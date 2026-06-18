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Liverpool mengonfirmasi kesepakatan senilai £34 juta untuk Victor Munoz, sementara Newcastle kalah dalam perebutan pemain bintang Piala Dunia asal Spanyol tersebut
Reds berhasil memenangkan persaingan transfer untuk pemain sayap tersebut
Liverpool telah secara resmi mengumumkan perekrutan Munoz setelah mengaktifkan klausul pelepasan pemain sayap Osasuna tersebut. Klub raksasa asal Merseyside itu bertindak cepat untuk memastikan tidak ada klub lain yang dapat mengganggu kesepakatan ini, sementara Newcastle kalah cepat dari rival mereka di Liga Premier.
Pemain sayap kiri yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Spanyol di Piala Dunia tersebut telah menyelesaikan pemeriksaan medis di markas timnas Spanyol di Tennessee, Amerika Serikat, dan telah menandatangani kontrak jangka panjang. Meskipun kesepakatan ini masih bergantung pada persetujuan izin kerja dan izin transfer internasional, The Reds telah memastikan komitmen sang pemain, yang menandai pernyataan niat yang signifikan dari tim perekrutan.
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Newcastle mengalami pukulan telak dalam urusan transfer
Langkah ini menjadi kekecewaan besar bagi Newcastle, yang telah mengidentifikasi Munoz sebagai target utama. The Magpies sudah memasuki tahap negosiasi yang intensif untuk mendatangkan penyerang tersebut, seiring upaya mereka memperkuat lini depan setelah penjualan Anthony Gordon ke Barcelona pada awal jendela transfer ini. Namun, keputusan The Reds untuk membayar biaya klausul pelepasan secara penuh di muka membuat klub asal Tyneside itu tak punya ruang untuk bernegosiasi.
Karena Liverpool memenuhi penilaian yang ditetapkan oleh Osasuna, kesepakatan tersebut berjalan dengan cepat. Pendekatan proaktif ini memungkinkan The Reds untuk melewati diskusi antar-klub yang rumit dan langsung membahas persyaratan pribadi dengan sang pemain. Akibatnya, Newcastle kini harus mengalihkan perhatian mereka ke target alternatif sambil mencari cara untuk mengalokasikan anggaran musim panas mereka ke tempat lain.
Penandatanganan pertama di era Iraola
Munoz merupakan rekrutan baru pertama sejak kedatangan pelatih kepala Andoni Iraola dan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya pada akhir musim panas ini, setelah Piala Dunia. Pelatih tersebut dikabarkan sangat mengagumi pemain muda asal Spanyol ini, karena meyakini fleksibilitas taktis dan etos kerjanya sangat selaras dengan gaya permainan berintensitas tinggi yang ingin ia terapkan di Anfield.
Pemain berusia 22 tahun ini telah dua kali membela timnas Spanyol dan menandai debutnya melawan Serbia pada bulan Maret dengan sebuah gol. Musim gemilangnya di Osasuna, di mana ia mencetak tujuh gol dan lima assist dalam 34 penampilan, meyakinkan petinggi Liverpool bahwa ia sudah siap untuk naik ke level Premier League. Setelah sebelumnya menghabiskan waktu di akademi Barcelona dan Real Madrid, Munoz tiba dengan kemampuan teknis kelas atas.
- Getty Images Sport
Munoz bersiap menghadapi pertandingan melawan tim Saudi
Secara teknis, Munoz merupakan rekrutan kedua yang resmi bergabung dengan skuad utama Liverpool menjelang musim baru, menyusul kesepakatan sebelumnya yang telah dicapai terkait perekrutan bek Jeremy Jacquet pada awal tahun ini. Penyerang tersebut saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua Spanyol di babak penyisihan grup Piala Dunia pada hari Minggu, di mana mereka akan menghadapi Arab Saudi di Atlanta, setelah hasil imbang tanpa gol yang mengejutkan melawan Cape Verde pada laga pembuka mereka.