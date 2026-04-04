Liverpool mengalami musim terburuk sejak era sebelum Jurgen Klopp, sementara tekanan terhadap Arne Slot semakin meningkat setelah kekalahan di Piala FA dari Man City

Kekalahan di Manchester bukan hanya pukulan telak bagi harapan Liverpool meraih trofi; hal itu juga mengukuhkan musim ini sebagai salah satu musim terburuk klub dalam sejarah modern. The Reds kini telah menelan 15 kekalahan di semua kompetisi musim ini, jumlah kekalahan terbanyak dalam satu musim sejak musim 2014-15. Pada tahun itu, di bawah kepemimpinan Brendan Rodgers, klub menelan 18 kekalahan dan akhirnya finis di luar empat besar.

Statistik tersebut tentu saja menjadi bacaan yang suram bagi para penggemar setia Anfield, terutama jika dibandingkan dengan kesuksesan konsisten yang dinikmati selama era Jurgen Klopp. Erling Haaland sekali lagi membuktikan diri sebagai momok utama, mencetak hat-trick dan menjadi pemain pertama yang mencetak lima gol ke gawang Liverpool dalam satu musim sejak Matt Le Tissier mencatatkan prestasi tersebut untuk Southampton pada musim 1993-94. Antoine Semenyo juga mencetak gol, sementara penalti yang gagal dieksekusi oleh Mohamed Salah semakin memperparah sore yang menyedihkan bagi tim tamu.



