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Liverpool mengincar Bradley Barcola sebagai alternatif Yan Diomande, mengingat pemain sayap RB Leipzig itu tampaknya akan memilih PSG daripada pindah ke Liga Premier
Diomande tampaknya akan bergabung dengan Parc des Princes
Upaya Liverpool untuk mendatangkan bintang muda RB Leipzig, Diomande, menemui hambatan besar, dengan pemain sayap berusia 19 tahun itu kini diperkirakan akan bergabung dengan juara Ligue 1. Meskipun The Reds menunjukkan minat yang sangat besar terhadap pemain timnas Pantai Gading tersebut, daya tarik ibu kota Prancis tampaknya telah memikat sang pemain muda selama musim panas ini, di mana ia tampil gemilang di Piala Dunia.
Menurut Footmercato, PSG sangat yakin bahwa kesepakatan dengan Leipzig dapat tercapai dalam beberapa hari ke depan. Klub Bundesliga tersebut sebelumnya bersikeras meminta biaya transfer yang sangat besar, yang pada akhirnya meredam minat Liverpool setelah klub Liga Premier itu menolak untuk melampaui penilaian internal mereka sendiri terhadap pemain muda berbakat tersebut.
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Reds mengincar Barcola sebagai alternatif utama
Dengan Diomande yang tampaknya akan bergabung ke Ligue 1, Liverpool kini mengalihkan fokusnya ke Barcola, menurut Sky Sports. Pemain sayap berusia 23 tahun itu menempati posisi teratas dalam daftar pendek opsi yang disusun oleh tim perekrutan di Anfield. Profil Barcola sesuai dengan kriteria sebagai penerus jangka panjang Salah, terutama setelah klub berhasil mendatangkan Victor Munoz dari Osasuna pada awal jendela transfer ini.
Situasi pemain internasional Prancis ini di PSG cukup rumit. Meskipun ia tetap dianggap sebagai aset yang sangat berharga, masa depannya tidak menentu karena rasa frustrasinya akibat sering diabaikan dalam pemilihan pemain untuk pertandingan-pertandingan besar. Secara khusus, Barcola merasa kecewa karena tidak dimasukkan ke dalam susunan pemain inti saat PSG baru-baru ini memenangkan final Liga Champions melawan Arsenal, sehingga memunculkan pertanyaan tentang prospek jangka panjangnya di bawah asuhan Luis Enrique.
Kemungkinan Barcola akan keluar
PSG tidak secara aktif berupaya melepas Barcola, tetapi mereka mungkin terpaksa melepasnya musim panas ini. Dengan sisa kontrak dua tahun, ini merupakan kesempatan terakhir bagi klub asal Paris tersebut untuk mendapatkan biaya transfer yang tinggi jika sang pemain sayap menolak menandatangani perpanjangan kontrak. Klub tidak akan melepasnya dengan harga murah, tetapi mereka kemungkinan tidak akan menghalangi keputusannya jika tawaran yang sesuai datang.
Arsenal juga dikaitkan dengan upaya untuk mendatangkan mantan pemain Lyon tersebut, meskipun fokus mereka saat ini tampaknya tertuju ke arah lain. Seiring memanasnya bursa transfer, Liverpool tampaknya paling bertekad untuk menguji keteguhan PSG, terutama jika Barcola kembali dari tugas internasional dengan masih merasa tidak nyaman mengenai perannya di skuad.
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Perjalanan Barcola bersama PSG yang dipenuhi trofi
Barcola bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 dengan biaya transfer sebesar €45 juta. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 152 pertandingan untuk klub tersebut di semua kompetisi, mencetak 39 gol dan memberikan 37 assist. Selama berkarier di PSG, Barcola telah meraih 12 trofi, termasuk dua gelar Liga Champions dan tiga gelar Ligue 1."
Selama babak penyisihan grup Piala Dunia, Barcola mencetak gol ke gawang Senegal dan memberikan assist saat melawan Norwegia untuk tim nasional Prancis.