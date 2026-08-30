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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Liverpool membayar terlalu mahal untuk Bradley Barcola, tetapi bergabung dengan Liverpool memberi penyerang sayap Prancis yang melesat itu kesempatan untuk menjadi superstar global: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar menjalani kepindahan bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.

Kita tahu bahwa ada sejumlah transfer yang berakhir bagus bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka membuat keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap transfer besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap kesepakatan yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan siapa yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    30 Agustus: Ollie Watkins (Aston Villa ke Al-Hilal, £50 juta)

    Untuk Aston Villa: Mendapatkan £50 juta untuk seorang striker yang akan berusia 31 tahun pada Desember adalah pekerjaan yang mengesankan dari Villa. Tak akan pernah ada waktu yang lebih baik untuk menjualnya, dan seperti kurang lebih diakui Unai Emery, Watkins sudah tidak lagi ingin berada di Villa Park. Kepergian pemain setalismanik itu tentu menjadi pukulan, dan penggantinya Nicolas Jackson tidak akan sepadan, tetapi akan jauh lebih buruk jika mempertahankan Watkins yang tidak bahagia dan bisa mengganggu tim ke depannya. Emery pasti sedih karena situasinya sampai seperti ini. Dengan Morgan Rogers, Ezri Konsa, dan Youri Tielemans juga sudah pergi, Villa benar-benar sebenarnya tidak perlu kehilangan satu lagi pemimpin di ruang ganti. Bab terakhirnya memang tidak indah, tetapi Watkins adalah ikon modern Villa yang mencetak setidaknya 15 gol Premier League dalam masing-masing dari empat musim terakhir. Villa tidak akan bisa mengandalkan Jackson untuk menghadirkan kualitas penentu kemenangan yang sama secara konsisten. Nilai transfernya memang fantastis, tetapi saga ini tetap akan meninggalkan rasa pahit. Nilai: C+

    Untuk Al-Hilal: Langkah cerdas di tengah laporan yang mengklaim bahwa klub itu ingin memutus kontrak Karim Benzema. Watkins punya lebih banyak hal untuk ditawarkan di lini depan, mengingat ia datang setelah menjalani musim dengan 21 gol untuk tim papan atas Premier League. Al-Hilal bisa yakin bahwa Watkins mampu memimpin lini serang hingga akhir kontrak tiga tahunnya. Ia seharusnya langsung menjadi kandidat Sepatu Emas bersama nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan mantan bintang Brentford Ivan Toney saat Al-Hilal membidik untuk merebut kembali gelar Saudi Pro League dari Al-Nassr. Merekrut pemain sekelas Watkins juga akan membuat Al-Hilal percaya diri untuk menjuarai AFC Champions League Elite pertama mereka sejak 2021. Watkins masih merupakan pemain internasional aktif Inggris dengan kecepatan dan kecerdikan untuk menjadi sukses besar. Ini adalah kudeta luar biasa bagi Al-Hilal yang menunjukkan bahwa daya tarik finansial Arab Saudi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Nilai: A+

    Untuk Watkins: Aib total. Pada Januari tahun lalu, Watkins menjadi subjek tawaran dari Arsenal, dan kabarnya telah lama menjadi target Manchester United. Ketertarikan dari Premier League terhadap Watkins pada musim panas ini cukup besar untuk membuatnya tetap berada di level tertinggi, atau ia bisa saja bergabung dengan Fenerbahce setelah dilaporkan menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Turki itu, yang tetap akan jauh lebih baik daripada menuju Arab Saudi. Watkins mengorbankan tahun-tahun terakhir terbaik dalam kariernya demi saldo rekening yang lebih besar, dengan pakar sepak bola Saudi Mohamed Qutob mengatakan kepada Radio WM bahwa ia akan mendapatkan “minimal £20 juta per tahun”, dengan gaji tersebut dikategorikan bebas pajak. Hal itu mungkin bisa dimaklumi jika Watkins adalah pemain yang lebih tua dengan sedikit hal tersisa untuk diberikan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ia mungkin bisa bersinar di klub top Eropa mana pun, dan tetap menjadi aset penting bagi Inggris. Ia juga dilaporkan menerima £130.000 per pekan di Villa, yang lebih dari cukup untuk kenyamanan finansial. Kepindahan ini mencerminkan kurangnya ambisi yang memuakkan, dan ia seharusnya malu atas cara ia memojokkan Villa. Watkins seharusnya dilarang dipanggil Inggris setelah mengambil keuntungan di puncak kariernya. Bisnis yang buruk, tercela, dan mengerikan, yang hanya makin membuat para penggemar kehilangan kepercayaan pada magisnya sepak bola. Nilai: F

    James Westwood

    • Iklan
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Agustus: Emi Martinez (Aston Villa ke Chelsea, £7,5 juta)

    Untuk Aston Villa: Menjual Martinez menjadi sebuah keharusan setelah Villa membeli Zion Suzuki dari Parma. Pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu takkan pernah mau menerima peran sebagai pelapis Suzuki, dan hal itu bisa memicu gesekan di ruang ganti. Juga tidak masuk akal bagi Villa untuk mempertahankan Martinez yang tidak puas untuk tahun kedua secara beruntun. Komitmennya sempat dipertanyakan setelah kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud tahun lalu, dan kegagalan hengkang lain hampir pasti akan membuat tingkat motivasinya jatuh ke titik terendah. Mengirimnya ke Chelsea juga menjadi keuntungan bagi Villa; sebagai bisnis kedelapan antara kedua klub dalam empat tahun terakhir, ini hanya akan semakin memperkuat hubungan mereka. Meski ia masih merupakan sosok besar dan pemain favorit suporter, inilah waktu yang tepat bagi Villa untuk mencoret Martinez dari daftar gaji mereka. Menerima kerugian besar dari investasi awal sebesar £20 juta untuk mantan kiper Arsenal itu memang akan sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada alasan logis bagi Villa untuk terus membayar gajinya yang sangat besar. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Meski Martinez dalam beberapa tahun terakhir menjadi sedikit lebih rentan melakukan kesalahan, tidak ada keraguan bahwa ia merupakan peningkatan besar dibanding Robert Sanchez. Kiper asal Spanyol itu sudah terlalu lama menjadi kelemahan besar bagi Chelsea; mereka tidak akan pernah bisa kembali bersaing untuk trofi-trofi terbesar jika ia tetap menjadi nomor satu. Martinez membawa reputasi yang sudah teruji di Premier League, dan ia adalah pemimpin alami dengan mentalitas menang dengan segala cara. Mendapatkan pemenang Yashin Trophy dua kali itu dengan harga hanya £7,5 juta adalah pencapaian besar bagi Chelsea, yang kini memiliki peluang jauh lebih baik bukan hanya untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga berpotensi menekan Arsenal dalam perburuan gelar. Ia adalah pemain yang tampil besar di laga-laga besar dan tidak akan punya masalah menghadapi tekanan yang datang bersama kehidupan di Stamford Bridge, serta juga akan menjadi mentor ideal bagi kiper pelapis Mike Penders. Starting XI Xabi Alonso kini terlihat sangat tangguh. Nilai: A+

    Untuk Martinez: Inilah langkah naik level yang dicari pahlawan Argentina itu di level klub, meski saat ini Chelsea belum menawarkan sepak bola Liga Champions. Siklus Martinez di Villa jelas sudah berakhir, dan mereka bisa menghadapi musim transisi yang sulit setelah kehilangan begitu banyak pemain kunci lainnya. Sebaliknya, Chelsea siap menjadi kekuatan elite lagi. Martinez kini punya kesempatan menulis babak gemilang lain dalam karier luar biasanya di salah satu klub terbesar di Eropa. Juventus juga memburu pemain berusia 33 tahun itu, tetapi Martinez masih cukup bagus untuk sukses di Premier League, yang sudah lebih unggul daripada Serie A untuk beberapa waktu sekarang. Menukar Villa Park dengan Stamford Bridge seharusnya menjadi proses yang mulus bagi Martinez, terutama karena ia sangat cocok dengan pengaturan sistem 3-4-2-1 Alonso. Pemain Argentina itu nyaman membangun serangan dari belakang, tidak seperti Sanchez, dan ia seharusnya akan menonjol sebagai sweeper-keeper yang melindungi garis pertahanan tinggi Chelsea. Martinez tanpa ragu akan merasa bahwa ia bisa mencapai semua target kariernya yang tersisa bersama Chelsea, dan siapa tahu, ini bahkan bisa membuatnya memperpanjang karier internasionalnya bersama Argentina selama satu atau dua tahun lagi. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Sang juara Prancis mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi sosok yang berkontribusi baik bagi PSG, tetapi dia belum benar-benar menjadi pemain yang tak tergantikan, jadi mereka melakukan pekerjaan luar biasa dengan membujuk Liverpool membayar biaya transfer sembilan digit. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, memastikan PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam persamaan. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang memang tidak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan karena itu kesepakatan ini akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka memburu lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer itu juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat ketika mereka menjual pemain skuad lainnya pada bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, keputusan ini sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus keluar-masuk susunan pemain inti. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan percaya dia bisa menjadi sosok yang bahkan lebih menentukan sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif dari sisi kiri, Barcola juga nyaman bermain di kanan dan mengembalikan silsilah kelas atas Liverpool di sepertiga akhir lapangan yang hilang ketika Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatan eksplosif dan gaya bermain langsungnya adalah kecocokan ideal untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain menekan. Barcola jelas akan memberi lini depan Liverpool lebih banyak hal dibanding Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target pada akhir bursa bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, ini tidak sepenuhnya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk berbuat salah sebagai pemain seharga £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan para pundit akan langsung mengkritik Barcola jika dia mengalami kesulitan adaptasi, dan Liverpool kembali membuka diri untuk dicibir atas keputusan transfer mereka setelah kesulitan Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri mampu menangani tekanan hidup di Anfield setelah tampil memukau dalam tim PSG yang telah memenangi European Cup secara beruntun, serta meninggalkan jejak di panggung Piala Dunia bersama Prancis. Namun, bisa dengan mudah diperdebatkan bahwa bermain dalam peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani terlalu banyak tanggung jawab, dia mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali tampil di lapangan dan sangat diuntungkan dengan bekerja bersama beberapa pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk kategori itu saat ini, dan dia berada di ujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang kini dia hadapi di Anfield, Barcola menjalani situasi yang lebih mudah di PSG. Iraola membutuhkan dirinya menjadi penentu kemenangan Liverpool dua hingga tiga kali setiap pekan, dan kita belum tahu apakah dia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola patut dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, demi menjadi bagian dari proyek tahap awal Iraola menunjukkan bahwa dia kuat secara mental. