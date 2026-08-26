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Liverpool mengalihkan fokus transfer ke Ismaila Sarr dengan tawaran besar setelah kesepakatan Yankuba Minteh gagal terlaksana
Liverpool mengalihkan fokus ke Sarr
Liverpool telah mengajukan tawaran £50 juta kepada Crystal Palace untuk Sarr setelah mengakhiri upaya mereka memburu Minteh, menurut Mirror. Klub Anfield itu melihat dua tawaran untuk Minteh ditolak, dan keduanya terpaut jauh dari harga yang dipatok Brighton, yakni £70 juta.
Dengan lima hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup pada Senin, Liverpool bergerak cepat untuk mengamankan alternatif. Sarr, yang awalnya bergabung dengan Crystal Palace dua tahun lalu, dilaporkan sangat tertarik untuk pindah ke Merseyside. Klub itu sangat terdampak oleh kematian tragis Diogo Jota serta kepergian Luis Diaz dan Mohamed Salah setelahnya, sehingga penyerang sayap menjadi prioritas utama.
- Getty Images Sport
Persaingan sengit untuk pemain sayap
Mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu tidak akan mudah, karena Foot Mercato melaporkan bahwa klub Arab Saudi Al-Hilal dan raksasa Turki Galatasaray aktif bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Galatasaray dilaporkan sudah berada dalam pembicaraan lanjutan, sementara Al-Hilal memantau situasi dengan saksama.
Sarr telah membuktikan kualitasnya sepanjang setahun terakhir, dengan mencatatkan 45 penampilan di semua kompetisi musim lalu, mencetak 21 gol dan menyumbang dua assist saat membantu Palace menjuarai UEFA Europa Conference League. Selain itu, winger tersebut tampil menonjol di Piala Dunia musim panas ini, mencetak empat gol sebelum Senegal disingkirkan Belgia di babak 32 besar.
Iraola menuntut tambahan kekuatan secepatnya
Manajer Liverpool Iraola telah lantang menyuarakan keinginannya untuk segera mendapatkan tambahan pemain, sambil mengakui keterbatasan yang ada dalam skuadnya saat ini di tengah minat Tottenham dan Manchester City terhadap Cody Gakpo.
Berbicara kepada Sky Sports, ia menjelaskan: "Beberapa kesepakatan harus ditunggu sampai akhir. Tetapi akhir itulah gambaran yang penting, yang akan kami miliki pada 1 September, karena memang benar kami masih cukup tipis." Pria Spanyol itu juga menyoroti kesulitan pasar yang masih terbuka, seraya mengakui bahwa ia ingin semua posisi memiliki dua pemain dengan level top sebelum musim dimulai, tetapi pada akhirnya harus beradaptasi.
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Apa langkah berikutnya untuk Liverpool?
Liverpool kini harus bertindak tegas untuk menangkis persaingan dari luar negeri dan menunggu respons resmi Crystal Palace atas proposal £50 juta mereka. Jika kesepakatan tercapai, Sarr bisa menjalani tes medis sebelum tenggat pada Senin. Secara bersamaan, klub juga melanjutkan pembicaraan terpisah dengan Paris Saint-Germain mengenai potensi transfer Bradley Barcola untuk semakin memperkuat opsi serangan mereka.
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