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Liverpool mendapat dorongan besar dalam upaya memburu penyerang Paris Saint-Germain Bradley Barcola setelah harga yang diminta turun
Liverpool dorong transfer Barcola
Setelah negosiasi awal yang sulit, Liverpool kini membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk merekrut Barcola. Menurut The Times, Paris Saint-Germain telah menurunkan valuasi awal mereka dari €170 juta menjadi sekitar £115 juta setelah kontak baru pekan ini.
PSG sebelumnya tetap kukuh, tetapi pemangkasan sekitar £30 juta dari tuntutan mereka menjadi terobosan besar. Liverpool mengalihkan perhatian penuh mereka kepada Barcola setelah gagal mengamankan kesepakatan untuk Yan Diomande. Dengan sisa waktu kurang dari sepekan untuk menuntaskan bisnis musim panas mereka, petinggi Liverpool bekerja keras untuk merampungkan kesepakatan sebelum tenggat pada Selasa.
Potensi kesepakatan pemecah rekor untuk Liverpool
Jika transfer ini rampung, Barcola akan menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah Liverpool. Biaya £115 juta itu hanya sedikit di bawah £125 juta yang dibayarkan kepada Newcastle United untuk Alexander Isak pada musim panas lalu.
Sementara total paket untuk Florian Wirtz bernilai £116 juta, Liverpool hanya akan membayar £16 juta dari jumlah itu kepada Bayer Leverkusen jika Wirtz membantu mereka menjuarai Premier League dan Liga Champions. Para petinggi klub kini harus memutuskan apakah Barcola layak mendapat investasi sebesar itu.
Namun, persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, karena rincian awal untuk kontrak jangka panjang sudah disusun dan Barcola dilaporkan memprioritaskan kepindahan ke Liverpool.
Pencarian pemain sayap kanan terus berlanjut
Di samping negosiasi untuk Barcola, Liverpool sedang aktif menjajaki pasar untuk merekrut seorang winger kanan sebelum tenggat pukul 23.00 pada 1 September. Direktur olahraga Richard Hughes sedang mengevaluasi sejumlah target setelah kepindahan untuk Diomande gagal terwujud.
Liverpool mempertimbangkan Ibrahim Mbaye dan mengajukan dua tawaran untuk Yankuba Minteh, tetapi Brighton menolak keduanya sambil meminta £80 juta. Hughes juga melakukan pendekatan untuk Endrick dan Ismaila Sarr, meski Real Madrid dan Crystal Palace menolak mengizinkan penjualan.
Selain itu, Said El Mala dan Matias Fernandez-Pardo telah menarik minat, tetapi masih belum jelas apakah Liverpool mengejar mereka setelah merekrut Victor Munoz pada Juni.
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Apa langkah selanjutnya untuk Liverpool?
Ekspektasinya, Liverpool dan Paris Saint-Germain akan mencapai kesepakatan penuh untuk Barcola dalam beberapa hari ke depan. Hughes harus bertindak tegas untuk menuntaskan dokumen dan pemeriksaan medis sebelum bursa transfer ditutup. Jika Liverpool bisa mengamankan Barcola dan berhasil mendatangkan tambahan seorang winger kanan, itu akan menjadi musim panas yang transformatif bagi klub.
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