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena dia tertutupi oleh setidaknya empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi jika dia mampu menginspirasi laju Liverpool meraih trofi, dia bisa masuk dalam perbincangan. Selama dia langsung siap sejak awal dan mau bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melambungkan Barcola menuju superstardom. Nilai: A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari seorang pemain yang awalnya mereka rekrut hanya dengan £32 juta dan yang tak lagi dibutuhkan di bawah Xabi Alonso adalah langkah brilian dari Chelsea. Keputusan untuk menahan godaan meminjamkan Jackson lagi di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 kini benar-benar lepas dari pembukuan mereka. Jackson tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan kisah yang sama terjadi saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Ia tak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini adalah langkah terbaik bagi Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat kesepakatan ini tampak buruk seiring waktu. Mereka juga memperkuat rival langsung dalam perebutan tiket Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan potensi penuh Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak, merecoup hingga £65 juta untuk versi Jackson saat ini tanpa diragukan lagi akan memunculkan jabat tangan di seluruh ruang rapat direksi. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak layak dihargai dengan biaya transfer termahal sepanjang sejarah klub untuk Villa. Ia adalah finisher yang sangat tidak konsisten dan tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, ia lima tahun lebih muda dari pemain yang ia gantikan, tetapi sama sekali belum punya level rekam jejak Premier League yang setara. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup bagus dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, ia membuang jauh lebih banyak peluang daripada yang ia konversi menjadi gol, dan punya kecenderungan menerima kartu-kartu konyol. Namun, Jackson memang memiliki hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu bergerak ke samping dan menciptakan keunggulan jumlah di sisi lapangan; ia tidak harus terjebak di antara dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di depan, jadi Jackson tidak akan pernah terisolasi. Sulit melihatnya berubah menjadi pencetak gol yang sangat produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya akan kembali seiring keterlibatannya dalam permainan terbuka meningkat. Meski begitu, ini bukan pembelian yang benar-benar akan kembali membangkitkan antusiasme para penggemar Villa setelah keterkejutan akibat kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis di lini serang sebelum tenggat waktu, karena Jackson tidak cukup bagus untuk memimpin dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun penuh inkonsistensi dan kesempatan terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson pasti senang bisa mendapatkan peran utama di bawah manajer yang sebelumnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami kekuatan taktis dan kebutuhan psikologis Jackson, dan ia akan lebih dihargai sejak awal dibanding yang pernah ia rasakan di Chelsea. Namun, menggantikan peran Watkins adalah tugas yang berat dan ia tidak akan diberi banyak kesabaran karena banderolnya yang luar biasa besar. Jika Jackson gagal langsung nyetel, kesulitan Villa secara kolektif akan terus berlanjut, dan tim rekrutmen akan habis dikritik karena mengambil perjudian semahal itu. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa membebaninya, banyak hal akan bergantung pada ketangguhan mentalnya. Setidaknya, Jackson kini telah lepas dari awan ketidakpastian yang mengikutinya di Chelsea dan ketidakstabilan yang menahan klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa memberikan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Ini adalah skenario terbaik yang bisa ia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu sekarang harus menunjukkan bahwa ia telah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Sedikit aneh dari City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya semusim setengah setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang sedang menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk memperebutkan satu tempat utama di lini depan adalah tugas yang tidak enviable bagi striker mana pun, dan City barangkali merasa Marmoush tidak benar-benar tampil menonjol ketika diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuh yang ia jalani terganggu oleh menit bermainnya yang memang terbatas, cedera lutut, serta pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Yang cukup berbicara, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League 2025-26. Marmoush bisa saja beralasan soal minimnya waktu bermain, mengingat ia mencatat enam keterlibatan gol dalam jumlah menit yang setara dengan sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak akan pernah menggusur Haaland dari susunan starter, dan pada usia 27 tahun, tidak terlalu mengejutkan jika City mengambil kesempatan untuk meraup uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan awalnya dengan status pinjaman ke London utara. Akan menarik melihat bagaimana Manchester City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus rela lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pengeluaran berlebihan lainnya dalam musim panas yang penuh bisnis membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum menunjukkan cukup banyak hal di Manchester untuk membenarkan City mendapat keuntungan kecil dari dana yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah sempat berkutat dengan ancaman degradasi dalam musim-musim beruntun; Marmoush mengikuti jejak Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang pada akhirnya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain 27 tahun itu akhirnya menyelesaikan posisi bermasalah yang mereka alami sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; Richarlison dan Dominic Solanke sama-sama diganggu cedera dan tampil inkonsisten. Spurs jelas harus percaya bahwa, jika diberi menit bermain, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu memborong gol ketika ia menjadi andalan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam pengertian itu, ini adalah langkah yang menarik dan bisa membantu klub London utara itu memangkas jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan melihat ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa ia seharusnya tidak perlu bergabung dengan City tahun lalu, dengan masa singkatnya berjalan seperti yang mungkin sudah diduga banyak orang mengingat ada rintangan besar berupa Haaland yang menutup jalannya menuju kesuksesan di Manchester. Meski mungkin terasa sedikit terlalu dini, sulit menyalahkan striker itu karena mencari awal baru di Premier League. Walau ia mungkin tidak akan bersaing memperebutkan trofi, Marmoush kini punya kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, di mana ia seharusnya bisa berharap menjadi starter tetap di lini depan. Apakah ia bisa menjadi jenis pencetak gol yang sangat dirindukan klub itu sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang sempat meyakinkan City untuk mengeluarkan banyak uang demi merekrutnya sejak awal, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak terkena dampak dari Roberto De Zerbi yang terkenal sangat mudah berubah. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sepintas, ini terlihat sebagai kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada saat membelinya dari Ipswich Town hanya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka itu bisa membantu mereka melakukan bisnis lebih lanjut sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% bagian dari keuntungan tersebut kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena adanya klausul penjualan kembali yang dimasukkan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan striker veteran Danny Welbeck sebagai opsi di pos No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Meski begitu, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea tersebut. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistem permainannya, dan Chelsea dengan tegas melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain cadangan yang tidak diprioritaskan. Chelsea memang tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Delap di tengah musim yang kacau dari sisi manajerial, dan membuangnya secepat ini adalah pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar benar-benar meredam pukulan tersebut. Delap pada akhirnya benar-benar dibayangi rekan sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya untuk satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan Premier League untuk Chelsea bukanlah sesuatu yang terlihat bagus. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di depan publik dan ruang napas PSR mereka ke depan bisa terkena dampak besar. Berinvestasi sebesar itu untuk pemain 23 tahun yang kesulitan menemukan performa dan kebugaran selama setahun terakhir adalah langkah yang sangat nekat, bagaimana pun cara melihatnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan striker lain setelah kepindahan Taiwo Awoniyi senilai £9 juta ke Coventry. Igor Jesus dan Chris Wood yang sudah berusia 35 tahun sama-sama tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa membawa energi yang sangat kurang di tim ini. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan dengan atletisme dan kemampuan membawa bola dalam kecepatan tinggi yang ia miliki. Ia juga finisher yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan dirinya setelah periode yang begitu membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, atau kesepakatan ini tidak akan pernah terwujud. Tinggal pertanyaannya apakah ia bisa menangani tekanan luar biasa yang akan langsung ada di pundaknya sejak menit pertama di klub ambisius lainnya. