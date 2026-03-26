Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liverpool membuat para penggemar kesal setelah mengumumkan kenaikan harga tiket untuk TIGA musim ke depan, meski upaya mereka mempertahankan gelar Liga Premier berjalan sangat buruk
Kenaikan harga tiket di Anfield telah dikonfirmasi
The Reds telah secara resmi mengumumkan bahwa harga tiket masuk umum akan naik untuk masing-masing dari tiga musim mendatang. Pengumuman ini datang di saat yang sulit bagi klub di lapangan, dengan tim asuhan Arne Slot saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier setelah meraih gelar juara musim lalu.
Harga tiket masuk umum untuk dewasa akan naik antara £1,25 hingga £1,75 per orang, per hari pertandingan. Bagi pemegang tiket musiman, dampaknya bahkan lebih signifikan, dengan harga naik hingga £27 untuk musim mendatang.
- Getty Images Sport
Dewan pendukung menyatakan kekecewaannya
Langkah tersebut menuai gelombang kritik dari Dewan Suporter resmi, yang telah melakukan pembicaraan dengan klub sejak Februari. Para perwakilan suporter tersebut telah dengan tegas mendesak agar harga tiket dibekukan guna melindungi para pendukung setia dari kenaikan biaya hidup di tengah krisis biaya hidup.
“Kami telah terlibat dalam diskusi langsung dengan klub sejak awal Februari,” kata mereka, seperti dikutip The Mirror. “Ini menyusul pertemuan dengan dewan direksi dan pemilik klub pada Oktober lalu. Kami jelas mengenai permintaan kami sepanjang waktu: kami meminta pembekuan harga selama dua musim, sejalan dengan kampanye ‘Stop Exploiting Loyalty’ dari Asosiasi Pendukung Sepak Bola, dan meminta komitmen untuk bekerja sama mencari alternatif yang tidak membebani pendukung lebih lanjut.”
“Kami merasa ini adalah kesempatan bagi klub untuk melakukan apa yang mungkin kami harapkan dari mereka yang membanggakan diri dengan arti ‘lebih’: menjadi berbeda dari yang lain, mendukung loyalitas penggemar, dan bekerja sama mencari solusi yang tidak membebani para pendukung.”
Klub membela strategi keuangannya
Pihak manajemen Liverpool menegaskan bahwa membekukan harga bukanlah pilihan yang layak dalam kondisi ekonomi saat ini. Klub tersebut menyebutkan kebutuhan untuk tetap kompetitif serta meningkatnya biaya operasional sebagai faktor utama di balik kenaikan tersebut. Dalam pernyataanresmi, klub menjelaskan: "Setelah mempertimbangkan dengan cermat dalam beberapa pertemuan, klub memutuskan bahwa hal ini tidak dianggap layak dalam lingkungan yang sangat kompetitif tempat klub beroperasi, karena klub terus melakukan investasi baik di dalam maupun di luar lapangan, serta meningkatnya biaya di seluruh klub yang berada di luar kendalinya."
- Getty Images
Berjuang untuk memperebutkan tempat di Liga Champions
The Reds saat ini berada di peringkat kelima, tertinggal lima poin dari Aston Villa yang berada di empat besar. Mereka jelas mengincar tiket ke Liga Champions musim depan untuk menyelamatkan musim Premier League mereka yang berantakan – terutama sebagai juara bertahan. Setelah jeda internasional, pasukan Slot akan menghadapi Manchester City di perempat final Piala FA, disusul laga berat lainnya melawan Paris Saint-Germain pada leg pertama perempat final Liga Champions.