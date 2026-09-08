Getty Images Sport
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Liverpool mengumumkan kesepakatan sponsor jersey besar senilai £300 juta dengan Turkish Airlines saat era Standard Chartered berakhir setelah 17 tahun
Kesepakatan bersejarah untuk Liverpool
Liverpool telah mengonfirmasi bahwa Turkish Airlines akan mengambil alih sebagai mitra utama baru klub mulai musim 2027-28. Menurut Daily Star, kontrak berdurasi lima tahun itu diperkirakan bernilai lebih dari £60 juta per tahun, sehingga total nilai kesepakatan tersebut mencapai £300 juta.
Langkah ini membuat Liverpool berpisah dengan Standard Chartered sebagai sponsor utama di bagian depan jersey mereka, meski bank yang berbasis di London itu tidak akan sepenuhnya meninggalkan klub. Setelah menjadi sponsor utama sejak 2010, Standard Chartered akan beralih ke peran sebagai mitra global.
- Getty Images Sport
Akhir era Standard Chartered
Ben Latty, chief commercial officer Liverpool, mengungkapkan pentingnya perubahan tersebut. "Ini adalah pengumuman penting bagi kami dan kami senang menyambut Turkish Airlines sebagai mitra utama klub kami mulai Juni 2027," kata Latty kepada situs resmi klub. "Bagian depan jersey Liverpool memiliki tempat istimewa dalam sejarah klub kami.
"Turkish Airlines adalah organisasi yang diakui secara global dengan jaringan internasional yang luas, dan kami menantikan untuk memulai kemitraan kami serta membangun hubungan yang kuat bersama, dengan fondasi yang sudah kokoh dari kenangan spesial itu pada 2005."
Latty juga meluangkan waktu untuk memuji sponsor utama yang akan berakhir masa kerjasamanya, dengan menambahkan: "Pengumuman ini juga memberikan kesempatan untuk mengakui kontribusi luar biasa yang telah diberikan Standard Chartered kepada Liverpool FC selama 17 tahun terakhir.
"Mereka telah menjadi bagian penting dari perjalanan kami melalui periode luar biasa dalam sejarah klub, dan kami senang bahwa Standard Chartered akan tetap menjadi bagian dari keluarga Liverpool FC sebagai mitra global mulai Juni 2027.
"Saat kami bersiap untuk transisi ini, kami menantikan musim baru ini dan menyambut Turkish Airlines sebagai mitra utama klub kami mulai Juni 2027."
Raksasa global bergabung dengan Anfield
Turkish Airlines sebelumnya telah menjalin kemitraan komersial dengan klub-klub elite seperti Barcelona dan Borussia Dortmund. Namun, kesepakatan dengan Liverpool ini menjadi langkah pertama mereka sebagai sponsor utama di bagian depan jersey.
CEO Turkish Airlines, Ahmet Olmustur, mengatakan: "Liverpool Football Club adalah salah satu klub sepakbola yang paling dikenal dan dihormati di dunia, dengan warisan yang luar biasa serta komunitas pendukung yang benar-benar global.
"Kami sangat senang Turkish Airlines akan menjadi mitra utama klub dan nama kami akan terpampang di salah satu jersey paling ikonik dalam dunia olahraga.
"Sebagai maskapai yang terbang ke lebih banyak negara dibandingkan maskapai lain mana pun, menghubungkan orang, budaya, dan benua adalah inti dari jati diri kami. Kemitraan ini menyatukan dua merek global yang dipersatukan oleh jangkauan internasional, komitmen terhadap keunggulan, dan kemampuan untuk menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia."
Olmustur melanjutkan dengan menyoroti tujuan yang lebih luas dari kemitraan tersebut, dengan mengatakan: "Kesepakatan ini juga menandai babak baru yang penting dalam dukungan lama Turkish Airlines terhadap olahraga global. Kami percaya pada kekuatan unik olahraga untuk melampaui batas dan menyatukan komunitas.
"Saat kami memulai babak baru ini, kami menantikan untuk melangkah maju bersama Liverpool FC dan para pendukungnya di seluruh dunia."
- Getty Images Sport
Dominasi komersial di luar lapangan
Kesepakatan ini mencerminkan status Liverpool sebagai kekuatan komersial. Menurut Daily Star, klub itu saat ini memiliki lebih banyak gerai ritel independen daripada organisasi olahraga mana pun di dunia dan mencatat rata-rata pemirsa televisi tertinggi di Eropa dalam enam musim terakhir. Jangkauan yang sangat besar ini memungkinkan petinggi di Anfield meminta angka papan atas untuk aset komersial mereka, sehingga klub tetap kompetitif dengan kekuatan finansial Manchester City dan Manchester United.
Selain itu, jejak digital Liverpool memainkan peran krusial dalam mengamankan mitra bernilai sangat tinggi tersebut. Liverpool saat ini menjadi klub Premier League yang paling aktif di media sosial, dengan mencatat 1,5 miliar interaksi pada musim lalu saja. Angka ini mewakili 34 persen interaksi lebih banyak dibanding rival domestik terdekat mereka, sehingga memberikan platform global yang sangat besar bagi Turkish Airlines.
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