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah momen krusial dalam karier Delap yang masih muda. Ia menyia-nyiakan kesempatannya di Chelsea, tetapi kesuksesan di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain internasional senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung dan menggendong Ipswich dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka itu masih ada di dalam dirinya, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke permukaan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi ia akan langsung menjadi sosok utama untuk Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan Glasner disusun untuk memainkan sepak bola intensitas tinggi dan langsung yang melukai lawan saat transisi, sesuatu yang sangat sesuai dengan karakter Delap. Ia punya postur yang mengesankan, kelincahan, dan kecepatan untuk menusuk ke belakang pertahanan sesuka hati; tinggal pertanyaannya apakah ia bisa memanfaatkan peluang ketika kesempatan itu mulai datang. Delap beruntung bisa tetap berada di posisi yang baik, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi: ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mampu mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 merupakan pencapaian yang cukup luar biasa, mengingat betapa kecil dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tak pernah benar-benar menemukan peran yang jelas di Manchester, dan dana dari penjualannya semestinya membantu City dalam upaya mereka memburu Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang hengkang pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic, untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tak pernah tampil dengan usaha kurang dari 100 persen. Ini bisa dengan mudah menjadi penjualan yang cepat disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez mengurangi dampak kehilangan duo gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor berharga bagi sesama rekrutan anyar Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari lini dalam dalam sistem Newcastle racikan Matthias Jaissle berkat umpan-umpan progresifnya yang mampu memecah garis lawan dan angka high turnover rate yang mengesankan, yang merupakan terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan dengan tahun-tahun terbaik dalam kariernya yang masih ada di depan, pemain 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdik bagi Newcastle. Namun, para suporter yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak permainan ketimbang kreator, dan karena itu tidak menghadirkan ancaman yang sama besarnya di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformasional yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi seharusnya sangat membantu mencegah mereka masuk ke pusaran degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tanpa diragukan lagi merupakan langkah mundur dari segi daya saing di level tertinggi, ini secara keseluruhan adalah kepindahan positif bagi Gonzalez. Ia tak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle racikan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang layak. Namun, ia tidak bergabung ke lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa para pemain kelas dunia di sampingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang berat, dan tidak menjadi lebih mudah karena label harga £52 juta miliknya, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Pundi-pundi besar lainnya. Bouaddi baru berusia 13 tahun ketika ia bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa pemain terbaik laga saat menghadapi Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat transfer pada musim panas ini tak terelakkan. Namun, ini tetap menjadi nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menaksir Bouaddi di kisaran £70 juta. Sebelumnya mereka juga meraup uang besar dari penjualan pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi, sama seperti penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini tak lain adalah keuntungan murni bagi klub yang memang pantas memiliki reputasi sebagai pengembang dan pembina talenta muda top. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad pada musim panas ini, bahkan setelah ia mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan memimpin Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang semaksimal mungkin dari Rodri sambil pada saat yang sama menemukan penerus yang sepadan. Harus diakui, mereka mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain berusia 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, meminta pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada di sepakbola adalah tuntutan yang sangat besar. Namun, harus diakui bahwa City mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa saja terbantu jika merekrut Bouaddi!). Akan tetapi, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah asuhan Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sepenuhnya berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang seolah sudah ditakdirkan untuk ia jalani, dan lebih cepat daripada nanti. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga sangat yakin dengan kualitasnya sendiri. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan mengapa ia mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang disebut terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang berat, dan ia tidak akan mendapat banyak kelonggaran mengingat banderol harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan dari Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, dan mengurangi sebagian tekanan agar ia langsung tampil nyetel. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat mengundang tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille saat ia masih relatif tidak dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar dengan sangat baik karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, setelah ia menjalani musim yang bisa dibilang seperti terbagi dalam dua bagian, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil inkonsisten. Klub pantai selatan itu hampir pasti akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lainnya, yang kemudian akan mereka jual lagi dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa bahwa kesabaran mereka terbayar. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali mengejar Baleba pada suatu titik di masa depan. Waktu itu kini tiba, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk mencapai kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai transfer murah di musim panas ketika biaya transfer meningkat secara berlebihan, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, di usia 22 tahun, performa Baleba yang naik turun hanyalah hasil dari fakta bahwa ia masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaiknya jelas masih ada di depan. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia jauh membaik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasar performanya. Baleba membawa fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya dalam perjalanan menuju Old Trafford dalam sebuah kepindahan yang pastinya merupakan transfer impian bagi pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda berpotensi tinggi ketika bersedia mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih relatif tidak dikenal sebagai pemain 19 tahun, dan selain penurunan pada musim lalu ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba telah mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Ia jelas tampak akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan fisikal sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah berwajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan membawa timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Manchester City: Benar-benar kandidat kuat untuk fee transfer paling konyol yang pernah dibayarkan sepanjang sejarah sepak bola! City pasti tertawa lebar karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang selama dua musimnya di Stadion Etihad lebih banyak menjanjikan daripada membuktikan, meski datang dengan gegap gempita, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. City akan sangat gembira karena Tottenham, sekali lagi, rela membayar setinggi ini demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan angka sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, pada usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar ini dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dipandang tinggi serta Jack Grealish yang sudah kembali fit dalam skuad. Untuk pemain dengan level Savinho yang saat ini tergolong biasa-biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi di masa depan. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah membuat orang terheran-heran, kesepakatan ini akan membuat mereka makin melongo. Tottenham menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka mungkin masih bisa sedikit membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian penting dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub sempat flirt dengan degradasi. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, menunjukkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan tidak pernah sekalipun selama waktunya di City sang winger Brasil menunjukkan bahwa ia mampu menghadirkannya. Pertanyaan serius harus diajukan tentang bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk winger itu setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipat hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang tidak menonjol sama sekali berlalu, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada kemungkinan besar Savinho akan bersinar dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pemborosan besar sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Anda harus sedikit bersimpati kepada Savinho, karena sekarang ia harus memenuhi ekspektasi dari fee transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap sebagai flop, sebuah hasil yang oleh sebagian orang terasa tak terhindarkan. Andai Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu kini akan diharapkan langsung tancap gas dan segera menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk berkembang jika dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai 'Big Six', kesempatan bekerja di bawah pelatih lain dengan reputasi sangat baik, dan perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan kuat yang sulit dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh nominal transfer yang luar biasa besar itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau justru hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa ditebak, tetapi tetap saja menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum terlalu lama sejak Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, keputusan Liverpool membiarkan Jones pergi masih bisa sedikit dipahami, karena ia hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, seperti ditegaskan oleh perselisihan ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool patut diapresiasi karena tetap kukuh pada nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, kini ia wajib digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah mengkhawatirkan kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupakan juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta adalah semacam maestro di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan akan merasa Jones adalah bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum terlalu lama juga sejak ia bermain cukup baik untuk menembus skuad Inggris. Jones jelas terlihat cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat ia sangat impresif dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja