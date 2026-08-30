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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Liverpool membayar terlalu mahal untuk Bradley Barcola, tetapi bergabung dengan Liverpool memberi penyerang sayap Prancis itu kesempatan untuk menjadi superstar global: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026l

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar menyelesaikan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan pemainnya, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang sudah rampung saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Agustus: Emi Martinez (Aston Villa ke Chelsea, £7,5 juta)

    Untuk Aston Villa: Menjual Martinez menjadi sebuah keharusan setelah Villa merekrut Zion Suzuki dari Parma. Pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu tidak akan pernah menerima peran sebagai pelapis Suzuki, dan hal itu bisa memicu gesekan di ruang ganti. Juga tidak masuk akal bagi Villa untuk mempertahankan Martinez yang tidak puas untuk tahun kedua secara beruntun. Komitmennya sempat dipertanyakan setelah kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud tahun lalu, dan kegagalan hengkang lainnya hampir pasti akan membuat tingkat motivasinya jatuh ke titik terendah. Mengirimnya ke Chelsea juga menjadi keuntungan bagi Villa; sebagai bisnis kedelapan antara kedua klub dalam empat tahun terakhir, ini hanya akan semakin memperkuat hubungan mereka. Meski ia masih merupakan sosok besar dan favorit fans, ini adalah waktu yang tepat bagi Villa untuk melepas Martinez dari beban skuad mereka. Menerima kerugian yang signifikan dari investasi awal sebesar £20 juta untuk mantan kiper Arsenal itu tentu sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada alasan logis bagi Villa untuk terus membayar gajinya yang besar. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Meski Martinez dalam beberapa tahun terakhir menjadi sedikit lebih rentan melakukan kesalahan, tidak ada keraguan bahwa ia merupakan peningkatan besar dibanding Robert Sanchez. Kiper asal Spanyol itu sudah terlalu lama menjadi kelemahan utama Chelsea; mereka tidak akan pernah bisa kembali bersaing untuk trofi-trofi terbesar jika ia tetap menjadi No.1. Martinez membawa pedigree yang sudah terbukti di Premier League, dan ia adalah pemimpin alami dengan mentalitas harus menang dalam situasi apa pun. Mendapatkan pemenang Yashin Trophy dua kali itu hanya dengan £7,5 juta adalah sebuah keuntungan besar bagi Chelsea, yang peluangnya bukan hanya untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga berpotensi menekan Arsenal dalam perburuan gelar, kini terlihat jauh lebih baik. Ia adalah pemain untuk laga-laga besar yang tidak akan punya masalah menghadapi tekanan yang datang bersama kehidupan di Stamford Bridge, dan juga akan menjadi mentor ideal bagi kiper pelapis Mike Penders. Starting XI Xabi Alonso sekarang terlihat sangat tangguh. Nilai: A+

    Untuk Martinez: Inilah langkah naik level yang dicari pahlawan Argentina itu di level klub, meski saat ini Chelsea tidak menawarkan sepak bola Liga Champions. Siklus Martinez di Villa jelas sudah berakhir, dan mereka bisa menghadapi musim transisi yang sulit setelah kehilangan begitu banyak pemain kunci lainnya. Sebaliknya, Chelsea siap menjadi kekuatan elite lagi. Martinez kini punya kesempatan untuk menulis bab gemilang lain dalam karier luar biasanya di salah satu klub terbesar di Eropa. Juventus juga memburu pemain berusia 33 tahun itu, tetapi Martinez masih cukup bagus untuk sukses di Premier League, yang sudah lebih unggul daripada Serie A selama beberapa waktu sekarang. Menukar Villa Park dengan Stamford Bridge seharusnya menjadi proses yang mulus bagi Martinez, terutama karena ia sangat cocok dengan sistem 3-4-2-1 racikan Alonso. Pemain Argentina itu nyaman membangun serangan dari belakang, tidak seperti Sanchez, dan ia seharusnya bersinar sebagai sweeper-keeper yang melindungi garis pertahanan tinggi Chelsea. Martinez tanpa ragu akan merasa bahwa ia bisa mencapai semua target kariernya yang tersisa bersama Chelsea, dan siapa tahu, ini bahkan bisa membuatnya memperpanjang karier internasionalnya bersama Argentina selama satu atau dua tahun lagi. Nilai: A

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  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Juara Prancis itu mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi pemain yang sangat berguna bagi PSG, tetapi dia belum benar-benar menjadikan dirinya tak tergantikan, jadi mereka tampil brilian dengan membujuk Liverpool mengeluarkan biaya transfer sembilan digit. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, memastikan PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam rencana. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol, sesuatu yang memang tidak bisa diberikan PSG kepadanya, dan karena itu kesepakatan ini akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka mengejar lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer itu juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat ketika mereka menjual pemain skuad lain pada bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus keluar masuk susunan pemain inti. Hal itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan yakin dia bisa menjadi sosok yang bahkan lebih menentukan sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif bermain dari sisi kiri, Barcola juga nyaman di kanan dan mengembalikan pedigree level tertinggi Liverpool di sepertiga akhir lapangan yang hilang ketika Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatan eksplosif dan gaya bermain direct-nya adalah kecocokan ideal untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain menekan. Barcola tentu akan memberi lini depan Liverpool lebih banyak hal dibanding Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target di akhir bursa bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, tidak semuanya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk gagal sebagai pemain seharga £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepak bola Premier League. Fans dan para pengamat akan segera mengkritik Barcola jika dia mengalami masalah adaptasi, dan Liverpool kembali membuka diri untuk dicibir karena keputusan transfer mereka setelah kesulitan Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri bisa menangani tekanan kehidupan di Anfield setelah tampil memukau di tim PSG yang memenangi Piala Eropa secara beruntun, serta menunjukkan pengaruhnya di panggung Piala Dunia bersama Prancis. Namun, sangat mungkin untuk berargumen bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani terlalu banyak tanggung jawab, dia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali turun ke lapangan dan sangat diuntungkan dengan bekerja bersama beberapa pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk kategori itu saat ini, dan dia sudah berada di penghujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang kini dihadapinya di Anfield, Barcola hidup lebih mudah di PSG. Iraola membutuhkan dia untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool dua hingga tiga kali sepekan, dan kita belum tahu apakah dia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola patut dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, demi menjadi bagian dari proyek Iraola yang masih berada pada tahap awal menunjukkan bahwa dia kuat secara mental. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena dia tertutupi oleh setidaknya empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi jika mampu menginspirasi laju perburuan trofi Liverpool, dia bisa masuk dalam persaingan itu. Selama dia benar-benar siap sejak awal dan bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melambungkan Barcola ke level superstar. Nilai: A-

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari seorang pemain yang awalnya mereka datangkan hanya seharga £32 juta dan tidak masuk kebutuhan di bawah Xabi Alonso adalah langkah brilian dari Chelsea. Keputusan untuk tidak meminjamkan Jackson lagi di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 kini terhapus dari pembukuan mereka untuk selamanya. Jackson tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan cerita yang sama juga terjadi saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Dia memang tidak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini adalah langkah terbaik bagi Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat kesepakatan ini terlihat buruk seiring waktu. Mereka juga memperkuat rival langsung dalam perebutan tiket ke Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan potensi penuh Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Mendapatkan kembali hingga £65 juta untuk versi Jackson saat ini tanpa diragukan lagi membuat semua pihak di ruang rapat berjabat tangan. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak sepadan dengan biaya transfer termahal dalam sejarah klub bagi Villa. Dia adalah penyelesai akhir yang sangat tidak konsisten dan tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, dia lima tahun lebih muda daripada sosok yang digantikannya, tetapi dia sama sekali belum punya rekam jejak Premier League di level yang sama. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup layak dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, dia menyia-nyiakan jauh lebih banyak peluang daripada yang berhasil dia konversi, dan juga punya kecenderungan menerima kartu-kartu yang konyol. Namun, Jackson memang memiliki hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu bergerak melebar dan menciptakan keunggulan jumlah di sisi lapangan; dia tidak harus terpaku di antara dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di lini depan, jadi Jackson tidak akan pernah terisolasi. Sulit membayangkan dia berubah menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya bisa bangkit kembali seiring meningkatnya keterlibatannya dalam permainan terbuka. Namun, ini bukan pembelian yang benar-benar akan kembali membuat fans Villa bersemangat setelah kejutan kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis lini serang sebelum penutupan bursa, karena Jackson tidak cukup bagus untuk menjadi ujung tombak dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun penuh inkonsistensi dan kesempatan terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson pasti senang bisa mendapatkan peran utama di bawah manajer yang sebelumnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami kekuatan taktis dan kebutuhan psikologis Jackson, dan dia akan lebih dihargai sejak awal dibanding yang pernah dia rasakan di Chelsea. Namun, menggantikan Watkins adalah tugas yang menakutkan dan dia tidak akan diberi banyak kesabaran mengingat biaya transfernya yang luar biasa besar. Jika Jackson gagal langsung tampil apik, kesulitan Villa secara kolektif akan terus berlanjut, dan tim rekrutmen akan habis dikritik karena mengambil perjudian semahal itu. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa membebaninya, dan banyak hal akan bergantung pada ketangguhan mentalnya. Setidaknya, Jackson kini sudah lepas dari awan ketidakpastian yang terus mengikutinya di Chelsea serta ketidakstabilan yang menahan klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa memberikan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Ini adalah skenario terbaik yang bisa dia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu kini harus menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

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  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Sedikit aneh bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya semusim setengah setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang sedang menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk mendapatkan tempat sebagai starter di lini depan adalah tugas yang tidak enviable bagi striker mana pun, dan City mungkin merasa Marmoush tidak benar-benar tampil luar biasa ketika diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuh yang ia jalani terganggu oleh menit bermainnya yang memang terbatas, cedera lutut, dan pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Yang cukup menggambarkan situasinya, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2025-26. Marmoush bisa dengan wajar menunjuk kurangnya waktu bermain, mengingat ia terlibat dalam enam gol dalam jumlah menit yang setara dengan sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak akan pernah menggusur Haaland dari susunan pemain inti, dan di usia 27 tahun, tidak terlalu mengejutkan jika City memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Akan menarik untuk melihat bagaimana City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus rela lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pengeluaran berlebihan lainnya dalam musim panas yang penuh bisnis membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum berbuat cukup banyak di Manchester untuk membenarkan City meraup keuntungan kecil dari jumlah yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah sempat flirted with relegation dalam musim-musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang pada akhirnya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain 27 tahun itu akhirnya memperbaiki posisi bermasalah sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; baik Richarlison maupun Dominic Solanke kerap diganggu cedera dan tampil tidak konsisten. Spurs tentu percaya bahwa jika diberi menit bermain, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu mencetak gol ketika ia menjadi andalan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam pengertian itu, ini adalah langkah yang menarik dan bisa membantu klub London utara itu memangkas jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan melihat ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa bahwa ia seharusnya tidak perlu bergabung dengan City tahun lalu, dengan masa singkatnya berjalan seperti yang diperkirakan banyak orang mengingat ada penghalang besar bernama Haaland yang menutup jalannya menuju sukses di Manchester. Meski mungkin terasa sedikit terlalu cepat, sulit menyalahkan striker itu karena mencari awal baru di Premier League. Walau ia mungkin tidak akan bersaing memperebutkan trofi, Marmoush kini punya kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, di mana ia seharusnya bisa berharap menjadi starter utama di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang membuat City berani mengeluarkan uang besar untuk merekrutnya sejak awal, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak berurusan dengan Roberto De Zerbi yang terkenal sangat mudah berubah. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sekilas, ini terlihat seperti kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka itu bisa membantu mereka melakukan lebih banyak bisnis sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% dari keuntungan tersebut kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena adanya klausul penjualan kembali yang disertakan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan striker veteran Danny Welbeck untuk diandalkan di posisi No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Meski begitu, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea tersebut. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea dengan tegas melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain cadangan yang tidak diprioritaskan. Chelsea tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Delap di tengah musim yang kacau dari sisi manajerial, dan melepasnya secepat ini adalah pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar itu dengan sempurna meredam pukulannya. Delap pada akhirnya benar-benar dibayangi oleh sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya selama satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan di Premier League untuk Chelsea bukanlah gambaran yang bagus. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di depan publik dan ruang gerak PSR mereka ke depan bisa terkena dampak besar. Berinvestasi sebesar itu pada pemain 23 tahun yang kesulitan dengan performa dan kebugaran sepanjang tahun lalu adalah langkah yang sangat putus asa, bagaimanapun cara melihatnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan striker lain setelah kepindahan Taiwo Awoniyi senilai £9 juta ke Coventry. Igor Jesus dan Chris Wood yang berusia 35 tahun sama-sama tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa membawa energi yang sangat kurang. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan dengan atletismenya dan kemampuan membawa bola dalam kecepatan tinggi. Dia juga finisher yang kuat dengan kedua kaki, dan akan sangat termotivasi untuk membuktikan dirinya setelah periode yang begitu membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, kalau tidak kesepakatan ini tidak akan pernah terwujud. Pertanyaannya hanya apakah dia bisa menangani tekanan luar biasa yang akan langsung berada di pundaknya sejak menit pertama di klub ambisius lainnya. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah titik krusial dalam karier Delap yang masih baru. Dia menyia-nyiakan peluangnya di Chelsea, tetapi kesuksesan di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain internasional senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung dan memikul Ipswich di pundaknya dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka itu masih ada di sana, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke permukaan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi dia akan langsung menjadi andalan utama Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk mengisi kembali kepercayaan dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest asuhan Glasner disiapkan untuk memainkan sepak bola langsung berintensitas tinggi yang melukai lawan dalam transisi, sesuatu yang memang cocok untuk Delap. Dia punya postur yang mengesankan, kelincahan, dan kecepatan untuk menusuk ke belakang lini pertahanan sesuka hati; pertanyaannya hanya apakah dia bisa memanfaatkan peluang saat mulai berdatangan. Delap beruntung bisa mendarat dengan aman, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi: ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 merupakan pencapaian yang cukup luar biasa, mengingat betapa minim dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tidak pernah benar-benar menemukan peran yang jelas di Manchester, dan dana dari penjualannya semestinya membantu City dalam upaya mereka memburu Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez menjadi gelandang senior keempat yang hengkang pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tidak pernah tampil dengan usaha kurang dari 100 persen. Ini bisa dengan mudah menjadi penjualan yang segera disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez mengurangi dampak kehilangan duet gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor yang berharga bagi rekrutan anyar lainnya, Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari lini dalam dalam sistem Newcastle racikan Matthias Jaissle berkat umpan-umpan yang menembus lini lawan dan tingkat high turnover yang mengesankan, yang merupakan yang terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan masih memiliki tahun-tahun terbaik dalam kariernya di depan mata, pemain berusia 24 tahun itu bisa terbukti menjadi pembelian cerdas bagi Newcastle. Namun, para penggemar yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan pengacau permainan ketimbang kreator, dan karena itu tidak membawa ancaman yang mendekati level yang sama di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi transfer ini semestinya sangat membantu mencegah mereka terjerumus ke persaingan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tanpa diragukan merupakan langkah mundur dari sisi daya saing di level tertinggi, ini secara keseluruhan adalah kepindahan positif bagi Gonzalez. Ia tidak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle milik Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle naik kembali di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang lumayan. Namun, ia tidak bergabung dengan lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa pemain-pemain kelas dunia di sekelilingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang menakutkan, dan tidak menjadi lebih mudah karena label harga £52 juta yang melekat padanya, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan tersebut, dan peluangnya masuk ke tim nasional Spanyol akan lebih tinggi karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Pemasukan besar lainnya. Bouaddi baru berusia 13 tahun ketika ia bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sampai ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa terbaik di lapangan saat melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat kepindahan pada musim panas menjadi tak terelakkan. Namun, ini tetap menjadi nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menaksir Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya juga meraup uang besar dari pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang pantas memiliki reputasi sebagai pengembang dan pembina talenta muda top. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad pada musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sembari pada saat yang sama menemukan penerus yang layak. Harus dikatakan bahwa mereka berhasil mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah angka yang bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meskipun City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya begitu nyata dan sangat besar. Tentu saja, meminta pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada di sepakbola adalah tuntutan yang luar biasa berat. Namun, harus diakui bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa sangat terbantu andaikan merekrut Bouaddi!). Meski demikian, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua persoalan City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda...Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu tampak akan ia lakukan, cepat atau lambat. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga punya keyakinan penuh terhadap kualitasnya. Ia tak meragukan bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang menjadi salah satu alasan ia mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan tampil di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang menakutkan dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat label harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, dan sedikit mengurangi tekanan baginya untuk langsung tampil impresif. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. The Seagulls mungkin sempat menimbulkan tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar lunas karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United untuknya, sementara ia menjalani musim yang bisa dibilang seperti dua babak yang berbeda, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dibanderol £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus bagi Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pantai selatan itu pada akhirnya hampir pasti akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual lagi dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Man Utd: United akan merasa kesabaran mereka akhirnya terbayar. Klub sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa The Seagulls menginginkan biaya transfer di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali mengejar Baleba pada suatu saat di masa depan. Waktunya adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai transfer murah dalam musim panas ketika biaya transfer melonjak sangat tinggi, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, di usia 22 tahun, performa Baleba yang naik-turun hanyalah hasil dari fakta bahwa ia masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaiknya jelas masih ada di depan. Musimnya juga terganggu oleh Africa Cup of Nations, dan ia jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data performa dasarnya. Baleba menghadirkan fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah hengkangnya Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terlebih setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia mampu memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya sedang menuju Old Trafford dalam sebuah kepindahan yang pasti terasa seperti transfer impian bagi pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda dengan potensi tinggi ketika merasa layak mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih merupakan pemain 19 tahun yang relatif belum dikenal, dan selain penurunan musim lalu ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba layak mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Ia jelas tampak akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik sudah lama ada dalam daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Manchester City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan dalam seluruh sejarah sepakbola! City pasti tertawa sampai ke bank karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang tampil tak sesuai harapan sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan gegap gempita, dalam periode yang hanya menghasilkan total dua gol Premier League. Manchester City tentu akan sangat senang karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi itu demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka sempat mencoba merekrut Savinho dengan angka sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar itu dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah bugar lagi dalam skuad. Untuk pemain dengan kualitas Savinho yang saat ini masih biasa-biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi di masa depan. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah mengundang keheranan, kesepakatan ini akan membuat reaksi itu makin meledak. Tottenham telah menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan bisa dibilang mereka masih dapat sedikit membenarkan pengeluaran besar untuk sepasang gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub sempat flirted with relegation. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari sekian banyak nama, mengindikasikan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan tidak pernah sekali pun selama waktunya di City winger asal Brasil itu menunjukkan bahwa ia mampu memberikannya. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk winger tersebut setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipatnya hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang tanpa kesan khusus berlalu, empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada kemungkinan besar Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pengeluaran yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Sulit untuk tidak merasa iba kepada Savinho, karena sekarang ia harus mampu memenuhi nilai transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang dianggap tak terhindarkan. Andai Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu sekarang akan dituntut langsung nyetel dan segera menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang telah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk berkembang jika ia dijadikan pemain kunci dan tampil dari pekan ke pekan, sesuatu yang tak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah pelatih lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan yang sulit dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang sangat fantastis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau justru hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang mudah diprediksi, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun putra daerah di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, alasan Liverpool mengizinkan Jones pergi masih bisa sedikit dipahami, mengingat kontraknya hanya tersisa satu tahun dan dia jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot pun tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, seperti ditegaskan oleh perselisihan ban kaptennya dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool layak diapresiasi karena tetap teguh soal biaya transfer yang mereka inginkan untuk Jones, sekarang sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool memang sudah kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi lebih baik milik Slot di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang merupakan salah satu maestro di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan akan merasa Jones adalah bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum terlalu lama juga sejak dia tampil cukup baik hingga berhasil menembus skuad Inggris. Jones jelas terlihat cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat impresif dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja mati-matian untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar dia bisa sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Pergantian suasana yang sangat dibutuhkan. Situasi untuk Jones di Anfield sudah menjadi stagnan. Dia mandek, kariernya terhenti, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor soal keretakan hubungannya dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia juga tidak akan mendapatkan waktu bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola. Karena itu, transfer menjadi sebuah keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi tepat seperti yang dibutuhkan Jones. Tentu saja, kehadiran rekan senegaranya John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan benar-benar tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak bisa dimungkiri berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak puas dengan paket total senilai £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa tetap bertahan, dan di usia 28 tahun, ini mungkin adalah momen terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain timnas Inggris dan meski Villa sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap dalam negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, hengkangnya Konsa membuat lini belakang Villa sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti kehilangan satu lagi pemain kunci ketika skuad Unai Emery terus terurai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diliputi ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah langkah yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang dialami bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki cukup opsi untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly lebih dari mampu untuk mengisi sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan terlalu merugikan pertahanan yang sudah begitu terorganisasi. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi kini Konsa menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku bagi lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus yang membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Ahli taktik asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Anda tentu tak bisa menyalahkan Konsa karena memilih pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini demi mengejar lebih banyak trofi besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan dirinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White, dan hampir pasti ia akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti setelah Saliba dan Timber pulih dari operasi mereka masing-masing dan dinyatakan cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam yang terdiri dari para starter pasti dan mereka yang ia sebut “finisher”, dan peran terakhir itulah yang tampaknya kemungkinan akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup masa baktinya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan peduli sedikit pun. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Cukup luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan biaya £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan awal yang positif di Premier League, mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan pelatih Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester dengan duduk di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membantu memperbaiki peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, hal itu membunuh harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meskipun orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu layak diberi lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah memiliki reputasi yang pantas sebagai salah satu klub "yo-yo" di sepak bola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin perburuan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di posisi keempat Saudi Pro League 2025-26, tak lepas dari rekor klub berupa 17 pertandingan tak terkalahkan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite perdana mereka masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin memperkuat persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang akan segera pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa kini ia memutuskan untuk menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Di usia 28 tahun, masanya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu rasa takut yang nyata. Rasanya City pasti akan mengalami penurunan tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus pengatur permainan dari lini dalam, Rodri menjadi penggerak kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka ketika gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol dalam laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan yang sama lengkapnya, dan calon tambahan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda dan minim pengalaman untuk diharapkan bisa mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Sebuah perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca memang sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya seperti sebuah kepastian. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; dia adalah gelandang bertahan terbaik dalam permainan ini dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan tim Flick. Para lawan jelas akan jauh lebih sulit menembus Barca dalam fase transisi dengan Rodri membersihkan semuanya. Pemain berusia 30 tahun itu juga semestinya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang kabarnya menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak terasa berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental selama dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan meraih Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak sebanding dengan kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia biasakan di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tuntutan fisiknya tidak sebesar itu seharusnya membantu umur panjangnya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama dominannya seperti yang ia jalani bersama Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia membuat keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung Barca seperti yang ia rasa layak ia terima, tetapi alasan di balik itu tidak sulit dipahami. Mantan pemain andalan Man City itu mencetak 65 gol yang terbilang bagus selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi musim lalu, saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa dan membuat para fans sangat frustrasi lewat penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tak akan pernah ada peluang yang lebih baik untuk mencairkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, angka itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya akan habis musim panas mendatang, dan mereka juga harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan perpanjangan kontrak karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Melepas beban gajinya yang besar juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak dibandingkan Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola elite secara individu, tetapi mengamankan seorang juara dunia yang serbabisa pada puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan kemenangan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberikan debut senior internasionalnya bersama Spanyol kepada sang penyerang pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu pemain paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan kompatriotnya, Fabian Ruiz, yang seharusnya bisa langsung menghasilkan dampak bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Sangat mungkin Torres akan lebih produktif di Ligue 1 dibandingkan saat bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan membuatnya menjadi opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG dibandingkan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah langkah naik, dan sebagai konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti kurangnya perkembangan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dipahami. PSG sedang memburu status sebagai klub kedua yang mampu menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun di era modern, sementara Barca belum memenangi kompetisi itu sejak 2015, ketika mereka memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalunya. Trio lini depan terkuat PSG, yang akan selalu dipilih kembali oleh Luis Enrique dalam laga-laga paling penting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di kedua sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai sosok utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, maka ia keliru besar. Luis Enrique mungkin bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok vital di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres bisa saja segera menyadari bahwa rumput tetangga tidak lebih hijau, dan mungkin bahkan menyesal meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini tampak lebih siap bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, dan itu adalah bisnis yang buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka menjauhkannya dari rival-rival Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada tepat di puncak performanya, dan merupakan salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer dan departemen medis klub musim lalu, serta menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter pun memburuk sebagai akibatnya, dan adil untuk mengatakan bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, sehingga mereka masih punya stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang tepat di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah keinginannya terpenuhi. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Ia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti ia seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memperkokoh lini belakang Atletico. Ia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berusaha menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kemampuan kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sangat cocok, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memperkecil jarak dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang terus sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Pemain seperti Napoli dan Inter juga tertarik kepada Romero, tetapi ia sejak awal hanya memusatkan perhatian pada Atletico, dan memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dirancang sesuai dengan kekuatannya, dan kualitas-kualitas itu akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah langkah ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan menjadi bintang di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa menawarinya panggung itu, meski mereka tampaknya sedang kembali menanjak bersama De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi ini dimainkan dengan tempo yang lebih taktis yang akan memungkinkannya menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Ia juga memiliki empat rekan setim Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknis Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya untuk satu tahun lagi. Sang winger pada dasarnya menjadi satu-satunya secercah cahaya dalam kampanye 2025-26 yang muram bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencapai dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim baru Eredivisie jelas menjadi kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga patut dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam pengertian itu, Ajax akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka memiliki cukup kualitas di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar menjadi bahan perdebatan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG memang sangat terbuka untuk mencairkan France forward tersebut, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya duduk di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali secara beruntun itu dengan cerdik menahan klub-klub seperti Liverpool sambil memperkuat lini serang mereka dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain 23 tahun itu kemungkinan akan menutup biaya gabungan Aklouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberi pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian tertinggi atas kualitasnya. Bagaimanapun, jika Barcola saja tidak mampu mengamankan tempat starter reguler di tim bertabur bintang PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal itu? Pemain 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa diajukan argumen bahwa Godts nyaris pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia seharusnya mendapat banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, saat Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah kiprah mereka di kompetisi Eropa tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan sedang membentuk ini, meskipun saat ini mungkin tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa bersinar di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah bisnis transfer lain yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai jual Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi Inggris di Piala Dunia berkat performa defensif yang sangat solid di posisi bek kanan maupun bek kiri saat tampil dalam seluruh delapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Salah satu aksinya adalah tekel sliding penyelamatan di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun demikian, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya di awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, ada ‘pajak Inggris’ yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di posisi full-back setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti perekrutan yang benar-benar cerdas untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang full-back agresif yang sama piawainya saat maju membantu serangan maupun saat mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar milik Dumfries, Spence merupakan peningkatan dalam aspek bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka sempat dimintai £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik telah membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta dicap sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang bernasib buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali memenangi Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah reputasinya meningkat