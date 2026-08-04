AFP
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Liverpool menolak opsi pembelian kembali Jarell Quansah senilai £70 juta meski krisis cedera di lini belakang kian memburuk
Liverpool abaikan klausul pemulangan Quansah
Liverpool tidak berencana mengaktifkan klausul pembelian kembali Quansah dari Leverkusen, meski saat ini sedang menghadapi krisis cedera lini belakang yang parah jelang musim baru. Liverpool memiliki opsi kontraktual untuk merekrut kembali pemain internasional Inggris itu seharga £70 juta, yang merupakan tepat dua kali lipat dari biaya yang mereka terima saat menjualnya musim panas lalu. Namun, talkSPORTmengklaim bahwa memperkuat area lain dalam skuad saat ini dipandang sebagai prioritas yang jauh lebih besar oleh petinggi Anfield.
- getty
Iraola berjuang dengan lini pertahanan yang menipis
Keputusan untuk tidak mengejar Quansah datang pada momen yang sangat menantang bagi bos baru Iraola. Sang manajer baru-baru ini mengakui bahwa ia kekurangan opsi di lini pertahanan menjelang dimulainya kampanye Premier League.
Joe Gomez diperkirakan akan absen pada awal musim setelah terpaksa ditarik keluar saat kemenangan 4-2 dalam laga pramusim atas Sunderland. Absennya dia secara mendadak hanya memperparah masalah yang sudah ada di lini belakang. Dua pemain muda yang sangat dihargai, Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni, masih memulihkan diri dari cedera jangka panjang, sehingga skuad sangat kekurangan bek tengah senior.
Rekrutan mahal masih menepi
Liverpool berinvestasi besar di lini pertahanannya pada awal tahun ini, dengan menyepakati paket senilai £60 juta dengan Rennes untuk Jacquet. Pemain berusia 21 tahun itu masih merasakan "sedikit ketidaknyamanan" akibat cedera bahu yang serius, yang berarti pemain baru bernomor punggung 5 milik klub itu masih belum menjalani debutnya.
Sementara itu, Leoni yang berusia 19 tahun, didatangkan dari Parma sebagai suksesor jangka panjang Virgil van Dijk, belum bermain lagi sejak mengalami cedera ACL pada debutnya di Carabao Cup September lalu. Klub itu juga kehilangan Ibrahima Konate secara gratis ke Real Madrid pada Juni, yang makin menipiskan opsi mereka di lini belakang.
- Getty Images Sport
Asisten manajer dilibatkan dalam sesi latihan
Dengan Van Dijk saat ini sedang menikmati masa istirahat yang diperpanjang, opsi Iraola yang sangat terbatas terlihat jelas saat kalah 4-2 dari Leeds dalam laga pramusim baru-baru ini. Remaja Ifeanyi Ndukwe, yang tidak akan bisa bermain secara kompetitif karena masalah izin kerja, terpaksa berduet dengan bek kiri alami Luke Chambers dan Mor Talla Ndiaye yang berusia 18 tahun di jantung pertahanan.
Kekurangan ini begitu parah sehingga asisten manajer Tommy Elphick dilaporkan ikut dimasukkan ke sesi latihan untuk memenuhi jumlah pemain, saat Liverpool melanjutkan persiapan pramusim mereka yang penuh tekanan.
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