mati-matian untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, ia bisa dibilang pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar ia bisa terbukti sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Situasi Jones di Anfield sudah berjalan stagnan. Ia mandek, kariernya terhenti, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang perselisihan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa ia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat ia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi sebuah keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi obat yang tepat bagi Jones. Tentu saja, kehadiran sesama pemain senegaranya John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan tidak akan mengejutkan jika ia bersinar di Serie A, yang terlepas dari segala kelebihannya, tak bisa dimungkiri memang berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu kecewa dengan total paket £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas apabila bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini mungkin adalah situasi terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan sempat adanya tuntutan Villa sebesar £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, hengkangnya Konsa membuat Villa hanya memiliki lini belakang yang sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti kehilangan satu lagi pemain kunci saat skuad Unai Emery terus terurai setelah kepindahan Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diselimuti ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah langkah yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dilaporkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer tentu sebenarnya sudah punya opsi yang cukup untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu pula Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly juga lebih dari mampu untuk menutup sisi tersebut jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan hal itu akan terlalu merugikan pertahanan yang sudah begitu terorganisir. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi kini Konsa menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan lagi adalah bek yang sangat bagus yang membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Ahli taktik asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu sulit menyalahkan Konsa karena memilih pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia memburu lebih banyak trofi besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan posisinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di bek kanan mengungguli White, dan ia hampir pasti akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti setelah Saliba dan Timber pulih dari operasi masing-masing dan dianggap cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam, yang terdiri dari starter pasti dan para pemain yang ia sebut “finisher”, dan peran terakhir itulah yang tampaknya akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup masanya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia barangkali tidak akan terlalu peduli. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Sebuah pencapaian yang luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan nilai £46,5 juta. Reijnders sebenarnya memberi kesan awal yang positif di Premier League, mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan manajer Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda tersebut, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak berbuat apa-apa untuk meningkatkan peluang Reijnders menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meskipun orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain pelapis. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah memiliki reputasi yang memang pantas sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin perburuan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis keempat di Saudi Pro League 2025-26, tidak sedikit berkat rekor klub berupa 17 pertandingan tak terkalahkan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menguatkan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang segera akan pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 kursi, adalah kekuatan baru yang sedang naik di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan ke Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa sekarang ia memutuskan untuk menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan SPL, dan ia jelas bukan yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang yang berbakat secara teknik dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan cukup menyakitkan bagi para pendukung City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. City terasa pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan jantung tim dan pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama di lini pertahanan sekaligus playmaker dari kedalaman, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol dalam laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon tambahan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda serta minim pengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sebenarnya sudah menjadi favorit kuat untuk memenangkan gelar La Liga ketiga secara beruntun, tetapi sekarang rasanya itu tinggal soal waktu. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri sangat mungkin menjadi kepingan terakhir dalam puzzle bagi Barca untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; dia adalah gelandang bertahan terbaik dalam permainan ini dan sosok yang sempurna untuk membawa stabilitas ke susunan tim Flick. Sudah pasti akan jauh lebih sulit bagi lawan untuk membelah Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain berusia 30 tahun itu juga semestinya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan setimnya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dikabarkan sedang berpacu dengan waktu untuk bisa kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak terasa berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangkan Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tak ada apa-apanya dibandingkan kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia biasakan di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tidak terlalu menuntut secara fisik seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama nama-nama seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou semestinya mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang ia jalani dengan gemilang untuk Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia mengambil keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung setia Barca seperti yang ia rasa layak ia terima, tetapi tidak terlalu sulit untuk memahami alasannya. Mantan pemain andalan Man City itu mencetak 65 gol yang terbilang bagus selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik sepanjang kariernya, 21 gol di semua kompetisi musim lalu, saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa, dan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten sangat membuat frustrasi para fans. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik untuk mencairkan nilainya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, jumlah itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya habis musim panas mendatang, dan mereka juga harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan perpanjangan kontrak karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Menghapus gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak daripada yang pernah diberikan Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola individu elite, tetapi mendapatkan juara dunia serbabisa yang sedang berada di puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktik untuk Luis Enrique, yang memberikan debut senior internasionalnya untuk Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah tipe pemain yang sangat fleksibel, mampu bermain sebagai penyerang tengah maupun di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan nyaris telepatis dengan kompatriotnya, Fabian Ruiz, yang seharusnya bisa memberikan hasil instan bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Sangat mungkin Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG dibandingkan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai langkah naik level, dan sebagai konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti kurangnya kemajuan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG sedang mengincar untuk menjadi klub kedua yang mampu menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun di era modern, sementara Barca belum memenangkan kompetisi itu sejak 2015, ketika mereka masih memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalunya. Trio lini depan terkuat PSG, yang akan selalu dipilih kembali oleh Luis Enrique dalam laga-laga terpenting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di sisi sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai pemeran utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia keliru besar. Luis Enrique mungkin bisa memberinya menit bermain lebih banyak di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres bisa saja segera menyadari bahwa rumput tetangga tidak lebih hijau, dan mungkin bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini terlihat berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG memperebutkan kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil menjauhkannya dari rival mereka di Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada tepat di puncak performanya, dan menjadi salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer dan departemen medis klub musim lalu, serta mendapat dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para penggemar memburuk akibat hal tersebut, dan pantas untuk dikatakan bahwa dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka masih punya stok yang baik di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang benar di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah dia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sempurna untuk sistem Atletico racikan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti seharusnya dia tidak akan kesulitan beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan bekerja menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sangat cocok, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memangkas jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang sulit diraih itu. