Liverpool menunjukkan 'minat serius' untuk merekrut bintang muda Meksiko di Piala Dunia, Gilberto Mora, namun harus bersaing dengan sejumlah klub raksasa Eropa, termasuk Real Madrid

Menurut TEAMtalk, Liverpool telah menunjukkan minat yang semakin berkembang dan "serius" untuk mendatangkan Mora. Klub Liga Premier tersebut telah melakukan kontak awal untuk mengetahui syarat-syarat kesepakatan potensial dan memahami keinginan sang pemain. Mora baru-baru ini membuktikan dirinya sebagai pemain yang menonjol selama Piala Dunia, membantu Meksiko lolos ke babak 16 besar sebelum akhirnya kalah secara dramatis 3-2 dari Inggris.

Meskipun usianya masih muda, pemain berusia 17 tahun ini menunjukkan visi permainan dan kemampuan teknis yang luar biasa di panggung internasional, di mana ia telah mencatatkan 12 penampilan dan memberikan satu assist untuk negaranya.



