Liverpool mengincar Bradley Barcola sebagai alternatif Yan Diomande, mengingat pemain sayap RB Leipzig itu tampaknya akan memilih PSG daripada pindah ke Liga Premier

Upaya Liverpool untuk mendatangkan bintang muda RB Leipzig, Diomande, menemui hambatan besar, dengan pemain sayap berusia 19 tahun itu kini diperkirakan akan bergabung dengan juara Ligue 1. Meskipun The Reds menunjukkan minat yang sangat besar terhadap pemain timnas Pantai Gading tersebut, daya tarik ibu kota Prancis tampaknya telah memikat sang pemain muda selama musim panas ini, di mana ia tampil gemilang di Piala Dunia.

Menurut Footmercato, PSG sangat yakin bahwa kesepakatan dengan Leipzig dapat tercapai dalam beberapa hari ke depan. Klub Bundesliga tersebut sebelumnya bersikeras meminta biaya transfer yang sangat besar, yang pada akhirnya meredam minat Liverpool setelah klub Liga Premier itu menolak untuk melampaui penilaian internal mereka sendiri terhadap pemain muda berbakat tersebut.







