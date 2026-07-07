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Liverpool menunjukkan 'minat serius' untuk merekrut bintang muda Meksiko di Piala Dunia, Gilberto Mora, namun harus bersaing dengan sejumlah klub raksasa Eropa, termasuk Real Madrid
Liverpool menjalin kontak terkait Mora
Menurut TEAMtalk, Liverpool telah menunjukkan minat yang semakin berkembang dan "serius" untuk mendatangkan Mora. Klub Liga Premier tersebut telah melakukan kontak awal untuk mengetahui syarat-syarat kesepakatan potensial dan memahami keinginan sang pemain. Mora baru-baru ini membuktikan dirinya sebagai pemain yang menonjol selama Piala Dunia, membantu Meksiko lolos ke babak 16 besar sebelum akhirnya kalah secara dramatis 3-2 dari Inggris.
Meskipun usianya masih muda, pemain berusia 17 tahun ini menunjukkan visi permainan dan kemampuan teknis yang luar biasa di panggung internasional, di mana ia telah mencatatkan 12 penampilan dan memberikan satu assist untuk negaranya.
- AFP
Statistik yang mengesankan dan fleksibilitas di lini tengah
Yang membuat Mora sangat diminati klub-klub papan atas adalah rekornya yang mengesankan di kompetisi domestik serta fleksibilitas posisinya yang luar biasa. Dalam 53 penampilannya bersama tim utama Tijuana di semua kompetisi, pemain muda ini telah mencetak 10 gol, yang menunjukkan insting mencetak gol yang tajam. Hal ini dilengkapi dengan fleksibilitas taktis yang sesungguhnya; Mora tidak terikat pada satu posisi saja.
Meskipun ia paling sering ditempatkan sebagai gelandang kiri atau gelandang serang tengah, ia juga mahir bermain di sayap kiri maupun kanan, atau lebih ke dalam di area tengah. Kemampuan serba bisa ini menawarkan fleksibilitas taktis yang sangat besar bagi manajer mana pun yang berminat.
Persaingan yang ketat dan sikap bersatu
Meskipun Liverpool berusaha keras untuk mendapatkan keunggulan sejak dini, mereka menghadapi rintangan yang cukup besar. Real Madrid telah lama mengincar Mora, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa Mora memandang kepindahan ke klub Spanyol tersebut sebagai skenario impian. Ia bahkan bertukar jersey dengan Jude Bellingham setelah pertandingan di Stadion Azteca. Sementara itu, Barcelona, Manchester City, Chelsea, dan Arsenal tetap berada dalam persaingan. Namun, Manchester United telah memutuskan untuk mundur dari proses penawaran. Setelah memantau Mora selama enam bulan, United merasa enggan karena biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan serta persaingan yang ketat. Nilai pasar gelandang tersebut saat ini melebihi €40 juta (£34 juta/$46 juta), yang mencerminkan kemajuan pesatnya.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Mora?
Meskipun minat terhadapnya semakin meningkat, transfer dalam waktu dekat terhambat oleh peraturan internasional. Berdasarkan aturan FIFA, Mora tidak dapat secara resmi bergabung dengan tim senior asing hingga ia genap berusia 18 tahun pada bulan Oktober. Untuk melindungi aset mereka, Tijuana baru-baru ini berhasil meyakinkan remaja tersebut untuk menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2029. Dengan berakhirnya partisipasinya di Piala Dunia, tawaran resmi diperkirakan akan berdatangan dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun ia tetap fokus pada tugas-tugas di level domestik, kepindahan spektakuler ke Eropa tampaknya tak terelakkan.
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