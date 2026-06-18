Liverpool mengajukan tawaran transfer sebesar €100 juta untuk Yan Diomande, sementara PSG terancam kehilangan bintang RB Leipzig tersebut

Tim asuhan Andoni Iraola telah mengambil langkah tegas dalam perburuan Diomande dengan mengajukan tawaran awal senilai €100 juta. Menurut Sky Sports, tawaran ini dilaporkan terdiri dari biaya transfer terjamin sebesar €90 juta ditambah €10 juta dalam bentuk bonus yang bergantung pada performa, seiring upaya klub Liga Premier tersebut untuk memperkuat lini serang mereka dengan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa.

Menurut Fabrizio Romano, RB Leipzig telah secara resmi menolak tawaran awal dari Liverpool ini. Klub asal Jerman tersebut menuntut angka yang jauh lebih tinggi, dengan indikasi yang menunjukkan bahwa €120 juta pada akhirnya bisa menjadi patokan untuk memboyongnya. Meskipun Leipzig masih berusaha mempertahankan sang pemain dengan menawarkan kenaikan gaji dan perpanjangan kontrak yang dilengkapi klausul pelepasan, mereka sepenuhnya mengantisipasi bahwa Paris Saint-Germain dan klub-klub papan atas lainnya akan secara resmi ikut serta dalam persaingan ini, dan menegaskan bahwa dibutuhkan biaya yang luar biasa besar untuk mengubah sikap mereka.



