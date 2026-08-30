Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebanyak itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun pertandingan Liga Champions musim lalu. Ramos, perlu diingat, sempat diproyeksikan menjadi jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan hal baik bagi pemain Portugal tersebut. Demikian pula fakta bahwa ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan nilai €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari separuh dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya sama sekali tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini mati-matian mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam urusan gol.Nilai: D+
Untuk Ramos: Peluang yang sudah sangat lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bersama Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang luar biasa yang patut diiri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan terhadap dirinya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena sekalipun ini sudah merupakan biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A
Mark Doyle