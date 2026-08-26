Liverpool telah mengajukan tawaran £50 juta kepada Crystal Palace untuk Sarr setelah mengakhiri upaya mereka memburu Minteh, menurut Mirror. Klub Anfield itu melihat dua tawaran untuk Minteh ditolak, dan keduanya terpaut jauh dari harga yang dipatok Brighton, yakni £70 juta.

Dengan lima hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup pada Senin, Liverpool bergerak cepat untuk mengamankan alternatif. Sarr, yang awalnya bergabung dengan Crystal Palace dua tahun lalu, dilaporkan sangat tertarik untuk pindah ke Merseyside. Klub itu sangat terdampak oleh kematian tragis Diogo Jota serta kepergian Luis Diaz dan Mohamed Salah setelahnya, sehingga penyerang sayap menjadi prioritas utama.