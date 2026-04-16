Getty Images
Diterjemahkan oleh
Liverpool memimpin persaingan transfer melawan Manchester United dan Chelsea untuk merekrut bek Bournemouth, Marcos Senesi
Raksasa Anfield memimpin perburuan
Liverpool saat ini dianggap sebagai tujuan paling mungkin bagi Senesi karena mereka berupaya memperkuat lini pertahanan yang telah dipaksa bekerja keras hingga batasnya musim ini, menurut i Paper. Dengan kapten Virgil van Dijk yang akan genap berusia 35 tahun dan Ibrahima Konate yang kesulitan mempertahankan performa konsisten, The Reds sangat membutuhkan tambahan pemain yang dapat diandalkan. Giovanni Leoni yang sering cedera juga gagal memberikan perlindungan yang diperlukan, sehingga membuka peluang bagi Senesi yang berusia 28 tahun untuk masuk ke lini belakang di Anfield. Perwakilan pemain Argentina tersebut telah secara aktif menjajaki berbagai opsi sejak memberitahukan Bournemouth tentang niatnya untuk hengkang. Meskipun Liverpool tampaknya memegang kendali, mereka menghadapi persaingan dari rival domestik yang masih mengamati situasi ini.
- AFP
Man Utd dan Chelsea menunda keputusan terkait ketertarikan mereka
Baik Manchester United maupun Chelsea sempat dikabarkan tertarik pada mantan pemain Feyenoord tersebut, namun kedua raksasa Liga Premier itu dilaporkan telah mengurangi intensitas pengejaran mereka. United lebih memprioritaskan bek dengan profil yang berbeda, dengan sumber internal klub menyebutkan bahwa Senesi tidak memenuhi kriteria usia atau kebutuhan taktis spesifik yang saat ini dicari oleh tim perekrutan di Old Trafford. Sebaliknya, Setan Merah diperkirakan lebih memfokuskan upaya mereka pada target yang lebih muda seperti Murillo dari Nottingham Forest.
Chelsea telah mencapai kesimpulan serupa, meskipun dengan alasan yang berbeda. The Blues dikabarkan sedang mengevaluasi kembali skuad mereka yang terlalu besar dan ingin menambah kekuatan fisik murni ke dalam barisan mereka, yang membuat mereka mencari pemain di tempat lain.
Klub-klub besar Eropa melewatkan bintang Argentina
Minat dari benua Eropa tampaknya mulai memudar, dengan dua klub Italia, Juventus dan Roma, sama-sama memutuskan untuk tidak merekrut bek tengah tersebut. Juventus dikabarkan telah melakukan penilaian mendalam terhadap sang pemain, namun memberi tahu perwakilannya bahwa mereka tidak dapat menjamin posisi starter baginya di Turin. Roma mengikuti langkah serupa, sehingga membuka peluang lebar bagi klub-klub Liga Premier untuk bersaing memperebutkan tanda tangannya sebelum jendela transfer dibuka.
Senesi sendiri diyakini memiliki tujuan impian di benaknya, dengan Barcelona dilaporkan muncul sebagai opsi pilihan jika raksasa Catalan tersebut dapat meresmikan minat mereka. Daya tarik La Liga dan prestise Camp Nou tetap menjadi faktor signifikan, namun kekuatan finansial Liga Premier berarti tetap tinggal di Inggris masih menjadi hasil yang paling mungkin. Aston Villa dan Everton juga termasuk di antara klub-klub yang memantau ketersediaannya saat ia mempertimbangkan keputusan akhirnya.
- Getty Images Sport
Bournemouth bersiap menghadapi dua kepergian
Kabar kepergian Senesi muncul di tengah periode gejolak besar di Vitality Stadium. Manajer Andoni Iraola telah mengonfirmasi niatnya untuk meninggalkan klub pada akhir musim ini, sebuah langkah yang membuat beberapa klub Liga Premier lainnya waspada. Kepergian pelatih asal Spanyol itu menandai berakhirnya periode yang sangat sukses bagi The Cherries, namun tampaknya hal itu telah mempercepat keputusan para pemain kunci terkait masa depan mereka.
Dengan Senesi kini menjadi bagian dari eksodus yang diperkirakan ini, keputusan akhir mengenai destinasi berikutnya diperkirakan akan diambil sebelum musim berakhir. Namun, untuk saat ini, semua tanda mengarah ke Anfield karena Liverpool tampaknya ingin menyelesaikan kesepakatan yang cerdik.