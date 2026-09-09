Atletico Madrid mengawali pertandingan dengan baik dan membungkam publik Anfield dengan unggul lebih dulu pada menit ke-17. Llorente mencetak gol untuk memberi Atletico keunggulan awal dalam laga ini.

Liverpool perlahan membangun momentum seiring berjalannya babak pertama dan menemukan jalan kembali ke dalam pertandingan lima menit sebelum turun minum. Szoboszlai menyamakan skor untuk Liverpool, menyelesaikan peluang dengan baik setelah assist cerdik dari rekan setimnya Ronald Araujo untuk memastikan kedua tim menutup babak pertama dengan skor 1-1.