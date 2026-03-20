Getty
Diterjemahkan oleh
Liverpool mengecam 'hinaan rasialis yang keji dan menjijikkan' yang ditujukan kepada bek Ibrahima Konate
The Reds mengecam serangan daring yang 'pengecut'
Klub asal Merseyside itu menyatakan kekecewaan yang mendalam setelah bek tengah tersebut menjadi korban terbaru dari serangan verbal beracun di dunia maya yang ditujukan secara khusus kepadanya. Serangan verbal tersebut dilaporkan semakin memanas setelah terjadi benturan fisik dalam laga Liga Champions antara Liverpool dan Galatasaray, yang mengakibatkan striker Victor Osimhen mengalami patah lengan. Klub raksasa Liga Premier itu dengan cepat memberikan dukungan terbuka kepada pemain internasional Prancis tersebut, sekaligus menegaskan bahwa perilaku semacam itu tidak akan dibiarkan begitu saja.
- AFP
Klub tersebut menuntut pertanggungjawaban dari pihak berwenang
Dalam pernyataanresmi, Liverpool menegaskan bahwa keselamatan para pemainnya adalah prioritas utama. Klub tersebut menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan oleh serangan-serangan ini terhadap para atlet, yang sering kali dipandang sebagai sasaran, bukan sebagai manusia.
"Liverpool FC merasa terkejut dan jijik dengan pelecehan rasial yang keji dan menjijikkan yang ditujukan kepada Ibrahima Konate di media sosial," demikian bunyi pernyataan tersebut. "Perilaku ini sama sekali tidak dapat diterima. Hal ini merendahkan martabat manusia, pengecut, dan berakar pada kebencian. Rasisme tidak memiliki tempat di sepak bola, tidak memiliki tempat di masyarakat, dan tidak memiliki tempat di mana pun – baik daring maupun luring."
The Reds lebih lanjut menekankan bahwa beban untuk mengawasi ujaran kebencian tidak boleh dibebankan kepada para korban. "Perusahaan media sosial harus bertanggung jawab dan bertindak sekarang. Platform-platform ini memiliki kekuatan, teknologi, dan sumber daya untuk mencegah pelecehan ini, namun terlalu sering mereka gagal melakukannya. Membiarkan kebencian rasis menyebar tanpa kendali adalah sebuah pilihan – dan itu adalah pilihan yang terus merugikan para pemain, keluarga, dan komunitas di seluruh dunia sepak bola."
Dukungan bagi Konate di tengah seruan untuk perubahan
Klub tersebut juga menegaskan bahwa mereka memberikan dukungan internal yang komprehensif kepada Konate sambil bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melacak para pelaku. Mereka memandang insiden yang berulang ini sebagai noda bagi olahraga ini yang membutuhkan sikap bersatu dari semua lembaga sepak bola.
"Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada Ibrahima dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang yang terkait untuk mengidentifikasi para pelaku sejauh mungkin," tambah klub tersebut. "Namun, beban tidak boleh terus-menerus ditimpakan kepada para pemain dan klub untuk menanggapi setelah kerusakan sudah terjadi."
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sementara Liverpool terus berupaya memberantas segala bentuk rasisme, Konate kini memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya di Anfield. Masa depannya di Merseyside masih belum pasti, karena menurut sejumlah laporan, belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang dilakukan. Bahkan, pemain asal Prancis itu tampaknya semakin dekat untuk meninggalkan The Reds, dengan terus beredar kabar yang mengaitkannya dengan raksasa La Liga, Real Madrid.
