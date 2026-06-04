Liverpool menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Arne Slot

Liverpool mengonfirmasi bahwa Iraola telah menyepakati kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru klub menjelang musim 2026-27. Pria berusia 43 tahun ini akan memimpin tim di Anfield sebagai pengganti Slot, yang meninggalkan The Reds pada Sabtu lalu setelah masa jabatannya di Merseyside berakhir.

Iraola bergabung dengan klub ini dengan reputasi yang sedang berada di puncaknya setelah tiga musim yang mengesankan di Liga Premier bersama Bournemouth. Masa jabatannya di Pantai Selatan ditandai dengan gaya permainan progresif, yang berujung pada keberhasilan membawa The Cherries ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dengan finis di peringkat keenam klasemen bulan lalu.