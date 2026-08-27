Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berjuang mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesulit apa pun untuk diterima, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan striker Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang juga tidak tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi ia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa ia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan mendatangkan talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang makin tidak tertarik. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah banyak diberitakan dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Ia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, fakta bahwa Barca telah membayar terlalu mahal tidak bisa dihindari. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia sehingga harga tersebut terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League merupakan indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat ketajaman seperti apa yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan ia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah yang disebut mimpi jadi kenyataan. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang memang sudah lama jelas ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat tergoda oleh hubungan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya tampak bahwa ia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern secara wajar mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez memang akan sedikit mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan banderolnya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelengkap. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi terlalu dibutuhkan di Camp Nou meskipun membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi tampil berdampingan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle