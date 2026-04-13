Liverpool menghadapi tantangan yang 'rumit namun bukan tidak mungkin' saat menghadapi PSG, sementara Arne Slot memiliki '200 contoh' untuk mendukung harapan kebangkitan mereka di Liga Champions

Setelah kekalahan timnya pada leg pertama di Paris, Slot mengakui bahwa timnya beruntung hanya tertinggal dua gol secara agregat. Meskipun ada perbedaan kualitas yang sangat mencolok antara kedua tim dalam pertandingan tersebut, Slot yakin para pemainnya memiliki bakat dan ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan saat mereka menjamu tim asuhan Luis Enrique di Anfield.

Slot menyatakan: “Pertama-tama, saya akan mengingatkan para pemain tentang skornya. Skornya 2-0. Rasanya sangat berbeda pada malam itu, tetapi hasilnya adalah 2-0 dan kami telah menunjukkan berkali-kali musim ini dalam pertandingan-pertandingan besar bahwa kami mampu memberikan penampilan yang hebat. Kami juga telah menunjukkan sisi yang berbeda, saya menyadari hal itu, tetapi bagi mereka yang telah bersama saya selama satu setengah tahun terakhir, dalam 49 pertandingan kandang yang kami mainkan, kami mampu mencetak dua gol atau lebih dalam 36 pertandingan.”