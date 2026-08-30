Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar musim panas ini, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, ketika ia tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel sliding penyelamatan di detik-detik akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari itu setelah penampilannya pada awal musim panas ini, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs cukup lengkap di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya berakhir dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat Nerazzurri membutuhkan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan yang mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar milik Dumfries, Spence adalah peningkatan dari sisi bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk menjadi pelapis Federico Dimarco yang brilian di kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka sempat diminta membayar £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham pada musim panas ini, Spence tentu akan merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang layak setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia mampu memantapkan dirinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan tampil di Liga Champions, setelah secara besar-besaran mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis