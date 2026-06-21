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Liverpool menolak tawaran transfer kedua untuk Curtis Jones dari Inter karena mereka tetap teguh pada harga yang diminta sebesar £35 juta
Inter gagal memenuhi penawaran harga yang diajukan Liverpool
Liverpool telah menolak tawaran lisan sebesar sekitar €25 juta (£21,7 juta; $28,7 juta) dari Inter untuk Jones, menurut The Athletic. Ini merupakan upaya kedua yang dilakukan juara Serie A tersebut untuk mendapatkan jasa gelandang berusia 25 tahun itu pada musim panas ini, namun angka tersebut jauh di bawah penilaian yang ditetapkan klub asal Merseyside.
Tawaranterbaru tersebut langsung ditolak, dan Inter telah diberi tahu bahwa kecuali penilaian mereka berubah secara signifikan, Liverpool tidak melihat adanya jalan realistis untuk mencapai kesepakatan. Petinggi Anfield bersikeras bahwa mereka lebih memilih mengambil risiko kehilangan Jones tanpa mendapatkan apa-apa musim panas mendatang daripada menyetujui kesepakatan dengan harga diskon pada jendela transfer saat ini.
- AFP
Preseden pasar menentukan harga yang sangat tinggi
Liverpool meminta sekitar £35 juta untuk melepas Jones, yang kontraknya di Anfield tinggal tersisa satu tahun lagi. Mereka mengacu pada nilai transfer serupa yang dibayarkan Tottenham kepada Atlético Madrid untuk Conor Gallagher pada Januari lalu.
The Reds juga menggunakan beberapa kesepakatan domestik terbaru sebagai patokan untuk tuntutan mereka. Seperti Jones, bek Jan Paul van Hecke juga hanya memiliki sisa kontrak satu tahun ketika ia baru-baru ini pindah dari Brighton & Hove Albion ke Tottenham dengan nilai transfer £52 juta. Sikap tegas ini membuat Inter mencari cara untuk mengumpulkan dana tambahan, dengan klub Italia tersebut dilaporkan mengincar gelandang Liverpool sebagai prioritas untuk memperkuat lini tengah mereka.
Pembicaraan kontrak yang menemui jalan buntu dan kekhawatiran terkait waktu bermain
Jones, yang lahir di Liverpool, merupakan lulusan akademi Kirkby milik klub tersebut dan telah mencatatkan 228 penampilan di tim senior sejak debutnya pada 2019. Ia tampil sebanyak 49 kali di semua kompetisi pada musim 2025-26, namun hanya 28 kali sebagai starter dan mulai merasa frustrasi karena tidak bisa mempertahankan posisi reguler di lini tengah. Ia mengakhiri musim tersebut dengan bermain sebagai bek kanan darurat.
Pembicaraan mengenai kontrak baru terhenti dan saat ini tidak ada diskusi yang berlangsung. The Athletic menambahkan bahwa Liverpool masih berminat untuk menjajaki kesepakatan baru jika kesenjangan antara ekspektasi pemain dan tawaran klub dapat dijembatani. Namun, untuk saat ini, kurangnya kemajuan dalam pembaruan kontrak telah membuka peluang bagi minat Inter.
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Inter tetap gigih meski sempat ditolak pada awalnya
Inter pertama kali mencoba merekrut Jones selama jendela transfer Januari, ketika proposal mereka untuk peminjaman awal dengan opsi pembelian langsung ditolak oleh direktur olahraga Liverpool, Richard Hughes. Nerazzurri tetap gigih, karena menganggap Jones sebagai tambahan ideal bagi skuad yang mendominasi sepak bola Italia musim lalu.
Klub Italia tersebut mungkin membutuhkan “efek domino transfer” agar dana untuk mengajukan tawaran yang lebih tinggi dapat terwujud, khususnya yang melibatkan Davide Frattesi dan kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier. Kecuali dana tersebut benar-benar terwujud untuk menutupi selisih harga yang diminta Liverpool, Jones tampaknya akan tetap bertahan di Merseyside hingga tahun terakhir kontraknya.