pesat di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya bisa membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan selama negosiasi, bahkan sempat meminta klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi yang signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria menegaskan bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan di usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang tersebut akan cukup membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun capaian finis di posisi kedelapan La Liga untuk musim kedua secara beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya apakah Chavarria benar-benar memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia merupakan pemain yang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta teratas yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi peran besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, sehingga Chavarria kemungkinan besar akan berperan sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi yang bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang bernilai £60 juta ($81 juta), meski ini pada akhirnya bisa menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Cerita yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun saat ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun ketika naik ke La Liga setelah bos Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang suka bermain menekan dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, hal itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung padanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan adanya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa memungkinkan Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca memang sudah terlihat tipis di berbagai lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan yang lahir dari keputusasaan. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan anyar Jeremy Jacquet masih berusaha kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa bermain sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga memiliki riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan tampil meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau bisa padu secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan sempat keberatan membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun ulang kepercayaan dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih mencarinya di tengah masalah konsistensi yang ia alami, dan ia akan menyadari konsekuensi yang mungkin timbul jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan harapan bisa kembali benar-benar menikmati sepak bolanya, setelah melalui periode sulit tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh dari fanatik publik Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kekuatan nyata dalam duel udara bagi pertahanan Liverpool, sekaligus cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa menjadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay tersebut, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan nilai transfer yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk add-on merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat salah satu pemain didikan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode yang menantang bagi klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim saat ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kini kembali fit setelah ruptur ACL, jadi penjualan pemain memang menjadi kebutuhan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tak bisa menolak godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan kemajuan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memaklumi karena hubungannya dengan klub yang sudah terjalin selama 19 tahun. Paket total senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit mahal, tetapi Como berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa akan terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa sangat cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama berusaha mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak kepindahan ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, hanya untuk dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia adalah bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diinginkan di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle United. Membiarkan Sandro Tonali pergi ke Tottenham dengan nilai £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini tanpa Guimaraes, kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons, setelah ia menjadi pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan anyar Sean Steur mengisi peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist miliknya juga menjadi yang tertinggi di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan kerap menyeret rekan-rekannya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, pekerjaan itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berusaha membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal yang telah lama dinantikan ke puncak sepakbola Inggris. Guimaraes bisa dengan mudah bermain berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai pemain nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menambahkan dinamisme ekstra dalam serangan dan agresivitas lebih dalam bertahan, setelah memenangi duel lebih banyak daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalaman yang dimilikinya dan fakta bahwa ia adalah sosok yang sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, dan itu menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di masa puncaknya, seperti yang dibuktikannya tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menandingi pengaruh talismanik Vinicius Junior, meski itu terjadi sebelum mimpi buruk tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia dan rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, memiliki visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok idola yang dibuat khusus untuk para pendukung Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar dengan label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja mereka berharap Mastantuono menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sisi fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada risiko ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak membutuhkan Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat posisi sang pemain muda semakin jauh dalam urutan pilihan skuad. Bisa dikatakan Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di depannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk La Viola saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meskipun mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya yang mencapai €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa pada masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah coup mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga top Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype yang mengelilinginya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama saat ia dikartu merah karena melayangkan protes yang tidak perlu kepada wasit dalam kekalahan dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi impiannya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Didatangkan kembali dari Burnley pada musim panas lalu setelah pergi pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat kiper muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimentalitas, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat puas karena menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan dari seorang pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu di bawah Guardiola hanya menjadi kiper piala. Sangat disayangkan melihat lagi satu lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, entah itu baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti perekrutan luar biasa untuk Leeds, yang diam-diam memperkuat tim pada musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di Eropa jika mereka memainkan langkah dengan tepat musim depan. Trafford menyusul free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang sangat dihargai Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui merupakan pengagum pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen serta menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) terbilang besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh sebagai tidak lebih dari pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan mematok harga dua kali lipat jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia akhirnya memiliki peluang nyata untuk memantapkan dirinya sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah musim lalu berbicara secara terbuka tentang kebutuhan untuk lebih sering bermain, dan ia akan berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat posisi Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada setiap peluang ia akan diberi kesempatan setelah dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia milik juru taktik Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup untung €120 juta dari seorang pemain yang baru Anda datangkan setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir presisi, dan umpan progresif Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan untuk kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing untuk melepas aset terbaik mereka demi keuntungan; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan baru akan kembali pada 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior ketika Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande bermain dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem yang sempurna untuk bek sayap yang rajin overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pengalamannya di La Liga juga semestinya membantu proses adaptasi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di dunia, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar biasa belum menyadari keberadaan Diomande pada saat yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan kontribusi 23 gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Panggilan ke Piala Dunia pun menyusul, dan Diomande tampil sangat baik di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah menjadi target sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, pada momen terbaik yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke posisi kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah ekspektasi, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya menghilang dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika dipikir-pikir lagi, Liverpool seharusnya tidak melanggar aturan lama mereka untuk tidak memberikan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta terbesar dalam sejarah Turkish Super Lig. Tahun-tahun terbaik Salah jelas sudah lewat pada usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub seukuran Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan benar-benar berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan rival-rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik dari generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa segera membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang berbagi Golden Boot musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing memperebutkan posisi puncak dan menjalani kiprah kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan antiklimaks. