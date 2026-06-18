Liverpool mengaktifkan klausul pelepasan Victor Munoz senilai £34 juta saat The Reds menggagalkan upaya Newcastle untuk merekrut pemain sayap Osasuna tersebut

Liverpool telah membuat pernyataan besar di bursa transfer dengan mengaktifkan klausul pelepasan senilai €40 juta (£34,6 juta) dalam kontrak Munoz, seperti dilansir BBC. Pemain sayap Osasuna ini telah menonjol sebagai salah satu pemain terbaik di La Liga dan kini siap bergabung dengan raksasa Liga Premier.

Proses transfer ini berjalan dengan cepat karena Liverpool ingin menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Klub tersebut dilaporkan telah mengirimkan staf medis ke Amerika Serikat, tempat Munoz saat ini berada bersama skuad Spanyol untuk Piala Dunia, guna mempercepat tahap akhir proses transfer. Langkah ini juga membuat Liverpool mengalahkan Newcastle dalam perebutan pemain yang telah diincar The Magpies sebagai tambahan prioritas untuk lini serang mereka.







