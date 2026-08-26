Barcola telah menjadi rekrutan prioritas mutlak bagi klub Merseyside itu sepanjang musim panas, dan Liverpool telah berhasil menyepakati persyaratan pribadi dengan sang winger beberapa waktu lalu. Terlepas dari negosiasi yang masih berlangsung ini, penyerang tersebut tidak secara aktif berusaha memaksakan kepindahan dari ibu kota Prancis. Dengan dua tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, Barcola tidak keberatan untuk tetap bertahan jika biaya akhir tidak dapat disepakati.

Namun, statusnya saat ini di skuad secara alami memicu rumor kepindahan. Ia masih belum tampil dalam tiga pertandingan pembuka PSG pada musim baru, setelah sebelumnya baru tampil dalam seluruh delapan pertandingan Prancis saat mereka finis di posisi keempat di Piala Dunia musim panas ini.