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini sama sekali tidak menambah warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih bersusah payah untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang sejak awal memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang memanggil, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Meski begitu, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya pun meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah hengkang permanennya Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah jendela transfer yang sejauh ini berjalan sepi, Brentford kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, telah bergabung dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menandai perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka bisa berkembang menjadi bintang elite pada masa depan. Sebagai kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kualitas kepemimpinannya, serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa seluruh atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang bisa ia berikan dari sisi sepakbola, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu direkrut bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap goyah. Meski begitu, ia harus memenangkan hati basis suporter mengingat keterkaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap tersedia dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan akibat insiden aneh setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak oleh Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat menukar satu klub London barat dengan klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu agaknya akan segera menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan untuk mengantar era baru di sana saat Chelsea berupaya merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawan keberhasilannya. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dituntaskan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka hingga semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker bertahan maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang cukup mudah bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrok panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung masuk sebagai starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya membangun namanya sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik berlimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan menguras tenaganya untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya tergoda pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nilai: B+

    Untuk Barco: Sebuah kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya menjadi gelandang di Strasbourg memaksanya mengasah aspek fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi dkk. di panggung Piala Dunia yang menantang juga akan sangat berguna bagi Barco, meski ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin pelajaran dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa berkembang menjadi anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk benar-benar melebih-lebihkan seberapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga ini datang untuknya pada usia 35 tahun, tetapi tetap saja ini akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Untuk saat ini masih belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea terkait kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang "matang" dan "tangguh secara emosional", seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah kampanye yang lagi-lagi sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kini berada di ujung kariernya. Ia juga tidak hanya akan menjadi pelengkap. Meski kini sudah berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani musim pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, dengan torehan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Ia bahkan sudah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Ia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih harus bekerja dalam hal pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Ia sudah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang jelas tak bisa dilewatkan Welbeck. Kini ia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat ia akan memiliki kesempatan bekerja dengan pelatih yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti ketika klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Ia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar ia mendapat banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara ia juga semestinya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, ia mungkin akan mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya ia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor sempurna, begitu pula untuk Delap jika Chelsea tetap mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sejatinya hal itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang dialaminya pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar menghapus peluangnya dalam hal tersebut. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini sulit diraih. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia tidak akan mendatangkan biaya transfer yang besar. Setelah pemain 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko cukup besar yang menyertai langkah ini bagi Inter, meski datang lewat transfer gratis. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia terima di Etihad. Kini, pemenang Scudetto itu hanya tinggal berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam kondisi terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan mengalirkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan solid di Piala Dunia pada awal musim panas. Serie A bisa dibilang menjadi semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberi beban fisik yang lebih ringan bagi pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter mungkin juga melihat ini sebagai sebuah kudeta kecil, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan trofi besar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun Stones bisa saja telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk memperebutkan tempat starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia masih berusia 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena nyaris melipatgandakan uang mereka hampir tiga kali lipat dalam rentang waktu sesingkat itu, ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Mengingat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace tentu sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang tersebut tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan neraca setelah Palace menggelontorkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang yang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya memang agak kacau; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti sebagai akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan masih bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) masih merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati tahun-tahun puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Mendatangkannya untuk berduet dengan Colwill langsung memberi Chelsea kemitraan bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini tinggal soal menyingkirkan pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior tim nasional Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari layak mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan tangguh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi sosok populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu vital saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semua permainan mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, soal uang tidak akan menjadi masalah. Terlepas apakah nilai transfer sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta (Forest mengatakan yang terakhir), itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk seorang pemain yang didatangkan hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar berhasil mengeruk uang City dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, dia memang harus jadi seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain berusia 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes benar-benar pernah meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan mencatatkan lebih banyak sentuhan serta memenangkan lebih banyak duel dibanding pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus dan, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia sudah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya nilai transfer ini akan membawa tekanan yang luar biasa besar dan Anderson tentu bukan gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain berusia 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan besar, sangat besar, di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim utama. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang mengelilingi era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang emas baginya untuk menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa begitu cepat melepas Garnacho dari skuad mereka pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa semusimnya yang mudah dilupakan di London barat serta banderol mahal klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menyelesaikan transfer keluar dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain asal Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat mereka sukai, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan membuat alarm berbunyi bagi para fans Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka mengejar sang pemain, karena ia menginginkan winger cepat, dan harapannya adalah sang ahli taktik asal Spanyol bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang melekat karena sudah cukup lama Garnacho terlihat kehilangan daya ledak dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya begitu menonjol selama waktunya di Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak terlihat mampu menyamai angka-angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal memberikan hasil sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, dan kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Awal baru kedua dalam rentang setahun, Garnacho jelas akan bertekad memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang tersedia di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga tentu akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mungkin dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang impresif pada 2025-26, dengan membukukan total luar biasa 51 kontribusi gol, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang menyertai transfer ini, meski nilainya terlihat cukup bagus di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah mengambil pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki kekuatan fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia semestinya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras yang sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Akibatnya, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini demi menghindari kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa dia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut dipuji karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdas. Selama bertahun-tahun kami sangat sering mengkritik Barca soal kebijakan transfer mereka, dan memang pantas demikian, tetapi kredit layak diberikan, karena ini bisa terbukti menjadi bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai calon bintang besar Jerman berikutnya, tetapi dia masih baru 24 tahun, sehingga menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari apa pun, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang dia beri debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar saat bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Musim lalu tanpa diragukan ada tanda-tanda bahwa dia mungkin akhirnya mulai mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan yang luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Hal baiknya adalah dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilainya. Bahkan, tuntutan yang jauh lebih besar akan diarahkan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu mungkin lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak akan tampil di kompetisi antarklub Eropa, tetapi juara Liga Europa itu tetap sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke bagian barat kota. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengalahkan Arsenal dengan telak untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dan dengan biaya yang sangat dimahalkan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah adanya perkembangan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang lumayan, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa menimbulkan kerusakan serius di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sangat ingin pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran setelah dipengaruhi Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang lebih menentukan dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam keadaan tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena ia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam laga-laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat fit, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu benar-benar tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu tampil sangat buruk ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, hanya memenangi satu dari tujuh laga Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan impresif dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta sangat sulit untuk diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen yang panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk Tielemans sampai muncul kabar bahwa kepindahan itu sudah mendekati kompetisi. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu senyap. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tak mampu memenuhi harga dalam upaya merekrut target transfer lini tengah utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu transfer terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis kesempatan yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, rasanya itu memang tidak akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United jelas berada di level yang berbeda dalam hal prestise, sehingga ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa diragukan akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan tekniknya yang hebat di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang janggal terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman suksesnya bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung dengan Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih kepada Santos saat mereka berupaya menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap "tenang" setelah perburuan Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terbilang mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, ia masih punya banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim di mana ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari "sepak bola tim utama reguler". Apakah ia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang ia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan многое akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United bisa memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, sang pemainlah yang harus memastikan dirinya mampu menempatkan diri sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan menundukkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub yang didanai negara itu akan menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Namun sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para suporter adalah bahwa ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh nilai transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan lagi rekor biaya transfer mereka untuk Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi, masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih bagus untuk berkembang di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level paling tinggi tetap merupakan sebuah perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian itu berbuah hasil. Namun untuk saat ini, para suporter mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan yang hati-hati/pelit di pasar transfer di bawah pengawasan mantan executive chairman Daniel Levy, mereka sekarang melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang kampung, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini akan menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya, yang jelas terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin kepindahan ini akan berakhir baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka patut dipertanyakan, meski cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski demikian, ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik saat berada dalam performa terbaiknya, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa mematok harga jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa dua tahun dalam kontraknya. Inter mungkin memang tidak punya banyak pilihan, jika mau adil menilainya; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang dipatok €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat sebagai langkah bisnis lain yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah perginya legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan asal Inggrisnya itu, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki semacam ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar opsi jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk berargumen bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang loyal untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan label harga yang rendah berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Liga Primer. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal tersebut meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan direksi klub yang memang layak banyak dikritik pantas mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini kembali menegaskan bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam situasi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa dimungkiri dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang kita lihat dari ketertarikan mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menyingkirkan minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan segera, atau ini akan cepat menjadi senjata baru untuk memukul para pemilik klub. Memang, sekadar menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteksnya, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa ia bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini merupakan kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Spurs, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang cenderung menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan merupakan tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu akan benar-benar bertahan di Spurs, mengingat tak satu pun pihak dikenal karena stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim papan atas Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap merupakan nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk dengan sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten berhasil memenangkan trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol di ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama dikerjakan Bayern. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tidak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian penikmat sepak bola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah merampungkan kepindahan klasik "impian" ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski menembus susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi terasa seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Menyusul kesepakatan mereka untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transfer cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang merupakan produk akademi mereka itu, tetapi hanya sempat membuat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah sejak beberapa waktu lalu memutuskan untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa pinjamnya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan meninggalkan kesan di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, pikirannya berubah dan tampaknya memang akan selalu menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam kurun 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas sebuah keberhasilan dalam konteks tersebut. