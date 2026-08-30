Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan striker asal Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi merasa betah, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dirinya layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu memang seharusnya bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di semua posisi di lini depan bertiga dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas seperti apa yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang winger, dan gajinya juga akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik untuk ditemukan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah hal yang menjadi bahan mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa dirinya sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat masih kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan perhatian dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biaya transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Coba tanyakan kepada Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatatkan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle