Liverpool telah membuat pernyataan besar di bursa transfer dengan mengaktifkan klausul pelepasan senilai €40 juta (£34,6 juta) dalam kontrak Munoz, seperti dilansir BBC. Pemain sayap Osasuna ini telah muncul sebagai salah satu pemain paling menonjol di La Liga dan kini siap bergabung dengan klub raksasa Liga Premier.

Kesepakatan ini berjalan dengan cepat karena Liverpool ingin menghindari negosiasi transfer yang berlarut-larut. Klub tersebut dilaporkan telah mengirimkan staf medis ke Amerika Serikat, tempat Munoz saat ini berada bersama skuad Spanyol untuk Piala Dunia, guna mempercepat tahap akhir proses transfer. Langkah ini juga membuat Liverpool mengalahkan Newcastle dalam perebutan pemain yang telah diincar The Magpies sebagai tambahan prioritas untuk lini serang mereka.