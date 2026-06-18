Getty Images Sport
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Liverpool mengaktifkan klausul pelepasan Victor Munoz senilai £34 juta saat The Reds menggagalkan upaya Newcastle untuk mendatangkan pemain sayap Osasuna tersebut
Liverpool bergerak cepat untuk mendatangkan Munoz
Liverpool telah membuat pernyataan besar di bursa transfer dengan mengaktifkan klausul pelepasan senilai €40 juta (£34,6 juta) dalam kontrak Munoz, seperti dilansir BBC. Pemain sayap Osasuna ini telah muncul sebagai salah satu pemain paling menonjol di La Liga dan kini siap bergabung dengan klub raksasa Liga Premier.
Kesepakatan ini berjalan dengan cepat karena Liverpool ingin menghindari negosiasi transfer yang berlarut-larut. Klub tersebut dilaporkan telah mengirimkan staf medis ke Amerika Serikat, tempat Munoz saat ini berada bersama skuad Spanyol untuk Piala Dunia, guna mempercepat tahap akhir proses transfer. Langkah ini juga membuat Liverpool mengalahkan Newcastle dalam perebutan pemain yang telah diincar The Magpies sebagai tambahan prioritas untuk lini serang mereka.
- Getty Images Sport
Newcastle kini harus mencari alternatif
Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai target utama di lini serang mereka setelah penjualan Anthony Gordon ke Barcelona. Klub tersebut sebenarnya sudah memasuki tahap pembicaraan lanjutan mengenai kemungkinan transfer tersebut sebelum Liverpool ikut campur.
Keputusan The Reds untuk memenuhi klausul pelepasan secara penuh langsung mengubah situasi. Alih-alih bernegosiasi mengenai persyaratan dengan Osasuna, Liverpool langsung bergerak untuk memastikan ketersediaan pemain tersebut dan memperoleh keunggulan yang menentukan dalam perebutan tanda tangannya. Akibatnya, Newcastle kini harus mencari opsi alternatif saat mereka berupaya memperkuat skuad dan menginvestasikan kembali dana yang diperoleh dari kepergian Gordon.
Perekrutan kunci untuk proyek baru Iraola
Jika proses transfer berjalan lancar, Munoz diprediksi akan menjadi pemain pertama yang didatangkan di era Iraola di Liverpool, menyusul penunjukan pelatih asal Spanyol itu sebagai pelatih kepala awal bulan ini.
Profil pemain berusia 22 tahun ini tampaknya sangat sesuai dengan gaya permainan yang disukai Iraola. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan keserbagunaannya di lini depan diyakini akan memberikan fleksibilitas tambahan dalam serangan bagi Liverpool saat manajer baru tersebut mulai membentuk skuad sesuai visinya. Munoz juga memiliki pengalaman internasional yang semakin meningkat, setelah masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia.
- AFP
Konfirmasi resmi diperkirakan akan segera dikeluarkan
Proses transfer ini kini mendekati tahap penyelesaian, dengan pemeriksaan medis diperkirakan akan rampung sementara Munoz masih bersama timnas Spanyol di Amerika Serikat. Begitu semua formalitas tersebut selesai, Liverpool diperkirakan akan mengumumkan penandatanganan kontrak tersebut secara resmi. Perhatian kemudian akan beralih pada seberapa cepat Munoz beradaptasi dengan sepak bola Inggris dan peran apa yang akan ia mainkan dalam rencana Iraola menjelang musim baru Liga Premier.