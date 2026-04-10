Liverpool mengambil keputusan terkait masa depan Arne Slot di tengah semakin gencarnya desakan agar pelatih asal Belanda itu dipecat akibat performa tim yang terus memburuk

Petinggi Liverpool tetap mendukung Slot meskipun performa klub mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Manajer asal Belanda itu berada di bawah sorotan tajam setelah kekalahan 2-0 dari Paris Saint-Germain membuat The Reds berada di ambang tersingkir dari perempat final Liga Champions. Para pendukung yang hadir di stadion mulai menunjukkan rasa frustrasi, dengan spekulasi yang semakin menguat bahwa Slot bisa saja dipecat baik sebelum atau pada akhir musim. Namun, sentimen tersebut tidak mencerminkan sikap internal dari pimpinan klub.

Menurut Telegraph, para petinggi di grup pemilik FSG, bersama dengan direktur olahraga Richard Hughes dan CEO sepak bola Michael Edwards, percaya bahwa Slot harus tetap memimpin dan diizinkan untuk melanjutkan proses pembangunan kembali tim.