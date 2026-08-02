(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Liverpool mempertimbangkan perpanjangan kontrak mengejutkan untuk Curtis Jones meski terlibat adu mulut sengit di lapangan dengan Dominik Szoboszlai
Minat transfer dan putar balik kontrak
Menurut talkSPORT, Liverpool tidak bertekad melepas Jones pada musim panas ini, bahkan setelah perselisihan yang sangat terekspos dengan Szoboszlai. Dalam kemenangan pramusim atas Wrexham, Jones terlihat sangat kesal ketika Szoboszlai menyerahkan ban kapten kepada Kostas Tsimikas. Jeremie Frimpong dan Tsimikas harus turun tangan.
Menjelaskan situasi tersebut, jurnalis Ben Jacobs mengatakan: "Namun, jika bursa transfer ditutup, kita mungkin mendapatkan situasi yang sangat berlawanan, karena Andoni Iraola mengatakan bahwa dia menyukai Curtis Jones, dan terlepas dari perselisihan yang Anda sebutkan, Liverpool tidak menutup kemungkinan menawarkan kontrak baru kepada Jones jika dia bertahan." Jones kini masih memiliki kontrak kurang dari satu tahun, yang berarti Liverpool sangat termotivasi untuk menghindari kehilangannya dengan status bebas transfer.
- Getty Images Sport
Tawaran Inter Milan ditolak
Inter Milan sudah berulang kali berupaya merekrut Jones, tetapi Liverpool tetap keras terkait valuasi mereka. Berbicara kepada talkSPORT, Jacobs memerinci negosiasi yang sedang berlangsung. Jacobs menjelaskan: "Inter mendorong untuk mendapatkan Curtis Jones. Mereka mengajukan tawaran, dalam tanda kutip, meski Liverpool sebenarnya tidak menganggapnya sebagai tawaran resmi, di kisaran €35 juta (sekitar £29 juta) dan itu adalah pendekatan ketiga mereka, €32 juta dan €25 juta adalah angka lainnya. Dan Jones akan menyambut baik kepindahan ke Inter. Liverpool menginginkan minimal €40 juta dan di pasar yang melambung ini, beberapa orang bahkan mengatakan €50 juta."
Pendekatan formal diperlukan
Liverpool tampaknya mulai jengah dengan pembicaraan informal dan ingin Inter Milan mengajukan proposal konkret jika mereka serius ingin merekrut Jones. Jajaran petinggi di Anfield mengharapkan komunikasi langsung alih-alih berurusan melalui pihak ketiga. Jacobs menjelaskan lebih lanjut soal sikap pasti Liverpool seiring bursa transfer terus berjalan. Ia menambahkan: "Namun, menurut saya Inter akan kembali, dan Liverpool agak frustrasi dengan situasi ini karena mereka tidak lagi menginginkannya lewat perantara. Perspektif klub, menurut informasi saya, adalah jika Inter menginginkan Curtis Jones, sedikit mirip dengan Bruno Guimaraes, Newcastle-Arsenal, ketuk pintu depan kami, ajukan tawaran resmi kepada kami, dan kemudian Anda mungkin bisa menemukan kompromi secara finansial."
- Getty Images
Apa langkah Liverpool selanjutnya?
Liverpool akan memantau Jones dengan saksama sepanjang sisa jadwal pramusim mereka pada Agustus. Jika Inter Milan gagal mengajukan tawaran resmi yang sesuai dengan valuasi tersebut, Liverpool akan segera beralih ke pembicaraan perpanjangan kontrak. Menyelesaikan masa depannya sebelum kampanye kompetitif dimulai tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan keharmonisan skuad sepenuhnya setelah perselisihan kontroversial dengan Szoboszlai.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami