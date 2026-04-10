AFP
Diterjemahkan oleh
Liverpool mengambil keputusan terkait masa depan Arne Slot di tengah semakin gencarnya desakan agar pelatih asal Belanda itu dipecat akibat performa tim yang terus memburuk
Pemilik Liverpool masih mendukung Slot
Petinggi Liverpool tetap mendukung Slot meskipun performa klub mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Manajer asal Belanda itu berada di bawah sorotan tajam setelah kekalahan 2-0 dari Paris Saint-Germain membuat The Reds berada di ambang tersingkir dari perempat final Liga Champions. Para pendukung yang hadir di stadion mulai menunjukkan rasa frustrasi, dengan spekulasi yang semakin menguat bahwa Slot bisa saja dipecat baik sebelum atau pada akhir musim. Namun, sentimen tersebut tidak mencerminkan sikap internal dari pimpinan klub.
Menurut Telegraph, para petinggi di grup pemilik FSG, bersama dengan direktur olahraga Richard Hughes dan CEO sepak bola Michael Edwards, percaya bahwa Slot harus tetap memimpin dan diizinkan untuk melanjutkan proses pembangunan kembali tim.
- AFP
Transisi pasca-era Klopp membentuk pola pikir klub
Pihak manajemen Liverpool meyakini bahwa ada beberapa faktor yang dapat meringankan penjelasan atas performa tim yang tidak konsisten musim ini. Salah satu hambatan awal yang paling signifikan adalah meninggalnya Diogo Jota, yang memberikan dampak emosional yang mendalam bagi skuad. Selain itu, terjadi penurunan performa dari para pemain kunci era sebelumnya, termasuk pencetak gol terbanyak musim lalu, Mohamed Salah.
Meskipun Slot telah melakukan kesalahan, strategi klub adalah menilai proyeknya berdasarkan beberapa jendela transfer, bukan hanya satu musim yang sulit. Liverpool percaya bahwa pengeluaran bersih mereka di bawah Slot mencapai sekitar £150 juta, meskipun pengeluaran kotor musim panas lalu mencapai lebih dari £450 juta. Sebagai perbandingan, Jurgen Klopp membutuhkan empat jendela transfer musim panas sebelum memenangkan trofi pertamanya - Liga Champions 2019.
Slot mengakui bahwa Liverpool sedang berada dalam “mode bertahan”
Slot sendiri mengakui betapa beratnya perjuangan Liverpool pasca kekalahan dari PSG. “Kami harus berjuang keras untuk bertahan di sebagian besar pertandingan,” aku pemain asal Belanda itu setelah leg pertama perempat final Liga Champions.
Tekanan terhadap manajer semakin meningkat dengan adanya mantan ikon Liverpool yang kini menjadi pelatih, termasuk Xabi Alonso dan Steven Gerrard, yang keduanya telah meraih gelar liga dalam karier kepelatihan mereka. Di dalam skuad, kapten Virgil van Dijk menyarankan bahwa tim sedang mengalami periode perubahan besar. “Ini adalah akhir dari sebuah era,” katanya setelah kekalahan tersebut.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool kini menghadapi serangkaian pertandingan yang sangat menentukan. Mereka akan menjamu Fulham di Liga Premier akhir pekan ini, sebelum menjalani leg kedua yang menentukan melawan PSG pada hari Selasa. Tekanan akan semakin meningkat setelah laga tersebut, dengan lawatan ke markas Everton yang akan segera menyusul. Sejumlah pertandingan sulit lainnya pun menanti, termasuk laga tandang ke markas Manchester United dan Aston Villa, serta pertandingan kandang melawan rival empat besar, Chelsea.