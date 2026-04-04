Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liverpool mengalami musim terburuk sejak era sebelum Jurgen Klopp, sementara tekanan terhadap Arne Slot semakin meningkat setelah kekalahan di Piala FA dari Man City
Musim penuh rekor yang tidak diinginkan
Kekalahan di Manchester bukan hanya pukulan telak bagi harapan Liverpool meraih trofi; hal itu juga mengukuhkan musim ini sebagai salah satu musim terburuk klub dalam sejarah modern. The Reds kini telah menelan 15 kekalahan di semua kompetisi musim ini, jumlah kekalahan terbanyak dalam satu musim sejak musim 2014-15. Pada tahun itu, di bawah kepemimpinan Brendan Rodgers, klub menelan 18 kekalahan dan akhirnya finis di luar empat besar.
Statistik tersebut tentu saja menjadi bacaan yang suram bagi para penggemar setia Anfield, terutama jika dibandingkan dengan kesuksesan konsisten yang dinikmati selama era Jurgen Klopp. Erling Haaland sekali lagi membuktikan diri sebagai momok utama, mencetak hat-trick dan menjadi pemain pertama yang mencetak lima gol ke gawang Liverpool dalam satu musim sejak Matt Le Tissier mencatatkan prestasi tersebut untuk Southampton pada musim 1993-94. Antoine Semenyo juga mencetak gol, sementara penalti yang gagal dieksekusi oleh Mohamed Salah semakin memperparah sore yang menyedihkan bagi tim tamu.
- Getty Images Sport
Slot mengidentifikasi 'tema yang berulang'
Meskipun skornya sangat telak, Slot berusaha mencari sisi positif dari awal pertandingan sebelum mengakui kelemahan-kelemahan yang sudah sering dialami timnya. Saat berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir berbunyi, pelatih asal Belanda itu tetap teguh mempertahankan pendekatan taktisnya sambil menyesalkan kurangnya eksekusi di kedua kotak penalti.
"Saya sangat menyukai apa yang saya lihat hari ini [dalam 35 menit pertama]," kata Slot. "Kami bermain sangat baik baik saat menguasai bola maupun tidak, menciptakan beberapa peluang bagus. Kami berhasil menjauhkan mereka dari bahaya. Hingga momen penalti itu, ada banyak hal yang patut diapresiasi. Namun, 20 menit setelahnya, performa pertahanan kami jauh dari memadai, terutama jika dibandingkan dengan apa yang diharapkan dari tim Liverpool. Ada banyak tema yang berulang. Salah satunya adalah kami sering membuang peluang, dan secara umum, kami jarang kebobolan, tapi beberapa peluang yang kami biarkan masuk. Itu mungkin karena seberapa keras kami berusaha. Kami harus memperbaiki pertahanan di kotak penalti, dan itu juga terlihat hari ini."
Kerapuhan mental mulai merasuki
Karakteristik kekalahan telak ini memunculkan pertanyaan mengenai mentalitas skuad saat menghadapi tekanan tinggi. Setelah mampu bertahan selama hampir 40 menit, pertahanan akhirnya jebol, membuat para pemain senior pun mencari-cari jawaban. Gelandang Dominik Szoboszlai memberikan penilaian yang jujur atas penampilan tim, dengan menyatakan bahwa tim kurang memiliki ketangguhan yang diperlukan untuk bersaing dengan tim sekelas City.
"Semangat juang tidak cukup, mentalitas tidak cukup. Sejujurnya, tidak ada satupun dari kami yang tampil sebaik mungkin," kata gelandang asal Hungaria itu.
- Getty Images Sport
Harapan bagi Paris mulai terlihat
Slot tak punya banyak waktu untuk meratapi kegagalan di Piala FA karena Liverpool kini harus mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa. Laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain menanti pada Rabu nanti, yang memberikan kesempatan langka untuk membalikkan keadaan di tengah musim domestik yang penuh kekecewaan. Bagi para pemain, lawatan ke Parc des Princes merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing di level tertinggi.