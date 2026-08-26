Setelah negosiasi awal yang sulit, Liverpool kini membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk merekrut Barcola. Menurut The Times, Paris Saint-Germain telah menurunkan valuasi awal mereka dari €170 juta menjadi sekitar £115 juta setelah kontak baru pekan ini.

PSG sebelumnya tetap kukuh, tetapi pemangkasan sekitar £30 juta dari tuntutan mereka menjadi terobosan besar. Liverpool mengalihkan perhatian penuh mereka kepada Barcola setelah gagal mengamankan kesepakatan untuk Yan Diomande. Dengan sisa waktu kurang dari sepekan untuk menuntaskan bisnis musim panas mereka, petinggi Liverpool bekerja keras untuk merampungkan kesepakatan sebelum tenggat pada Selasa.