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico merampungkan satu atau dua transfer besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga tertarik pada Romero, tetapi dia hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan terwujudnya kesepakatan ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dirancang sesuai dengan kekuatannya, dan kualitas tersebut akan lebih dihargai di Metropolitano dibanding yang pernah dia rasakan di London Utara. Para pengkritik di Premier League memandang Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal di waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya platform itu, meski mereka tampak sedang kembali menanjak dengan De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memudahkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan. Dia juga memiliki empat rekan setim di Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi suntikan besar untuk kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya satu tahun lagi. Winger itu praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya dalam kampanye 2025-26 yang muram bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang menembus dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim baru Eredivisie jelas menjadi kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak jumlah uang yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial yang kejam yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam pengertian itu, Ajax hanya akan terus melakukan apa yang memang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar menjadi bahan perdebatan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang dalam perjalanan keluar dari klub. Kecurigaan selama ini adalah PSG memang sangat terbuka untuk menguangkan penyerang Prancis itu, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik terus mengulur-ulur klub-klub seperti Liverpool selagi mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Dan hal hebatnya adalah kepergian pemain 23 tahun itu kemungkinan besar akan menutup biaya gabungan Aklouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian pamungkas bagi kualitasnya. Bagaimanapun, jika Barcola saja tidak bisa mengamankan tempat starter reguler di tim penuh bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal itu? Pemain 21 tahun itu punya pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa diajukan argumen bahwa Godts tak mungkin tidak mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia seharusnya mendapat banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, ketika Luis Enrique mengistirahatkan pemain-pemain kuncinya sebelum dan sesudah petualangan Eropa mereka di tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, meskipun mungkin tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar musim panas ini, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, ketika ia tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel sliding penyelamatan di detik-detik akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari itu setelah penampilannya pada awal musim panas ini, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs cukup lengkap di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya berakhir dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat Nerazzurri membutuhkan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan yang mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar milik Dumfries, Spence adalah peningkatan dari sisi bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk menjadi pelapis Federico Dimarco yang brilian di kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka sempat diminta membayar £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham pada musim panas ini, Spence tentu akan merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang layak setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia mampu memantapkan dirinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan tampil di Liga Champions, setelah secara besar-besaran mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan selama negosiasi, bahkan sempat meminta klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea senilai £15 juta ($20 juta). Sejujurnya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka mematok harga jauh lebih besar. Meski begitu, uang tersebut akan cukup membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun kelanjutan dari finis di posisi kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah Marc Cucurella pergi dengan cepat ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya soal apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meskipun ia memang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ada ekspektasi besar yang harus ia penuhi, dengan Cucurella berkembang menjadi salah satu yang bisa dibilang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket senilai €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meskipun ini pada akhirnya bisa menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Benar-benar kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun saat bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun ketika naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai full-back agresif yang bermain proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi Barca, itu akan memberi ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya adalah Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan dimasukkannya opsi beli senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi dana signifikan dari pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski sekarang Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di berbagai lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini belakang setelah kepindahan bebas transfer Ibrahima Konate ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan anyar Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga memiliki riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun kerja sama yang andal dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan mundur dari pembayaran £60 juta untuk target lebih awal pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain secara reguler dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung klub elite Eropa lain mencarinya di tengah masalah konsistensinya, dan ia akan menyadari potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan tujuan agar bisa kembali benar-benar menikmati sepak bolanya, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh suporter fanatik Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kehadiran udara yang nyata bagi pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya begitu banyak dikritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan biaya yang cukup signifikan untuk seorang bek tengah yang sejak menembus tim utama pada 2021 tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi, dan £25 juta plus £5 juta dalam bonus merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat salah satu pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode yang menantang bagi klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan saat ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali fit setelah ruptur ACL-nya, jadi penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menolak godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik di kalangan tertentu basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena hubungan 19 tahunnya dengan klub. Total paket £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama berusaha menguangkan dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, hanya untuk dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia adalah bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar bersih bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia mampu beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle United. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham dengan nilai £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan anyar Sean Steur menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan torehan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin lewat teladan dan kerap menyeret rekan-rekan setimnya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di pinggir lapangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berusaha membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepak bola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah dipasang berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai No.8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan dalam serangan dan agresivitas lebih dalam pertahanan, setelah memenangi duel lebih banyak daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya yang disukai Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan mencatatkan empat assist untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh talismaniknya, meski kemudian diikuti mimpi buruk tersingkir pada babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia dan rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan pemecah kebuntuan, dan menentukan tempo lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, maka Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok idola kultus yang dirancang khusus untuk para pendukung Arsenal, seseorang yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sisi fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah menuntaskan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam hierarki skuad. Bisa dibilang Mastantuono salah ditangani oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai: F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan minim risiko untuk Fiorentina saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi besar dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra ke dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai gelandang nomor 10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas untuk Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum jendela transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan bagi kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan raihan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat kiper muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi karena tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang karena berhasil meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat lagi satu lulusan akademi muda bertalenta tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer besar bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan langkah dengan tepat musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang sangat dihargai Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui menjadi peminat pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen serta terhindar dari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket senilai £45 juta ($60,5 juta) cukup besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds bisa saja menagih salah satu klub besar Eropa dua kali lipat dari angka itu pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League untuk jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang akan sangat mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah secara terbuka berbicara tentang kebutuhannya untuk lebih sering bermain musim lalu, dan ia akan berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia pilihan juru taktik asal Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan untuk bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub-klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih ringan. