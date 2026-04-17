Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Liverpool mengincar gelandang Liga Premier seharga £80 juta, sementara masa depan Alexis Mac Allister di Anfield masih belum pasti

Liverpool telah ikut bersaing untuk merekrut bintang Crystal Palace, Adam Wharton, seiring upaya mereka memperkuat lini tengah menjelang musim depan. The Reds dilaporkan sedang menghadapi masa transisi di lini tengah, dengan beberapa pemain bintang ternama, termasuk Alexis Mac Allister, dikabarkan akan hengkang dari Anfield.

  Minat yang sangat tinggi terhadap bintang Palace, Wharton

    Liverpool menjadi klub raksasa terbaru yang menunjukkan minat besar terhadap Wharton, menurut talkSPORT, seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk mendapatkan pemain internasional Inggris tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini telah mengalami kemajuan pesat sejak pindah ke Selhurst Park, dan The Eagles kini diperkirakan akan mematok harga setidaknya £80 juta untuk aset berharga mereka.

    Tim asuhan Arne Slot sedang aktif mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah, terutama karena masa depan beberapa anggota skuad saat ini masih belum jelas. Meskipun Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai telah memantapkan diri sebagai pemain inti, direktur olahraga Richard Hughes dan Michael Edwards dilaporkan ingin meningkatkan kualitas teknis yang tersedia bagi manajer asal Belanda tersebut.

  Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier League

    Ketidakpastian seputar Mac Allister dan Jones

    Salah satu faktor utama yang mendorong minat Liverpool terhadap Wharton adalah ketidakpastian yang semakin meningkat seputar Mac Allister. Pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia ini berperan penting dalam kesuksesan klub meraih gelar Liga Premier, namun belum mampu menampilkan performa terbaiknya musim ini. Dengan sisa kontrak hanya dua tahun, The Reds mungkin terpaksa mempertimbangkan masa depannya dalam jangka panjang.

    Selain itu, talenta lokal Curtis Jones juga berpotensi hengkang dari Anfield. Gelandang tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke Inter dan Tottenham selama jendela transfer Januari, dan pemimpin klasemen Serie A diperkirakan akan tetap mempertahankan minat mereka pada musim panas ini. Kemampuan Wharton dalam mengendalikan permainan dengan tenang serta kekuatan penguasaan bolanya menjadikannya kandidat ideal untuk mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan oleh kepergian para pemain tersebut.

  Bertanding melawan Manchester United dan Real Madrid

    Mendapatkan tanda tangan Wharton bukanlah hal yang mudah bagi klub asal Merseyside tersebut, karena mereka harus menghadapi persaingan ketat dari rival abadi mereka, Manchester United. Setan Merah berencana melakukan perombakan lini tengah mereka musim panas ini, seiring dengan hengkangnya pemain senior Casemiro dan kapten klub Bruno Fernandes yang memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford. Persaingan ini tidak hanya terjadi di kancah domestik, karena Real Madrid juga dikabarkan sedang memantau Wharton.

  England v Uruguay - International Friendly

    Palace bertekad untuk tetap teguh

    Meskipun sang pemain dilaporkan ingin menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi, Crystal Palace tetap bertekad untuk mempertahankan Wharton. Setelah kehilangan pemain-pemain seperti Michael Olise, Eberechi Eze, dan Marc Guehi pada bursa transfer terakhir, klub asal London selatan ini enggan melihat bintang lain hengkang kecuali jika harga yang mereka tetapkan terpenuhi.

