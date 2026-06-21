Liverpool menolak tawaran transfer kedua untuk Curtis Jones dari Inter karena mereka tetap teguh pada harga yang diminta sebesar £35 juta

Liverpool telah menolak tawaran lisan sebesar sekitar €25 juta (£21,7 juta; $28,7 juta) dari Inter untuk Jones, menurut The Athletic. Ini merupakan upaya kedua yang dilakukan juara Serie A tersebut untuk mendapatkan jasa gelandang berusia 25 tahun itu pada musim panas ini, namun angka tersebut jauh di bawah penilaian yang ditetapkan klub asal Merseyside.

Tawaranterbaru tersebut langsung ditolak, dan Inter telah diberi tahu bahwa kecuali penilaian mereka berubah secara signifikan, Liverpool tidak melihat adanya jalan realistis untuk mencapai kesepakatan. Petinggi Anfield bersikeras bahwa mereka lebih memilih mengambil risiko kehilangan Jones tanpa mendapatkan apa-apa musim panas mendatang daripada menyetujui kesepakatan dengan harga diskon pada jendela transfer saat ini.