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih besar, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig hingga finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukanlah klub yang asing dalam memaksimalkan penjualan aset terbaik mereka; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan baru kembali pada 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande bermain dari sisi kanan dalam sebagian besar dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, dengan kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pengenalannya terhadap La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perburuan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup laju menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar fans kasual belum menyadari keberadaan Diomande pada waktu yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan diri sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan kontribusi 23 gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia kemudian menyusul, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan status tinggi yang sesuai dengan konsistensi nyaris superman yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama dalam laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool finis di posisi kelima Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah adalah pihak yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Gagal bahkan mendapatkan biaya transfer untuk Salah, yang telah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta terbesar dalam sejarah Turkish Super Lig. Tahun-tahun terbaik Salah memang sudah berlalu pada usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 itu dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub seukuran Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan jelas berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator permainan terbaik dari generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa segera membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing memperebutkan posisi puncak dan menjalani laju kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi pemain bebas transfer ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah hal yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling loyal pun menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan antiklimaks. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang sangat buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini sama sekali tidak menambah warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih bersusah payah untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini keputusan yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Meski begitu, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter ketimbang tidak. Kepergiannya, karena itu, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang sepi, The Bees kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, didatangkan dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kualitas kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicibir, yakni mencoba menimbun talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka kelak bisa berkembang menjadi bintang elite. Seorang kapten juara Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kualitas kepemimpinannya serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu direkrut bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap goyah. Meski begitu, ia harus merebut hati basis suporter mengingat keterkaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap siap bermain dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tidak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu letnan paling tepercaya Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan membantu mengantar era baru di luar lapangan saat Chelsea berupaya merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah biaya yang signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dituntaskan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco menorehkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker bertahan sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak yang nyata, dan ia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk terus melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tanpa pikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapatkan sorotan global setelah bentrok panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya membangun namanya sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknis melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja tanpa lelah untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan sedikit meredakan dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pergi ke Real Madrid, dan ia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai B+

    Untuk Barco: Ini adalah kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya untuk mengasah sisi fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepak bola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa berkembang menjadi anggota penting dalam proyek ambisius BlueCo pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih cukup jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, apalagi ketika peluang yang begitu tak terduga ini datang untuknya di usia 35 tahun, tetapi tetap saja hal ini akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler pasti akan bertekad mendapatkan pengganti yang sepadan, terutama karena penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, rekan senegara Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini masih belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang "matang" dan "tangguh secara emosional", seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah berlimpah meski kariernya sudah memasuki senja. Dia juga tidak akan sekadar menjadi pelengkap. Meski kini sudah berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani kampanye pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea perlu bekerja soal pemain yang akan dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak penyerang dalam skuad mereka. Perekrutan Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya dapat memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang tak mungkin dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, di mana dia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer ternama dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub berusaha mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia juga seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak berdurasi dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebetulnya hal itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini sudah tidak lagi menjabat, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mendapatkan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati kebersamaan gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang telah lama dinantikan. Stones tanpa diragukan lagi layak dikenang sebagai legenda klub meski dibayangi masalah kebugaran, tetapi perpisahan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tidak akan menghasilkan biaya transfer yang besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko besar yang melekat pada langkah ini bagi Inter, bahkan jika ini adalah transfer bebas. Namun, mereka akan berharap telah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia terima di Etihad. Sekarang, juara Scudetto itu hanya harus berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius mengenai daya tahannya. Pada performa terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan memainkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat ideal bagi pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberi beban fisik yang lebih ringan pada pemain yang tubuhnya sering mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama beberapa tahun lagi di liga yang kurang intens. Nerazzurri juga sangat mungkin memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing untuk meraih gelar-gelar besar baik di kompetisi domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap berada dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris melampaui musim panas ini setelah kekecewaan tersingkir di semi-final Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum genap dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia berusia 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang bisa hampir melipatgandakan tiga kali uang mereka dalam rentang waktu sesingkat itu seiring model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace pasti sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih, mengingat pasar sedang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace belanja besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari sekian banyak opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti sebagai akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan masih bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu barangkali merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain penuh timnas Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya dengan Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Sekarang, yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan bermain di Piala Dunia selama dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan solid yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi sosok favorit fans di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu integral saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya berjalan melalui dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang tidak akan menjadi masalah. Terlepas apakah nilai sebenarnya £116 juta atau £130 juta, Forest mengatakan yang terakhir, itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang didatangkan hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang dominan di level ruang rapat adalah kepuasan, karena Forest benar-benar berhasil mengeruk uang City dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, ia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain berusia 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Tetapi ia datang setelah beberapa musim bagus di Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Sama sekali tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Ia sudah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer itu akan membawa tekanan yang luar biasa besar dan Anderson bukan gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain berusia 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era setelah Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan gemilang baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari skuad mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang dengan sangat mudah bisa saja sulit dijual mengingat masa semusimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menyelesaikan transfer dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban beli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan bahwa angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan mereka, terlebih setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands tersebut dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu alarm bagi para penggemar Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi kekuatan utama di balik upaya mereka mengejar pemain tersebut, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang menyertai langkah ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan kepercayaan diri yang dahulu membuatnya begitu menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu tampak tidak mampu menyamai kontribusi angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil sesuai harapan sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan keuangan, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Ini menjadi awal baru kedua dalam rentang setahun, dan Garnacho pasti bertekad untuk memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang sebelumnya tampil di bawah ekspektasi, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, karena para pendukung setia Villa Park memiliki ekspektasi yang sangat tinggi setelah tiket ke Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu lewat kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban beli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat senang dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain tim nasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan membukukan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang melekat pada transfer ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang nyaris pasti terdegradasi, jadi akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki kekuatan fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya ia seharusnya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna pada tahap awal. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode buruknya di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut dipuji karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal kebijakan transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi jika memang layak dipuji, ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi masih belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada hal lain, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi sempat terlihat seperti calon superstar saat dia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terjadi untuknya. Musim lalu memang ada tanda-tanda bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Hal baiknya adalah dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan diarahkan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Adeyemi memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League. Seandainya Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu masih bisa dimaklumi. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi Eropa untuk dinantikan, tetapi juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah uang yang gila dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti, sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di sektor lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer yang luar biasa. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan jendela transfer, dan dengan biaya yang dinaikkan secara sangat berlebihan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah adanya perkembangan di balik layar terkait pencarian klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu hampir sepenuhnya akan menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru menjalani dua musim Premier League yang lumayan, dan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang orang luar. Asumsinya, Rogers memang sudah mantap ingin pindah ke Emirates, di mana ia diperkirakan akan menggantikan Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri serangan Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat curiga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Jika adil menilainya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tak menentu, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena ia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat baiknya sekaligus mantan rekan setim Manchester di level junior, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola fantastis, dan mustahil melebih-lebihkan betapa pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu. Tim asuhan pria Spanyol itu kesulitan luar biasa saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan pemain inti, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis keempat di Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana menghadapi periode absen yang panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer tersebut sudah mendekati kompetisi. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target transfer gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain yang sudah terbukti di Premier League dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan nilai transfer sebesar ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama diperkirakan akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, memang tidak terlalu terlihat hal itu akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United tanpa diragukan berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraih keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung ke Man City dan Tottenham, United panik beralih ke Santos saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United bersikap 'tenang' setelah perburuan Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terbilang mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, ia masih punya banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim yang membuatnya keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang ia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan kemungkinan pemain lain akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan bisa memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Secara efektif, semuanya akan bergantung pada sang pemain untuk memastikan ia memantapkan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Saat Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub yang didukung negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hirarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Andai Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, semuanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik itu, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar merepresentasikan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para suporter adalah bahwa ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur dengan biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Satu lagi perekrutan yang luar biasa. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan untuk kembali memecahkan rekor biaya transfer mereka demi Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau wujud ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan angka serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetap merupakan perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian ini membuahkan hasil. Namun, untuk saat ini, para penggemar mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang sangat tak terduga. Asumsinya, jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama larangan akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Sebaliknya, ia justru bergabung dengan tim yang finis di posisi ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan ingin pulang ke tanah air, dan tim-tim elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena harga yang dipatok Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini tampak akan menghabiskan masa puncak kariernya, yang tak bisa dimungkiri terasa aneh. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu adalah 'jika' yang besar, mungkin kepindahan ini akan berjalan baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu ke dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka patut dipertanyakan, meskipun cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat musim 2025-26 Dumfries. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk seorang pemain yang kontraknya masih tersisa dua tahun. Bagaimanapun, tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Real, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti kompatriot Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang saat bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi itu yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia bagi Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan banderol rendahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalankan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer yang sangat besar dan akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk hal itu, jajaran direksi klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian yang langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi konfirmasi lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, dengan musim kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Dia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa disangkal dalam transfer ini. Tottenham, seperti yang sudah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karena itu, bersedia membayar lebih mahal demi Fernandes untuk menahan minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus segera berhasil, atau ini akan cepat menjadi senjata baru untuk memukul para pemilik klub. Memang, untuk menempatkan angka-angka dalam konteks, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi dia benar-benar harus menunjukkan bahwa dia bisa. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sepintas ini terasa sebagai kepindahan yang aneh. Fernandes sempat dikaitkan dengan sejumlah nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, dia justru berakhir di Tottenham, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Meski begitu, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, harus ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu benar-benar akan bertahan di Tottenham, mengingat tidak ada satu pun pihak yang terkenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan starter, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Ada yang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk dengan biaya sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Ada kemungkinan besar juga uang itu akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu meraih trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga grup Piala Dunia tim negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl ketika transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah diupayakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang telah mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksa diri masuk ke starting XI yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi merupakan semacam mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia jelas percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini tampak seperti satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang lahir dari akademi mereka, tetapi hanya sempat mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menunjukkan minat mereka, pikirannya berubah dan sejak saat itu memang selalu tampak akan sulit untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan hanya dalam 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks tersebut. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga maupun empat bek, dan ia seharusnya sesuai dengan kerasnya persaingan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah angka yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan ia juga masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, ini merupakan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter, mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan termotivasi oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Bisa jadi ia juga terpengaruh oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang mencerminkan bahwa ia berpotensi menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa puas sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal positif bagi pemain Portugal itu. Begitu pula dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan nilai €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dirinya bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini pontang-panting mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat mau tak mau memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi sosok pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap memakai Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meskipun PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sekadar sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, pemain pengganti yang cukup memberi dampak. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar sangat luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, sudah waktunya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi menjadi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan lagi. Karena itu, mereka pasti sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia bernilai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic masuk dalam radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke selama masanya di Brighton. Namun, terasa sulit untuk tidak menilai bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilai dirinya sebesar £70 juta, meski ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Untuk pemain dengan kaliber seperti dirinya, Anda mungkin berpikir kesepakatan dengan harga miring semestinya secara realistis berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak. Rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak nyaris pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa saja menyusul. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan distribusi bola yang bagus, serta tipe daya juang dan kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain tim nasional Belanda itu bisa saja membentuk duet bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton pada titik tengah kariernya dan bisa saja melihat langkah ini sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Bagi Spurs, setelah satu lagi kampanye domestik yang buruk, arah mereka secara realistis hanya bisa membaik, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang kokoh saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan besar akan menjadi periode transisi setelah mereka lolos dari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraih keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terbebani oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan untuk klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim ketika ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, sementara klausul rilis tersebut membuat mereka tidak punya ruang gerak terkait nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus bahan bakar baru untuk rivalitas Liverpool dan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, melihat adanya peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjutan dan tawaran klub Tyneside itu kabarnya telah diterima. Karena itu, Liverpool tentu sudah memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, tetapi mereka juga akan sangat senang bisa merekrut winger muda bertalenta tinggi seperti itu dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz dapat bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang langsung dengan kecepatan tinggi yang juga bekerja keras dalam bertahan, pemain 22 tahun itu tampak sebagai sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala anyar itu tampaknya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama mendapatkan tawaran mereka diterima, keputusan di antara keduanya tampaknya memang bergantung pada sang pemain, dan Munoz rasanya sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa beradaptasi dan memantapkan diri sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar winger bertalenta tinggi RB Leipzig, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya mendapatkan banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini seharusnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Andai Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada kampanye juara 2024-25, mereka akan bisa mendapatkan bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pemain Prancis itu pada akhirnya pergi secara gratis setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan besar, dengan negosiasi melelahkan yang telah berlangsung berbulan-bulan berujung tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, Real Madrid tampaknya akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, gaji astronomis yang ia inginkan, yang meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruk performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap sang pemain pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat berada dalam hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia kemungkinan masih belum memasuki tahun-tahun puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu pada musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari fans maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di atmosfer Bernabeu yang begitu menekan, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate telah mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan merampungkan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk menegaskan dirinya sebagai komponen penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski demikian, apakah itu sesuatu yang benar-benar mampu ia lakukan masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo sangat sederhana adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa rajin dan inovatif, yang benar-benar integral dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna bagi Pep Guardiola, itulah sebabnya sang pelatih Catalan begitu menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama akan terjadi. Melihat dia pergi tanpa biaya jelas tidak bagus dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal paling tidak yang pantas dia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya, akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid tidak hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga menyalip rival berat Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One’ menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya tuntas dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi dia menunjukkan dalam perebutan gelar Premier League musim lalu bahwa dia masih mampu memberi pengaruh pada laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Namun, mungkin yang lebih penting dari apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi anggota-anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk mendapatkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama dia cari. Setidaknya selama tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, lagi dan lagi, Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain untuk salah satu kekuatan super tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana jelas merupakan tantangan yang tanpa ragu akan dia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin agak disayangkan bahwa dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak tiba pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu mengeluarkan dana besar untuk bek kiri demi membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka menghamburkan uang untuk Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain 'Mourinho' dengan energi dan agresivitasnya. Real Madrid kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk melarikan diri dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Telah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tak seorang pun menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang diincar Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil apik atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson jelas masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, saat berada di puncak performa, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, semakin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja patah pergelangan kaki, tetapi Spurs masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting di ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer jelas menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang ada tetap bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang sebenarnya tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Spurs kepadanya. Pada akhirnya, Robertson menjadi starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool sama sekali tidak menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya opsi selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang dikabarkan tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris terhindar dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang ketimbang pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan Spurs secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia lakukan bersama Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang di klub, dan dengan bayaran yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan dana yang didapat dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak peduli. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi keuangan ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu harusnya menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di posisi mana pun di tiga lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang diimpikan semua orang. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang sudah cukup lama jelas dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa dirinya sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya dia tampak akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang sekarang dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya bersama Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu tim dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle