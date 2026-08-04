Keputusan untuk tidak mengejar Quansah datang pada momen yang sangat menantang bagi bos baru Iraola. Sang manajer baru-baru ini mengakui bahwa ia kekurangan opsi di lini pertahanan menjelang dimulainya kampanye Premier League.

Joe Gomez diperkirakan akan absen pada awal musim setelah terpaksa ditarik keluar saat kemenangan 4-2 dalam laga pramusim atas Sunderland. Absennya dia secara mendadak hanya memperparah masalah yang sudah ada di lini belakang. Dua pemain muda yang sangat dihargai, Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni, masih memulihkan diri dari cedera jangka panjang, sehingga skuad sangat kekurangan bek tengah senior.