Liverpool mengonfirmasi kesepakatan senilai £34 juta untuk Victor Munoz, sementara Newcastle kalah dalam perebutan pemain bintang Piala Dunia asal Spanyol tersebut

Liverpool telah secara resmi mengumumkan perekrutan Munoz setelah mengaktifkan klausul pelepasan pemain sayap Osasuna tersebut. Klub raksasa asal Merseyside itu bertindak cepat untuk memastikan tidak ada klub lain yang dapat mengganggu kesepakatan ini, sementara Newcastle kalah cepat dari rival mereka di Liga Premier.

Pemain sayap kiri yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Spanyol di Piala Dunia tersebut telah menyelesaikan pemeriksaan medis di markas timnas Spanyol di Tennessee, Amerika Serikat, dan telah menandatangani kontrak jangka panjang. Meskipun kesepakatan ini masih bergantung pada persetujuan izin kerja dan izin transfer internasional, The Reds telah memastikan komitmen sang pemain, yang menandai pernyataan niat yang signifikan dari tim perekrutan.