AFP
Diterjemahkan oleh
Liverpool mendapat dorongan besar dalam transfer Bradley Barcola saat kepergian Cody Gakpo kian dekat
Pembicaraan dilanjutkan untuk target utama
Liverpool secara resmi telah memulai kembali pembicaraan dengan PSG terkait transfer besar Barcola, menurut ESPN. Klub Premier League itu sedang melakukan upaya baru untuk menuntaskan kesepakatan bagi pemain internasional Prancis tersebut sebelum bursa transfer resmi ditutup. Tawaran awal di kisaran £90 juta ($122,3 juta) dengan cepat ditolak PSG pada awal bulan ini. PSG saat ini meminta biaya fantastis sebesar £135 juta ($184,2 juta) untuk melepas winger andalan mereka.
- Getty Images Sport
Kepergian Gakpo untuk mendanai transfer?
Kunci untuk mewujudkan transfer besar ini bisa terletak pada potensi kepergian Gakpo. Penyerang Belanda itu sangat kuat dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham dan Manchester City, yang akan memberi Liverpool kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk mengamankan tanda tangan Barcola.
PSG juga belum sepenuhnya menutup pintu untuk kemungkinan hengkang. Berbicara pada hari Minggu, direktur olahraga PSG Luis Campos secara terbuka mengakui bahwa bursa transfer masih sangat aktif, dengan mencatat bahwa "banyak hal masih bisa terjadi" sebelum hari terakhir bursa transfer.
Persyaratan pribadi sudah berhasil disepakati
Barcola telah menjadi rekrutan prioritas mutlak bagi klub Merseyside itu sepanjang musim panas, dan Liverpool telah berhasil menyepakati persyaratan pribadi dengan sang winger beberapa waktu lalu. Terlepas dari negosiasi yang masih berlangsung ini, penyerang tersebut tidak secara aktif berusaha memaksakan kepindahan dari ibu kota Prancis. Dengan dua tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, Barcola tidak keberatan untuk tetap bertahan jika biaya akhir tidak dapat disepakati.
Namun, statusnya saat ini di skuad secara alami memicu rumor kepindahan. Ia masih belum tampil dalam tiga pertandingan pembuka PSG pada musim baru, setelah sebelumnya baru tampil dalam seluruh delapan pertandingan Prancis saat mereka finis di posisi keempat di Piala Dunia musim panas ini.
- AFP
Hari-hari krusial menanti dalam negosiasi
Terlepas dari kesenjangan finansial yang masih ada di antara dua raksasa Eropa tersebut, optimisme dari semua pihak kian tumbuh bahwa kesepakatan sepenuhnya mungkin tercapai sebelum jendela transfer ditutup pada 1 September.
Langkah berikutnya kini sepenuhnya berada di tangan klub Premier League itu. PSG sepenuhnya memperkirakan Liverpool akan mengajukan tawaran yang jauh lebih baik dalam 24 hingga 48 jam ke depan, yang secara luas dipandang sebagai momen penentu dalam saga ini. Jika kompromi akhirnya tercapai, Liverpool akan mendapatkan target yang sangat diminati dan akan berusia 24 tahun pekan depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami