumah hanya membutuhkan lima menit setelah jeda untuk menuntaskan comeback mereka. Mac Allister menghadirkan momen penentu yang membuat Liverpool unggul untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini.
Gelandang itu mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan keras dari luar kotak penalti, mengubah skor menjadi 2-1. Liverpool kemudian mengelola sisa pertandingan dengan efektif untuk mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke laga liga domestik
Setelah memastikan awal yang kemenangan dalam kampanye Liga Champions mereka, tim asuhan Andoni Iraola akan segera mengalihkan fokus kembali ke tugas domestik. Liverpool dijadwalkan bermain di Premier League berikutnya, menjamu Fulham di Anfield akhir pekan ini.
Di sisi lain, Atletico Madrid akan berusaha melupakan kemunduran di Eropa ini saat kembali ke persaingan liga domestik. Atletico akan melakoni laga tandang melawan Real Sociedad dalam pertandingan La Liga mereka berikutnya.
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