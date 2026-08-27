Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah satu lagi keputusan transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi sepanjang kariernya, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus untuk Inggris di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, ketika tampil dalam seluruh delapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penyelamatan di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu tampaknya hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Sungguh ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas ini, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs memiliki stok yang baik di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat Nerazzurri membutuhkan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu mampu menyamai ancaman serangan besar milik Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan biayanya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence tentu akan merasa bahwa ia sedang melangkah ke hal yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang layak setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia berhasil memantapkan dirinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahun sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta dicap sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pelatih asal Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan difavoritkan untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis