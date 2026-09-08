Ben Latty, chief commercial officer Liverpool, mengungkapkan pentingnya perubahan tersebut. "Ini adalah pengumuman penting bagi kami dan kami senang menyambut Turkish Airlines sebagai mitra utama klub kami mulai Juni 2027," kata Latty kepada situs resmi klub. "Bagian depan jersey Liverpool memiliki tempat istimewa dalam sejarah klub kami.

"Turkish Airlines adalah organisasi yang diakui secara global dengan jaringan internasional yang luas, dan kami menantikan untuk memulai kemitraan kami serta membangun hubungan yang kuat bersama, dengan fondasi yang sudah kokoh dari kenangan spesial itu pada 2005."

Latty juga meluangkan waktu untuk memuji sponsor utama yang akan berakhir masa kerjasamanya, dengan menambahkan: "Pengumuman ini juga memberikan kesempatan untuk mengakui kontribusi luar biasa yang telah diberikan Standard Chartered kepada Liverpool FC selama 17 tahun terakhir.

"Mereka telah menjadi bagian penting dari perjalanan kami melalui periode luar biasa dalam sejarah klub, dan kami senang bahwa Standard Chartered akan tetap menjadi bagian dari keluarga Liverpool FC sebagai mitra global mulai Juni 2027.

"Saat kami bersiap untuk transisi ini, kami menantikan musim baru ini dan menyambut Turkish Airlines sebagai mitra utama klub kami mulai Juni 2027."