Liverpool memperpanjang kontrak pemain andalan mereka selama 12 bulan untuk menangkis spekulasi transfer yang tidak diinginkan
Raksasa Anfield berupaya mengamankan posisi teratas
Langkah ini, seperti dilaporkan ESPN, dilakukan pada saat yang krusial bagi The Reds, yang berupaya mempertahankan inti pemain berpengalaman dalam skuad mereka. Alisson telah menjadi pilar utama kesuksesan klub sejak bergabung dari Roma pada 2018, dengan meraih gelar juara Liga Premier dan Liga Champions. Dengan mengaktifkan klausul ini, klub telah memastikan bahwa salah satu kiper elit dunia tidak akan hengkang begitu saja sementara Arne Slot terus menanamkan pengaruhnya pada tim.
Menangkis minat dari Italia
Keputusan untuk memperpanjang masa tinggal Alisson juga menjadi pukulan strategis bagi beberapa klub raksasa Eropa yang telah memantau situasinya. Dua raksasa Serie A, Inter dan Juventus, telah mengidentifikasi kiper asal Brasil itu sebagai target utama untuk mengatasi dilema penjaga gawang masing-masing. Dengan kedatangan Giorgi Mamardashvili dari Valencia musim panas lalu, sempat beredar spekulasi bahwa kiper Brasil itu mungkin tidak lagi dibutuhkan.
Namun, perpanjangan kontrak ini berfungsi sebagai peringatan tegas bagi pihak-pihak di Italia. Meskipun kedatangan Mamardashvili menunjukkan adanya rencana suksesi jangka panjang, Liverpool jelas menghargai pengalaman dan kepemimpinan Alisson. Melindungi nilai pasarnya juga memastikan bahwa jika transfer terjadi di masa depan, The Reds akan mendapatkan biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tetap berada di puncak performanya meskipun mengalami masalah kebugaran ringan.
Slot memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang laga melawan Spurs
Meskipun masa depannya dilaporkan sudah terjamin, ketersediaan Alisson dalam waktu dekat tetap menjadi bahan pembicaraan. Ia absen dalam kekalahan terbaru di Liga Champions melawan Galatasaray di Istanbul akibat masalah otot ringan. Slot telah mengonfirmasi bahwa meskipun kiper tersebut telah menjalani perawatan bersama tim medis, keputusan akhir mengenai penampilannya dalam laga Liga Premier mendatang melawan Tottenham belum diambil.
Saat berbicara kepada media, Slot mencatat bahwa sang pemain telah bersama tim rehabilitasi dan berharap ia dapat bergabung dengan kelompok utama. Pelatih kepala itu menjelaskan: "Dia telah bersama para fisioterapis dan menjalani rehabilitasi hingga saat ini. Kami berlatih hari ini seperti yang Anda ketahui, jadi mari kita lihat apakah dia bisa bergabung dalam sesi tim hari ini. Itu adalah sesuatu yang saya harapkan, tetapi belum 100 persen yakin karena saya belum berbicara dengannya atau staf medis pagi ini. Saya optimis, saya optimis. Tapi itu bukan berarti saya 100 persen yakin."
Berjuang untuk meraih hasil terbaik di akhir musim
Berita perpanjangan kontrak ini menjadi dorongan yang tepat waktu bagi tim Liverpool yang sedang berupaya menemukan konsistensi di bulan-bulan terakhir musim ini. Slot telah menantang para pemainnya untuk tetap mempertahankan intensitas permainan, terlepas dari situasi kontrak masing-masing atau desas-desus transfer dari luar. Manajer tersebut bersikukuh bahwa fokus harus tetap tertuju pada peningkatan performa setiap hari guna memastikan penutupan musim yang kuat.
Slot jelas mengenai harapannya terhadap skuad, dengan menyatakan: "Yang saya inginkan adalah setiap pemain memaksimalkan setiap sesi latihan dan pertandingan yang kami jalani mulai sekarang hingga akhir musim. Itulah tujuan saya dan seharusnya menjadi tujuan para pemain karena itulah satu-satunya cara untuk memaksimalkan apa yang ada, apa yang bisa kami peroleh. Apa tepatnya yang akan terjadi, itu tidak selalu mudah untuk diprediksi sebelumnya karena terkadang Anda membutuhkan sedikit keberuntungan."
