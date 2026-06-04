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Liverpool menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Arne Slot
Sebuah era baru dimulai di Anfield
Liverpool mengonfirmasi bahwa Iraola telah menyepakati kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru klub menjelang musim 2026-27. Pria berusia 43 tahun ini akan memimpin tim di Anfield sebagai pengganti Slot, yang meninggalkan The Reds pada Sabtu lalu setelah masa jabatannya di Merseyside berakhir.
Iraola bergabung dengan klub ini dengan reputasi yang sedang berada di puncaknya setelah tiga musim yang mengesankan di Liga Premier bersama Bournemouth. Masa jabatannya di Pantai Selatan ditandai dengan gaya permainan progresif, yang berujung pada keberhasilan membawa The Cherries ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dengan finis di peringkat keenam klasemen bulan lalu.
Antusiasme menyambut tantangan besar
Manajer baru itu mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan salah satu klub paling berprestasi di dunia sepak bola. “Sangat bersemangat, sangat bersemangat,” katanya kepada Liverpoolfc.com. “Karena tentu saja Anda tahu tentang Liverpool, Anda tahu bahwa ini adalah klub besar, klub raksasa, salah satu yang terbesar di dunia. Namun setelah merasakan sendiri dan memahami klub ini sedikit lebih dalam, saya selalu berpikir bahwa ini adalah klub yang istimewa.”
Dia melanjutkan: “Anda tidak perlu banyak hal untuk tertarik pada Liverpool. Liverpool adalah Liverpool. Tapi tentu saja suasananya, para pendukungnya, klubnya, para pemainnya, kesempatan bagi saya untuk melatih pemain-pemain level atas, kesempatan untuk memperebutkan gelar. Saya pikir tidak ada yang lebih menarik dari ini. Sulit untuk menemukannya. Jadi, sangat bersemangat untuk memulai.”
Dari Wilayah Basque hingga Liga Premier
Lahir di wilayah Basque, Spanyol utara, Iraola menjalani karier bermain yang panjang, terutama sebagai bek kanan, dan mencatatkan lebih dari 500 penampilan bersama Athletic Club selama 12 musim. Ia juga tampil dalam tujuh pertandingan internasional bersama timnas Spanyol sebelum pindah ke New York City FC pada periode 2015–2016, sebelum akhirnya gantung sepatu.
Transisinya ke dunia kepelatihan berlangsung cepat dan sukses. Langkah pertama Iraola di dunia kepelatihan terjadi pada musim panas 2018 ketika ia mengambil alih AEK Larnaca dan membantu mereka memenangkan Piala Super Siprus. Hal ini diikuti dengan masa kerjanya di klub divisi dua Spanyol, Mirandes, di mana ia mulai membangun reputasinya sebagai pelatih yang cerdas secara taktis.
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Munculnya seorang jenius taktis
Iraola kemudian pindah ke Rayo Vallecano pada tahun 2020, yang berhasil ia bawa promosi ke La Liga pada musim pertamanya sebagai pelatih. Kemampuannya untuk tampil melampaui ekspektasi terus berlanjut di kasta tertinggi Spanyol, hingga akhirnya menarik perhatian klub-klub Inggris. Hanya tiga tahun setelah promosi tersebut, tawaran dari Liga Premier datang dan Iraola ditunjuk sebagai manajer Bournemouth.
Kinerjanya di Bournemouth menarik perhatian, yang berujung pada keberhasilan lolos ke kompetisi Eropa musim lalu setelah rentetan 18 pertandingan tak terkalahkan di paruh kedua musim mengamankan posisi keenam. Kini Iraola bergabung dengan Liverpool, di mana ia akan mulai mempersiapkan The Reds untuk musim mendatang dan tugas bersaing memperebutkan trofi-trofi besar.