Liverpool memperpanjang kontrak pemain andalan mereka selama 12 bulan untuk menangkis spekulasi transfer yang tidak diinginkan

Meskipun masa depannya dilaporkan sudah terjamin, ketersediaan Alisson dalam waktu dekat tetap menjadi bahan pembicaraan. Ia absen dalam kekalahan terbaru di Liga Champions melawan Galatasaray di Istanbul akibat masalah otot ringan. Slot telah mengonfirmasi bahwa meskipun kiper tersebut telah menjalani perawatan bersama tim medis, keputusan akhir mengenai penampilannya dalam laga Liga Premier mendatang melawan Tottenham belum diambil.

Saat berbicara kepada media, Slot mencatat bahwa sang pemain telah bersama tim rehabilitasi dan berharap ia dapat bergabung dengan kelompok utama. Pelatih kepala itu menjelaskan: "Dia telah bersama para fisioterapis dan menjalani rehabilitasi hingga saat ini. Kami berlatih hari ini seperti yang Anda ketahui, jadi mari kita lihat apakah dia bisa bergabung dalam sesi tim hari ini. Itu adalah sesuatu yang saya harapkan, tetapi belum 100 persen yakin karena saya belum berbicara dengannya atau staf medis pagi ini. Saya optimis, saya optimis. Tapi itu bukan berarti saya 100 persen yakin."