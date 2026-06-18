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Liverpool mengajukan tawaran transfer sebesar €100 juta untuk Yan Diomande, sementara PSG terancam kehilangan bintang RB Leipzig tersebut
Raksasa Anfield menguji ketangguhan Leipzig
Tim asuhan Andoni Iraola telah mengambil langkah tegas dalam perburuan Diomande dengan mengajukan tawaran awal senilai €100 juta. Menurut Sky Sports, tawaran ini dilaporkan terdiri dari biaya transfer terjamin sebesar €90 juta ditambah €10 juta dalam bentuk bonus yang bergantung pada performa, seiring upaya klub Liga Premier tersebut untuk memperkuat lini serang mereka dengan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa.
Menurut Fabrizio Romano, RB Leipzig telah secara resmi menolak tawaran awal dari Liverpool ini. Klub asal Jerman tersebut menuntut angka yang jauh lebih tinggi, dengan indikasi yang menunjukkan bahwa €120 juta pada akhirnya bisa menjadi patokan untuk memboyongnya. Meskipun Leipzig masih berusaha mempertahankan sang pemain dengan menawarkan kenaikan gaji dan perpanjangan kontrak yang dilengkapi klausul pelepasan, mereka sepenuhnya mengantisipasi bahwa Paris Saint-Germain dan klub-klub papan atas lainnya akan secara resmi ikut serta dalam persaingan ini, dan menegaskan bahwa dibutuhkan biaya yang luar biasa besar untuk mengubah sikap mereka.
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PSG tertinggal dalam persaingan bursa transfer
Meskipun PSG masih tetap berada dalam persaingan, juara Prancis tersebut belum mengajukan tawaran resmi kepada Leipzig karena mereka menunggu Diomande mengambil keputusan akhir mengenai klub tujuan yang diinginkannya. Namun, PSG menghadapi tugas berat untuk meyakinkan pemain berusia 19 tahun itu, dengan Liverpool saat ini memegang keunggulan signifikan berkat paket finansial yang menggiurkan yang telah diajukan.
Menurut The Athletic, PSG saat ini tertinggal dari Liverpool terkait persyaratan kontrak yang ditawarkan kepada sang striker. Liverpool, karenanya, berada di posisi terdepan, meskipun mereka juga mempertimbangkan opsi lain jika kesepakatan ternyata tidak tercapai.
Leipzig berupaya keras mempertahankan bintang muda Diomande
Pihak manajemen Red Bull Arena sama sekali tidak berada di bawah tekanan untuk melepas aset andalan mereka, yang kini menjadi motor serangan tim. Klub asal Jerman ini sama sekali tidak ingin melihat Diomande hengkang; sebaliknya, mereka sepenuhnya berfokus untuk memperpanjang kontraknya dan memastikan masa depannya di klub dalam jangka panjang.
Nilai pasar sang penyerang telah melonjak tajam setelah penampilan gemilangnya di kompetisi domestik bersama Leipzig. Hanya absen dalam satu pertandingan Bundesliga karena tugas tim nasional, ia mencetak 12 gol dan sembilan assist dalam 33 penampilan liga, serta memainkan peran penting dalam mengamankan posisi ketiga dan tiket ke Liga Champions.
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Prestasi gemilang di Piala Dunia memicu harga yang melambung tinggi
Saat ini mewakili Pantai Gading di Piala Dunia musim panas ini, Diomande membuktikan ekspektasi besar yang tertuju padanya saat menjadi starter dalam laga pembuka negaranya melawan Ekuador pada hari Minggu. Pemain berusia 19 tahun ini menampilkan performa memukau yang semakin menaikkan nilai pasarnya, dengan memamerkan keterampilan teknis luar biasa dan kecepatan yang mengagumkan di kedua sayap.
Pemain sayap remaja ini bisa dibilang sebagai pemain paling berbahaya di lapangan, yang mengantarkan Pantai Gading meraih kemenangan krusial 1-0. Setelah terlebih dahulu mengacaukan pertahanan Ekuador dari sayap kanan sebelum berpindah ke sayap kiri, ia bermain dengan energi dan kreativitas yang luar biasa, yang mencerminkan awal karier profesionalnya yang gemilang.