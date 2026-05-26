Liverpool secara resmi memasuki era pasca-Salah menyusul perpisahan emosional sang pemain sayap setelah hasil imbang 1-1 melawan Brentford. Salah mengakhiri kariernya di Anfield dengan 380 kontribusi gol dalam 442 penampilan, sehingga Slot kini dihadapkan pada tugas menggantikan salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki klub. Slot telah mengakui bahwa Liverpool harus memperkuat lini sayap menjelang musim baru. Pelatih asal Belanda itu percaya bahwa pemain sayap tetap menjadi bagian penting dari pendekatan taktis klub setelah produktivitas serangan mereka menurun musim ini.

Penyerang RB Leipzig, Diomande, muncul sebagai target utama Liverpool. Pemain internasional Pantai Gading berusia 19 tahun ini mencetak 13 gol dan mencatatkan 10 assist di semua kompetisi selama musim debutnya yang mengesankan di Jerman. Namun, Leipzig diperkirakan akan meminta lebih dari €100 juta untuk pemain remaja tersebut.