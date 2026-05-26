Liverpool mempertimbangkan dua penyerang yang akan berlaga di Piala Dunia sebagai alternatif pengganti Yan Diomande di tengah upaya mendesak untuk mencari pengganti Mohamed Salah
Liverpool mempercepat upaya pencarian pengganti Salah
Liverpool secara resmi memasuki era pasca-Salah menyusul perpisahan emosional sang pemain sayap setelah hasil imbang 1-1 melawan Brentford. Salah mengakhiri kariernya di Anfield dengan 380 kontribusi gol dalam 442 penampilan, sehingga Slot kini dihadapkan pada tugas menggantikan salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki klub. Slot telah mengakui bahwa Liverpool harus memperkuat lini sayap menjelang musim baru. Pelatih asal Belanda itu percaya bahwa pemain sayap tetap menjadi bagian penting dari pendekatan taktis klub setelah produktivitas serangan mereka menurun musim ini.
Penyerang RB Leipzig, Diomande, muncul sebagai target utama Liverpool. Pemain internasional Pantai Gading berusia 19 tahun ini mencetak 13 gol dan mencatatkan 10 assist di semua kompetisi selama musim debutnya yang mengesankan di Jerman. Namun, Leipzig diperkirakan akan meminta lebih dari €100 juta untuk pemain remaja tersebut.
The Reds mempertimbangkan opsi di Liga Premier dan Ligue 1
Liverpool juga memantau pemain sayap Newcastle, Gordon, dan bintang PSG, Barcola, menurut laporan Telegraph. Gordon telah menjadi incaran Liverpool sejak 2024, dengan kecepatan, fleksibilitas, dan pengalamannya di Liga Premier dianggap sebagai aset utama. Barcola adalah pemain lain yang dipandang positif di dalam jajaran manajemen di Kirkby. Liverpool sempat mempertimbangkan untuk merekrut pemain internasional Prancis tersebut tahun lalu, namun memilih untuk tidak menghalangi jalur karier pemain akademi Rio Ngumoha. Namun, hengkangnya Salah pada akhir musim ini dan Luis Diaz tahun lalu telah meningkatkan urgensi untuk mendapatkan kualitas penyerang yang sudah teruji.
Slot mengungkap prioritas Liverpool untuk posisi sayap
Slot secara terbuka mengakui kebutuhan akan tambahan pemain penyerang pasca kepergian Salah. Manajer Liverpool itu juga menekankan pentingnya pemain sayap dalam sistem permainannya.
"Salah satu alasan mengapa semua orang membicarakan pemain sayap adalah karena Mo akan hengkang," kata Slot kepada wartawan. “Sangat masuk akal untuk mempertimbangkan [merekrut] setidaknya satu pemain. Saya pikir musim lalu memberikan jawabannya. Seberapa pentingkah pemain sayap kami musim lalu bagi kesuksesan kami?"
"Mereka mencetak gol, memberikan assist, jadi mereka merupakan bagian vital dari kemenangan kami di liga musim lalu dan, secara umum dalam sepak bola, Anda melihat semakin banyak fokus pada pemain sayap. Salah satu alasan mengapa kami begitu sulit dihadapi adalah karena kami memiliki ancaman di sisi kanan dan kiri."
Tegangan semakin meningkat menjelang jendela transfer yang krusial
Tim perekrutan Liverpool kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mendatangkan pemain baru di lini serang sebelum musim baru dimulai. Terlepas dari apakah klub berhasil mendatangkan Diomande, Gordon, atau Barcola, harapan utamanya adalah mengembalikan ketajaman serangan yang hilang selama sebagian besar musim ini. Mendekatnya Piala Dunia juga berpotensi mempersulit proses negosiasi. Penampilan gemilang di kancah internasional dapat secara signifikan menaikkan nilai pasar para pemain incaran Liverpool pada musim panas ini.