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sangat sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah angka yang sangat besar menurut ukuran Serie A, tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, ini sedikit mengandung risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat proposal yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Ia akan terdorong oleh keberhasilan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa dipersiapkan untuk menjadi figur kunci di bawah manajer baru. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebanyak itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun pertandingan Liga Champions musim lalu. Ramos, perlu diingat, sempat diproyeksikan menjadi jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan hal baik bagi pemain Portugal tersebut. Demikian pula fakta bahwa ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan nilai €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari separuh dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya sama sekali tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini mati-matian mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam urusan gol.Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah sangat lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bersama Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang luar biasa yang patut diiri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan terhadap dirinya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena sekalipun ini sudah merupakan biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan kemampuan menjual terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka pasti senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic masuk dalam radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka serta Igor Julio akan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke selama masanya di Brighton, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk sang bek tengah setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya Micky van de Ven bisa mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, punya kemampuan distribusi bola yang bagus serta karakter bertarung dan jiwa kepemimpinan yang sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton di titik tengah kariernya dan bisa jadi melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan sepakbola Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya cepat beradaptasi. Praktis tidak ada jalan lain selain membaik bagi Tottenham setelah kampanye domestik yang kembali kacau, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim landasan pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraih keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya dengan €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen yang tinggi dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sekelas Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu tampak mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat Osasuna tidak punya banyak pilihan terkait nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas persaingan Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang mencium peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu dikabarkan telah diterima. Liverpool tentu sudah akan melihat ini sebagai semacam kudeta transfer, tetapi mereka juga akan sangat senang bisa merekrut winger muda yang sangat dihargai dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang berusia 22 tahun itu merupakan pemain yang direct, cepat, dan juga bekerja keras dalam bertahan, sehingga tampak sebagai sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dikabarkan yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya bergantung pada sang pemain, dan Munoz rasanya memang sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal milik Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia tetap harus berjuang keras untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin menuntutnya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap semestinya akan mendapat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam situasi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Andaikan Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim perebutan gelar 2024-25, mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba. Namun, pemain Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, kabarnya sekitar £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan besar, dengan negosiasi melelahkan yang sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan juga tidak membuahkan hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, agaknya Real Madrid akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, gaji fantastis yang memang ia inginkan. Meski mereka tidak membayar biaya transfer, itu tetap menjadi sebuah risiko mengingat betapa buruknya penampilan sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Patut diingat bahwa Real Madrid kabarnya sudah memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap sang pemain pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus pada hari terbaiknya, dan di usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki masa puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang bertaruh bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan dua hal sekaligus: kepindahan impiannya ke Real Madrid dan gaji besar yang sangat ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di kerasnya atmosfer Bernabeu, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis-jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate telah mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya kesempatan untuk memantapkan dirinya sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan itu masih jauh dari jaminan. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo, sederhananya, adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang pekerja keras dan inovatif yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Pemain Portugal itu pada dasarnya memang pemain yang sempurna untuk Pep Guardiola, itulah mengapa pelatih asal Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sebenarnya sudah lama mengarah ke sana. Tentu saja, melihat dia pergi secara gratis bukan hal yang bagus dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal paling tidak yang pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, skill, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga menyalip rival berat Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang beberapa di antaranya bahkan dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam waktu 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tidak diragukan lagi sudah lewat, tetapi ia menunjukkan selama persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa dirinya masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad luar biasa. Mungkin yang lebih penting dari apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara talenta dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, lagi dan lagi, Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa ragu akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh ke akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa agak aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini belakang Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar soal niatnya untuk pindah serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka kemungkinan akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menganggapnya bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan angka lebih besar dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan banyak uang untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan dana demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal bagi tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut hasil instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang secara realistis bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memiliki ciri khas pemain "Mourinho" lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru tersebut, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dilepas. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tidak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia saat berada di puncak performanya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek tersebut ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menyangka ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella tampaknya langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil baik atau berisiko mendapat tekanan dari pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat koneksinya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson jelas layak dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah mengapa Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang sulit bagi Liverpool, semakin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja asal Brasil, Souza, baru saja tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting di ruang ganti yang sedang kacau, dan ia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa ia akhirnya datang secara gratis menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang performanya juga tidak terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap ditawarkan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya, Robertson menjadi starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin ia perkirakan, yang berarti kondisinya cukup baik saat ia berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, ia punya pilihan lain selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson bisa jadi melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang daripada pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan performa Tottenham secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami tetap tidak yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibandingkan saat ia bermain untuk Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan striker asal Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi merasa betah, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dirinya layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu memang seharusnya bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di semua posisi di lini depan bertiga dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas seperti apa yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang winger, dan gajinya juga akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik untuk ditemukan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang menjadi bahan mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa dirinya sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat masih kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan perhatian dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biaya transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Coba tanyakan kepada Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatatkan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle