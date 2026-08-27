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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Liverpool membayar terlalu mahal untuk Bradley Barcola - tetapi bergabung dengan Liverpool memberi penyerang sayap Prancis itu kesempatan untuk menjadi superstar global: GOAL memberi penilaian untuk transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Alasannya, akhir musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar merampungkan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu ada sejumlah transfer yang berakhir bagus bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak pula kasus ketika setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, akhirnya bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika mereka membuat keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi nilai untuk setiap transfer yang sudah rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar dan pihak yang merugi pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu pendapat Anda di kolom komentar...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    27 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £120 juta)

    Untuk PSG: Sang juara Prancis mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya seharga €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi sosok yang sangat berguna bagi PSG, tetapi dia belum benar-benar menjadikan dirinya tak tergantikan, jadi mereka sangat cerdas bisa mengeruk biaya transfer sembilan digit dari Liverpool. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, memastikan PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Faktanya, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain berusia 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam persamaan. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang jelas tidak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan kesepakatan ini karena itu akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka memburu lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer itu juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat saat mereka menjual pemain skuad lainnya pada bursa transfer berikutnya. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus keluar-masuk starting XI. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan yakin dia bisa menjadi lebih menentukan sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif bermain dari sisi kiri, Barcola juga nyaman di kanan dan mengembalikan kualitas kelas atas Liverpool di sepertiga akhir lapangan yang hilang setelah Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatan eksplosif dan gaya bermain langsungnya sangat cocok untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain menekan sejak awal. Barcola jelas akan memberi lebih banyak kepada lini depan Liverpool ketimbang Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target pada akhir bursa bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, tidak semuanya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk gagal sebagai pemain £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan para pundit akan langsung mengkritik Barcola jika dia mengalami masalah adaptasi, dan Liverpool telah membuka diri untuk kembali diejek atas keputusan transfer mereka setelah kesulitan Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri bisa menangani tekanan kehidupan di Anfield setelah tampil memukau dalam tim PSG yang memenangkan Piala Eropa secara beruntun, serta meninggalkan jejak di panggung Piala Dunia bersama Prancis. Namun, sangat mungkin untuk berargumen bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani terlalu banyak tanggung jawab, dia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali turun ke lapangan dan sangat diuntungkan dengan bekerja bersama beberapa pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk dalam kategori itu saat ini, dan dia sudah berada di ujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang dia hadapi di Anfield, Barcola hidup lebih mudah di PSG. Iraola membutuhkan dia untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool dua sampai tiga kali sepekan, dan kita belum tahu apakah dia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola tetap patut dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, untuk menjadi bagian dari proyek Iraola yang masih berada pada tahap awal menunjukkan bahwa dia kuat secara mental. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena dia dibayangi setidaknya oleh empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi jika dia mampu menginspirasi laju Liverpool meraih trofi, dia bisa masuk dalam persaingan. Selama dia siap tancap gas sejak awal dan bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melontarkan Barcola menuju status superstar. Nilai: A-

    James Westwood

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  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Agak aneh bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya satu setengah musim setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang tengah menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk mendapatkan tempat sebagai starter di lini depan adalah tugas yang tidak menyenangkan bagi striker mana pun, dan City mungkin merasa Marmoush memang tidak benar-benar tampil menonjol saat diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuhnya terganggu oleh menit bermainnya yang memang terbatas, cedera lutut, dan pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Yang cukup berbicara, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2025-26. Marmoush memang bisa beralasan soal minimnya waktu bermain, mengingat ia mencatat enam keterlibatan gol dalam total waktu yang setara sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak akan pernah menggeser Haaland dari susunan starter, dan di usia 27 tahun, tidak terlalu mengejutkan jika City memanfaatkan kesempatan untuk meraup uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Akan menarik melihat bagaimana City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus puas lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pemborosan lain lagi dalam bursa musim panas yang membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum berbuat cukup banyak di Manchester untuk membenarkan City meraih sedikit keuntungan dari apa yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang untuk mengatasi masalah mereka setelah sempat flirted dengan degradasi dalam musim-musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang pada akhirnya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain 27 tahun itu akhirnya menyelesaikan masalah di posisi yang telah menjadi problem sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; Richarlison dan Dominic Solanke sama-sama kerap diganggu cedera dan tidak konsisten. Spurs harus percaya bahwa, jika diberi menit bermain, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu memborong gol ketika ia menjadi andalan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam pengertian itu, ini adalah kepindahan yang menarik dan bisa membantu klub London utara itu memangkas jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan melihat ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa seharusnya ia tidak perlu repot-repot bergabung dengan City tahun lalu, dengan periode singkatnya berjalan seperti yang sudah diduga banyak orang mengingat ia menghadapi rintangan besar berupa Haaland yang menghalangi jalannya menuju sukses di Manchester. Meski mungkin terasa sedikit terlalu dini, sulit menyalahkan striker itu karena mencari awal yang baru di Premier League. Walau ia mungkin tidak akan bersaing memperebutkan trofi, Marmoush kini punya kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, tempat ia seharusnya bisa berharap menjadi starter utama yang terjamin di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang semula meyakinkan City untuk menggelontorkan uang demi merekrutnya, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak terkena dampak sifat Roberto De Zerbi yang terkenal labil. