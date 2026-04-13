Liverpool menghadapi tantangan yang 'rumit namun bukan tidak mungkin' saat menghadapi PSG, sementara Arne Slot memiliki '200 contoh' untuk mendukung harapan kebangkitan mereka di Liga Champions
Harapan untuk membalikkan keadaan di Anfield masih tetap ada
Setelah kekalahan timnya pada leg pertama di Paris, Slot mengakui bahwa timnya beruntung hanya tertinggal dua gol secara agregat. Meskipun ada perbedaan kualitas yang sangat mencolok antara kedua tim dalam pertandingan tersebut, Slot yakin para pemainnya memiliki bakat dan ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan saat mereka menjamu tim asuhan Luis Enrique di Anfield.
Slot menyatakan: “Pertama-tama, saya akan mengingatkan para pemain tentang skornya. Skornya 2-0. Rasanya sangat berbeda pada malam itu, tetapi hasilnya adalah 2-0 dan kami telah menunjukkan berkali-kali musim ini dalam pertandingan-pertandingan besar bahwa kami mampu memberikan penampilan yang hebat. Kami juga telah menunjukkan sisi yang berbeda, saya menyadari hal itu, tetapi bagi mereka yang telah bersama saya selama satu setengah tahun terakhir, dalam 49 pertandingan kandang yang kami mainkan, kami mampu mencetak dua gol atau lebih dalam 36 pertandingan.”
Keyakinan untuk menciptakan malam yang istimewa
Meskipun hanya meraih tiga kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhirnya, klub ini memiliki banyak momen tak terlupakan di ajang Eropa yang bisa menjadi sumber inspirasi. Slot menepis keraguan terkait kepercayaan diri skuadnya saat menghadapi lawan-lawan tangguh.
Menekankan hal ini, ia menyatakan: “Ya, kami tidak menghadapi PSG di semua 49 pertandingan kandang, tetapi kami telah menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat di Liga Champions dan Liga Premier. Ada keyakinan bahwa kami bisa melakukan hal-hal istimewa besok, tetapi kami harus menjadi sangat, sangat istimewa untuk mencapainya karena kami akan menghadapi juara Eropa. Hal itu membuat tugas ini lebih rumit, tetapi bukan tidak mungkin.”
Ketika ditanya tentang sumber keyakinan ini, ia menegaskan bahwa ada “satu, dua, 10, atau 200” contoh di mana mereka mencapai level yang dibutuhkan.
Menghindari jebakan rasa puas diri
Di kubu lawan, pelatih PSG Luis Enrique tidak mau menganggap remeh lawan meskipun timnya mendominasi leg pertama. Pelatih asal Spanyol itu menyadari bahwa atmosfer di Anfield bisa dengan mudah mengacaukan rencana taktis apa pun.
Menyoroti bahaya yang menanti, Enrique memperingatkan: “Bisa saja ada jebakan, bisa saja ada perangkap di sini karena orang-orang mengatakan kami menang dengan mudah pekan lalu. Itu mungkin benar, saya tidak tahu, tapi keadaan bisa berubah dengan cepat dalam pertandingan sepak bola, jadi Anda harus memperhatikan detail-detailnya. Jika kami kebobolan, maka pertandingan akan benar-benar terbuka. Kami tidak ingin membiarkan Liverpool memanfaatkan dukungan suporter mereka dan keributan yang mereka ciptakan, tapi itu juga menjadi motivasi bagi kami.”
Liverpool bersemangat berkat kemenangan baru-baru ini
Liverpool memang menjalani musim yang mengecewakan di kompetisi domestik, namun mereka akan menghadapi laga ini setelah meraih kemenangan 2-0 atas Fulham, setelah sebelumnya menelan kekalahan dalam tiga pertandingan berturut-turut.
Pertandingan di Anfield itu menyaksikan bintang remaja yang sedang naik daun, Rio Ngumoha, dan Mohamed Salah mencetak gol dalam penampilan yang membangkitkan semangat bagi The Reds.
Namun, PSG telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut dan mendapat libur akhir pekan untuk mempersiapkan diri menghadapi laga ini karena pertandingan mereka melawan rival Ligue 1, Lens, ditunda.