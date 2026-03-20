Liverpool mengecam 'hinaan rasialis yang keji dan menjijikkan' yang ditujukan kepada bek Ibrahima Konate

Dalam pernyataanresmi, Liverpool menegaskan bahwa keselamatan para pemainnya adalah prioritas utama. Klub tersebut menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan oleh serangan-serangan ini terhadap para atlet, yang sering kali dipandang sebagai sasaran, bukan sebagai manusia.

"Liverpool FC merasa terkejut dan jijik dengan pelecehan rasial yang keji dan menjijikkan yang ditujukan kepada Ibrahima Konate di media sosial," demikian bunyi pernyataan tersebut. "Perilaku ini sama sekali tidak dapat diterima. Hal ini merendahkan martabat manusia, pengecut, dan berakar pada kebencian. Rasisme tidak memiliki tempat di sepak bola, tidak memiliki tempat di masyarakat, dan tidak memiliki tempat di mana pun – baik daring maupun luring."

The Reds lebih lanjut menekankan bahwa beban untuk mengawasi ujaran kebencian tidak boleh dibebankan kepada para korban. "Perusahaan media sosial harus bertanggung jawab dan bertindak sekarang. Platform-platform ini memiliki kekuatan, teknologi, dan sumber daya untuk mencegah pelecehan ini, namun terlalu sering mereka gagal melakukannya. Membiarkan kebencian rasis menyebar tanpa kendali adalah sebuah pilihan – dan itu adalah pilihan yang terus merugikan para pemain, keluarga, dan komunitas di seluruh dunia sepak bola."