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sepintas, ini terlihat seperti kesepakatan yang bagus bagi Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka bisa membantu mereka melakukan lebih banyak bisnis sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% bagian dari keuntungan itu kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena adanya klausul penjualan kembali yang disertakan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan penyerang veteran Danny Welbeck sebagai opsi di posisi No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Ini tetap merupakan risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea tersebut. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea tanpa ampun memilih untuk melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain pelapis yang tak lagi diprioritaskan. Chelsea tidak mendapatkan performa terbaik dari Delap di tengah musim yang kacau dari sisi pergantian manajer, dan melepasnya secepat ini merupakan pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar dengan sempurna meredam pukulan tersebut. Pada akhirnya Delap benar-benar kalah menonjol dari sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya untuk satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan di Premier League untuk Chelsea bukanlah hal yang bagus secara citra. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di depan publik dan ruang gerak PSR mereka pada masa depan bisa terpukul besar. Berinvestasi sebesar itu pada pemain 23 tahun yang kesulitan menjaga performa dan kebugaran selama setahun terakhir adalah langkah yang sangat putus asa, bagaimana pun sudut pandangnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan penyerang lain setelah perpindahan Taiwo Awoniyi senilai £9 juta ke Coventry. Igor Jesus dan Chris Wood yang sudah berusia 35 tahun sama-sama tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa menghadirkan energi yang sangat kurang. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan lewat atletismenya dan kemampuan membawa bola dalam kecepatan tinggi. Dia juga penyelesai akhir yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan dirinya setelah periode yang begitu membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, atau kesepakatan ini tidak akan pernah terwujud. Pertanyaannya hanya apakah dia bisa menangani tekanan besar yang langsung akan berada di pundaknya sejak menit pertama di klub ambisius lainnya. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah titik krusial dalam karier Delap yang masih seumur jagung. Dia menyia-nyiakan peluangnya di Chelsea, tetapi kesuksesan di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain internasional senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung dan menggendong Ipswich dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka masih ada di dalam dirinya, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke permukaan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi dia akan langsung masuk sebagai figur utama bagi Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan dia disiapkan untuk memainkan sepakbola langsung berintensitas tinggi yang melukai lawan saat transisi, sesuatu yang memang sesuai dengan karakter Delap. Dia memiliki postur yang mengintimidasi, kelincahan, dan kecepatan untuk menusuk ke belakang pertahanan sesuka hati; pertanyaannya hanya apakah dia bisa memanfaatkan peluang saat kesempatan itu mulai datang. Delap beruntung bisa mendarat dengan mulus, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi: ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

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  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 adalah pencapaian yang cukup luar biasa, mengingat betapa minim dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tidak pernah benar-benar menemukan peran yang pasti di Manchester, dan dana dari penjualannya seharusnya membantu City dalam upaya mereka memburu Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang hengkang pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Saat ini, Enzo Maresca hanya bisa mengandalkan rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tidak pernah memberi kurang dari 100 persen. Ini dengan mudah bisa menjadi penjualan yang segera disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez mengurangi dampak kehilangan duo gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor berharga bagi sesama rekrutan baru Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari lini dalam dalam skema Newcastle racikan Matthias Jaissle dengan umpan-umpan pemecah lini dan tingkat high turnover yang mengesankan, yang menjadi yang terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan masih memiliki tahun-tahun terbaik dalam kariernya di depan, pemain berusia 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdas untuk Newcastle. Namun, para suporter yang mungkin berharap Gonzalez akan secara langsung menggantikan pengaruh Guimaraes sedang membohongi diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak ketimbang kreator, dan karena itu tidak membawa ancaman yang mendekati level yang sama di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi seharusnya sangat membantu mencegah mereka terjerumus ke persaingan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tanpa diragukan merupakan langkah mundur dalam hal daya saing di level tertinggi, ini adalah langkah positif bagi Gonzalez secara keseluruhan. Ia tidak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle milik Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang layak. Namun, ia tidak bergabung dengan lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa pemain-pemain kelas dunia di sekelilingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang mengintimidasi, yang tidak menjadi lebih mudah karena label harganya £52 juta, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya untuk masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Pemasukan besar lainnya. Bouaddi masih baru berusia 13 tahun saat ia bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa layak pemain terbaik laga saat melawan Real Madrid tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam duel Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat kepindahan pada musim panas tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menilai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya meraup uang besar dari nama-nama seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini tak lain adalah keuntungan murni bagi klub yang memang pantas memiliki reputasi sebagai pengembang dan pembina talenta muda papan atas. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan membawa La Roja meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sembari pada saat yang sama menemukan penerus yang layak. Harus diakui, mereka berhasil mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, meminta pemain 18 tahun langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah dimiliki sepakbola adalah tuntutan yang luar biasa besar. Namun, harus diakui City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa memanfaatkan perekrutan Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu tampak sebagai takdirnya, cepat atau lambat. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga punya keyakinan penuh terhadap kualitas dirinya. Ia tak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan ia mengganti afiliasi tim nasional dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang disebut terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang berat dan ia tidak akan mendapat banyak kelonggaran mengingat banderol harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan dari Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta sedikit mengurangi tekanannya untuk langsung tancap gas. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalan dengan sangat baiknya model bisnis Brighton. Brighton mungkin sempat membuat banyak pihak heran ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar sangat manis ketika mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, sementara ia menjalani musim yang bisa dibilang bak dua sisi berbeda, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tak mungkin dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pantai selatan itu hampir pasti akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian bisa mereka jual lagi dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Man Utd: United akan merasa bahwa kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil. Klub sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali mengejar Baleba pada suatu titik di masa depan. Waktu itu kini telah tiba, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk menuntaskan apa yang akan mereka anggap sebagai kesepakatan murah di musim panas ketika biaya transfer melonjak sangat tinggi, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, pada usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik-turun semata-mata merupakan akibat dari dirinya yang masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaiknya jelas masih ada di depan. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia tampil jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasar performanya. Baleba menghadirkan kekuatan fisik dan daya dorong dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, dia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya dalam perjalanan menuju Old Trafford dalam apa yang jelas merupakan transfer impian bagi seorang pemain yang baru datang ke Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda dengan potensi tinggi ketika rela mengeluarkan £23 juta untuk memboyongnya pada 2023 saat ia masih relatif tak dikenal pada usia 19 tahun, dan selain penurunan pada musim lalu ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba layak mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Ia jelas tampak akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan fisik sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah dengan wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos, serta Bruno Fernandes, dengan tugas memutus serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Manchester City: Benar-benar kandidat kuat untuk predikat biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan dalam seluruh sejarah sepakbola! City pasti tertawa lebar karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang selama dua musimnya di Stadion Etihad lebih banyak menjanjikan daripada membuktikan, meski datang dengan gegap gempita. Periode itu hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. City akan sangat gembira karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi ini demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka sempat mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih memiliki potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar ini dan mereka juga masih memiliki sosok seperti Jeremy Monga yang berperingkat tinggi serta Jack Grealish yang sudah bugar kembali dalam skuad. Untuk pemain dengan kualitas Savinho yang saat ini tergolong biasa-biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi di masa depan. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) membuat banyak orang terkejut, kesepakatan ini akan membuat mereka lebih tercengang lagi. Tottenham telah menunjukkan kemauan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka bisa dibilang masih dapat membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terjerumus ke degradasi. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari sekian banyak nama, menunjukkan bahwa mereka mungkin sudah kehilangan arah di balik layar. Uang sebanyak itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan tidak pernah sekalipun selama waktunya di City winger Brasil itu menunjukkan bahwa ia mampu memberikannya. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk winger tersebut setahun lalu menjadi benar-benar menggandakannya hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa saja berlalu, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada peluang besar Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pengeluaran yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Anda harus sedikit merasa iba kepada Savinho, karena kini ia harus memenuhi banderol transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang terasa tak terelakkan. Seandainya Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu sekarang akan dituntut langsung tancap gas dan segera menjadi figur sentral dalam lini serang De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas memiliki kemampuan untuk berkembang jika ia dijadikan pemain kunci dan tampil dari pekan ke pekan, sesuatu yang memang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah pelatih lain dengan reputasi sangat baik, dan perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan kuat yang tak bisa dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya yang sangat fantastis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan berhasil atau gagalnya kariernya di level tertinggi. