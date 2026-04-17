Liverpool mengincar gelandang Liga Premier seharga £80 juta, sementara masa depan Alexis Mac Allister di Anfield masih belum pasti

Liverpool menjadi klub raksasa terbaru yang menunjukkan minat besar terhadap Wharton, menurut talkSPORT, seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk mendapatkan pemain internasional Inggris tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini telah mengalami kemajuan pesat sejak pindah ke Selhurst Park, dan The Eagles kini diperkirakan akan mematok harga setidaknya £80 juta untuk aset berharga mereka.

Tim asuhan Arne Slot sedang aktif mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah, terutama karena masa depan beberapa anggota skuad saat ini masih belum jelas. Meskipun Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai telah memantapkan diri sebagai pemain inti, direktur olahraga Richard Hughes dan Michael Edwards dilaporkan ingin meningkatkan kualitas teknis yang tersedia bagi manajer asal Belanda tersebut.