Menurut talkSPORT, Liverpool tidak bertekad melepas Jones pada musim panas ini, bahkan setelah perselisihan yang sangat terekspos dengan Szoboszlai. Dalam kemenangan pramusim atas Wrexham, Jones terlihat sangat kesal ketika Szoboszlai menyerahkan ban kapten kepada Kostas Tsimikas. Jeremie Frimpong dan Tsimikas harus turun tangan.

Menjelaskan situasi tersebut, jurnalis Ben Jacobs mengatakan: "Namun, jika bursa transfer ditutup, kita mungkin mendapatkan situasi yang sangat berlawanan, karena Andoni Iraola mengatakan bahwa dia menyukai Curtis Jones, dan terlepas dari perselisihan yang Anda sebutkan, Liverpool tidak menutup kemungkinan menawarkan kontrak baru kepada Jones jika dia bertahan." Jones kini masih memiliki kontrak kurang dari satu tahun, yang berarti Liverpool sangat termotivasi untuk menghindari kehilangannya dengan status bebas transfer.