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa diprediksi, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang jelas cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, alasan Liverpool mengizinkan Jones pergi masih bisa sedikit dipahami, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan jelas dia sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, sebagaimana ditegaskan oleh perselisihan ban kaptennya dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool layak dipuji karena tetap teguh dengan nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, sekarang sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sebenarnya sudah kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi lebih baik milik Slot di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang seorang ahli di bursa transfer dan CEO Inter itu mungkin merasa Jones merupakan bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama juga dia bermain cukup baik hingga mampu menembus skuad Inggris. Jones jelas terlihat cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat impresif dalam menghadapi pressing dan juga bekerja habis-habisan untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar dia bisa menjadi sukses sebesar pemain Skotlandia itu di Milan seperti halnya McTominay di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Situasi Jones di Anfield sudah berjalan stagnan. Dia mandek, kariernya tersendat, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor soal keretakan hubungan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi keharusan dan kepindahan ke Milan bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan Jones. Tentu saja, kehadiran sesama pemain senegaranya John Stones dan Djed Spence semestinya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan benar-benar tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang terlepas dari segala kelebihannya, jelas berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu kecewa dengan total paket senilai £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir kontraknya. Ke depannya, kesempatan untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa tetap bertahan, dan di usia 28 tahun, ini mungkin adalah penawaran terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan meski Villa sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal bursa transfer musim panas ini, hengkangnya Konsa membuat Villa hanya memiliki lini belakang yang sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga menjadi kehilangan pemain kunci lainnya saat skuad Unai Emery terus terurai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diselimuti ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki alat yang cukup untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly juga lebih dari mampu untuk menutup sisi tersebut jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan begitu merusak pertahanan yang sudah sangat terlatih seperti ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilan terbatasnya musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, saat klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tidak diragukan lagi adalah bek yang sangat bagus yang membawa jiwa kepemimpinan yang sangat berguna. Arteta memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Anda tentu tak bisa menyalahkan Konsa karena memilih pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia memburu lebih banyak trofi besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk benar-benar memantapkan diri di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan di depan White, dan hampir pasti posisinya akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti ketika Saliba dan Timber sama-sama pulih dari operasi masing-masing dan dianggap cukup fit untuk kembali bermain. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad dalam yang terdiri dari para starter pasti dan para pemain yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran kedua itulah yang tampaknya kemungkinan besar akan dijalani Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup waktunya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia barangkali tidak akan terlalu peduli. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Pencapaian yang luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan biaya £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan awal yang positif di Premier League, dengan mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan bos Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda tersebut, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih berikutnya juga tidak membantu memperbaiki peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain berusia 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meski orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah punya reputasi yang pantas sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ di sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin tantangan perebutan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu jelas telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di peringkat keempat Saudi Pro League 2025-26, tidak lepas dari rekor klub berupa 17 laga tak terkalahkan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih layak diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menguatkan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang segera akan pindah ke arena baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan baru yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa sekarang ia memutuskan untuk menghabiskan apa yang seharusnya menjadi masa puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan jelas ia bukan yang terakhir. Tetapi sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah dari sudut pandang olahraga ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya. Reijnders adalah gelandang yang berbakat secara teknis dan punya naluri gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merugikan harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, masanya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan cukup menyakitkan bagi para pendukung City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. Rasanya City pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan denyut jantung tim dan sosok pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus playmaker dari lini dalam, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. City memang memenangi 74,1% laga Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu anjlok menjadi 61,9% ketika ia absen. Rodri juga mampu tampil menentukan dengan mencetak gol-gol di pertandingan terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa laga penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon rekrutan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda serta minim pengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan tersebut. Ini benar-benar menjadi pukulan seperti mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing memperebutkan trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sebenarnya sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya seperti sebuah kepastian. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan musuh bebuyutan mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir yang dibutuhkan Barca untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik dalam permainan ini dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan tim Flick. Para lawan jelas akan jauh lebih sulit membelah Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain 30 tahun itu juga seharusnya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dilaporkan menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Rasanya tidak berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang natural bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangi Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak ada apa-apanya dibanding kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak sepakbola, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tuntutan fisiknya lebih rendah semestinya membantu menjaga daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran pengatur permainan yang dominan seperti yang telah ia jalani dengan gemilang bersama Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia membuat keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung setia Barca seperti yang ia rasa layak ia terima, tetapi tidak terlalu sulit untuk memahami alasannya. Mantan bintang Man City itu mencetak 65 gol yang terbilang solid selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi, musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa dan sangat membuat frustrasi para fans dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada peluang yang lebih baik untuk menguangkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, itu memang sedikit lebih rendah daripada €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya habis musim panas mendatang, dan mereka akan berutang tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan kontrak baru karena klausul tertentu dalam kesepakatan tersebut. Melepas beban gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak daripada yang pernah diberikan Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola individu elite, tetapi mengamankan juara dunia yang serbabisa pada puncak kariernya dengan biaya yang wajar tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktik untuk Luis Enrique, yang memberinya debut senior internasional untuk Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu yang paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan rekan senegaranya, Fabian Ruiz, yang seharusnya segera memberi hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Ada kemungkinan besar Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG daripada yang diberikan penyerang Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah langkah naik, dan sebagai konfirmasi bahwa ia benar saat secara terbuka menyoroti kurangnya perkembangan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG sedang memburu status sebagai klub kedua yang mampu menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun di era modern, sementara Barca belum memenangi kompetisi tersebut sejak 2015, ketika merekalah yang memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalunya. Tiga penyerang terkuat PSG, yang akan selalu kembali dipilih Luis Enrique untuk laga-laga paling penting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di kedua sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai tokoh utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia sangat keliru. Luis Enrique akan bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok yang esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan segera menyadari bahwa rumput tidak lebih hijau di tempat lain, dan bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini terlihat lebih siap untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Spurs menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun Anda melihatnya. Ya, mereka berhasil mencegahnya bergabung dengan rival mereka di Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan merupakan salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta mendapat dua kartu merah saat Spurs berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para penggemar memburuk akibat hal itu, dan adil untuk mengatakan bahwa dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga sudah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sekaligus mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka tetap punya stok yang baik di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Spurs untuk melakukan pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah dia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sempurna untuk sistem Atletico racikan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan kesulitan beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali mengukuhkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berupaya menutup kebocoran yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sangat cocok, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memangkas jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang sulit diraih itu. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar wajarnya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk di antara klub yang meminati Romero, tetapi dia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan terwujudnya kesepakatan ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone sangat sesuai dengan kekuatannya, dan kualitas-kualitas itu akan lebih dihargai di Metropolitano dibanding yang pernah dia rasakan di London Utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah langkah ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing meraih trofi dan tampil menonjol di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, meski mereka tampaknya sedang bangkit lagi bersama De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkannya memotong jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Dia juga memiliki empat rekan setim di Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya cepat beradaptasi. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi juga dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya satu tahun lagi. Winger itu bisa dibilang menjadi satu-satunya secercah cahaya dalam kampanye 2025-26 yang muram bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencatat dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim Eredivisie yang baru jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial yang kejam yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam hal itu, Ajax hanya akan terus melakukan apa yang memang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar menjadi bahan perdebatan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal memang PSG sangat terbuka untuk melepas penyerang Prancis itu, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya duduk di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik menahan klub-klub seperti Liverpool sambil memperkuat lini serang mereka dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Dan hal terbaiknya adalah kepergian pemain 23 tahun itu kemungkinan besar akan menutupi total biaya Akliouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya bisa memberikan pelapis berkualitas bagi winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian tertinggi untuk kualitasnya. Bagaimanapun, jika Barcola saja tidak mampu mengunci tempat starter reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal itu? Pemain 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, argumen bisa dibuat bahwa Godts hampir pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia seharusnya mendapatkan cukup banyak waktu bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, saat Luis Enrique mengistirahatkan pemain-pemain kuncinya sebelum dan sesudah laga Eropa mereka di tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan sedang membentuk ini, meskipun mungkin tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah satu lagi keputusan transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi sepanjang kariernya, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus untuk Inggris di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, ketika tampil dalam seluruh delapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penyelamatan di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu tampaknya hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Sungguh ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas ini, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs memiliki stok yang baik di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat Nerazzurri membutuhkan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu mampu menyamai ancaman serangan besar milik Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan biayanya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence tentu akan merasa bahwa ia sedang melangkah ke hal yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang layak setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia berhasil memantapkan dirinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahun sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta dicap sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pelatih asal Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan difavoritkan untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan selama negosiasi, bahkan pada satu tahap meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Faktanya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin menuju London barat, dan di usia 28 tahun, ia juga bukan sosok prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat tim dan membangun capaian finis di posisi kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya soal apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia memang merupakan pemain yang dipilih Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi kekosongan besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, sehingga Chavarria kemungkinan besar akan berperan sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket sebesar €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski pada akhirnya ini bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapat kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun saat ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun ketika naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi sosok kunci sebagai bek sayap agresif yang berorientasi menyerang dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mewujudkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan mendapat banyak kesempatan untuk mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik jelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya adalah Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi dana signifikan dari pemain yang tidak diinginkan pada musim panas tahun depan. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di berbagai lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan yang lahir dari keputusasaan. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini belakang setelah Ibrahima Konate pindah secara bebas transfer ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta rekrutan anyar lain Jeremy Jacquet masih berusaha kembali ke kondisi kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga memiliki riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan tampil meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun chemistry secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan keberatan membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang kurang berisiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung ada klub elite Eropa lain yang mencarinya di tengah problem konsistensinya, dan ia akan menyadari potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragu, dengan tujuan benar-benar bisa menikmati permainannya lagi, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo suntikan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan memberi kehadiran udara yang nyata pada pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea pantas senang karena berhasil mendapatkan biaya transfer yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk add-on merupakan keuntungan murni untuk lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat salah satu pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode yang menantang bagi klub, bahkan merespons saat mereka sangat membutuhkan ketika ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali bugar setelah ruptur ACL-nya, jadi penjualan pemain memang menjadi kebutuhan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisi mereka dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan paling diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik di kalangan sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memaklumi karena hubungannya dengan klub yang telah terjalin selama 19 tahun. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama mencoba mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak kepindahan ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, hanya untuk dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu dibanding nama-nama seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar bersih bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling menarik di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini situasinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering mengangkat rekan-rekannya di saat sulit. Matthias Jaissle menghadapi tugas sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di kursi pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah dimainkan berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal. Ia akan menambah dinamisme dalam serangan dan agresivitas dalam pertahanan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya yang diinginkan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun mampu mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka berhadapan lagi dengan Paris Saint-Germain, dan itu menjadi pertanda yang sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk naik level ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi pengaruh talismanik Vinicius Junior, meski itu terjadi sebelum tersingkir dengan mimpi buruk di babak 16 besar melawan Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya platform untuk mencapai level kelas dunia serta secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknik di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok pujaan yang dirancang khusus untuk pendukung Arsenal, seseorang yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktis, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang menurun secara signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak punya tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan transfer Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda turun lebih jauh dalam urutan skuad. Bisa dikatakan Mastantuono salah dikelola oleh klub pemiliknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah bagi Fiorentina saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai gelandang serang atau di sayap kanan, dan ia akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas untuk Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Sebuah kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan gegap gempita, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah keuntungan besar mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga utama Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype yang mengelilinginya. Mastantuono juga bermasalah dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja ini masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, sehingga mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub memutuskan untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong pemain muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimentalitas, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat puas karena berhasil meraup keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu di bawah Guardiola hanya menjadi kiper piala. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda bertalenta tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, entah itu baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti rekrutan luar biasa bagi Leeds, yang diam-diam terus memperkuat tim pada musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka mengambil langkah yang tepat musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina bertalenta tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai No.1 masa depan Inggris, Newcastle diketahui merupakan pengagum pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih banyak tim di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik ke papan atas klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) memang besar untuk seseorang yang baru saja menjalani satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan mematok harga dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru, setelah musim lalu berbicara terbuka soal perlunya bermain lebih sering, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia mampu mengangkat posisi Leeds di klasemen sekaligus menarik perhatian Thomas Tuchel, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia milik ahli taktik asal Jerman itu meski berstatus pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan untuk bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub-klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah motor di balik laju Leipzig finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig bisa kesulitan untuk kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam melepas aset terbaik mereka demi keuntungan. Faktanya, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal tersebut. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 seiring ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Muncul saran bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior ketika Arsenal berupaya mendatangkan pemain Brasil itu, tetapi Diomande lebih banyak beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi partner ideal bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 favorit Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pengalamannya di La Liga juga akan membantu proses adaptasi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perburuan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup lonjakan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual bahkan belum mengetahui keberadaan Diomande pada masa ini tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah mengawali kiprahnya di tim cadangan, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan diri sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Panggilan ke Piala Dunia kemudian datang, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah menjadi target sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dalam situasi terbaik yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dengan seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya membukukan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi ketika Liverpool finis di posisi kelima Premier League dan gagal meraih trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyindir Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer atas Salah, yang telah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta transfer terbesar dalam sejarah Turkish Super Lig. Tahun-tahun terbaik Salah memang sudah lewat di usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan jelas berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka tentu berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator permainan terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang meraih Sepatu Emas bersama musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melaju jauh di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi pemain bebas transfer ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan akhir yang hambar. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang berminat pada mantan bintang Roma itu, yang merupakan penilaian sangat buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi itu hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini sama sekali tidak meningkatkan warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana segalanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih bersusah payah untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang nyaris pasti tidak akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Namun, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Karena itu, kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sejauh ini melalui bursa transfer yang cukup sepi, Brentford kini bergerak besar di pasar transfer; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, direkrut dengan biaya rekor klub senilai £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kualitas kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini merupakan perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite pada masa depan. Sebagai kapten juara Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan juga dikagumi banyak orang, termasuk mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam aspek permainan, cukup jelas bahwa pemain berusia 36 tahun itu tidak didatangkan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengetahuannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea sering goyah. Meski demikian, ia tetap harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap bersedia tampil dan bahkan berlatih meski mengalami patah lengan akibat insiden aneh setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah karena hanya bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu tangan kanan Alonso yang paling dipercaya, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya ini. Selain memberikan dampak di luar lapangan, ia juga akan diharapkan memimpin era baru di sana ketika Chelsea berupaya merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk trofi-trofi utama. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda rasanya tidak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 tahun saat ia juga sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap manisnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya besar mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang diselesaikan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam perjalanan mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker dari lini dalam sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan ia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang cukup mudah bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknis melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja tanpa lelah untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco telah banyak belajar dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengasah sisi fisik permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso serta para bintang senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan seberapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh dan pencetak gol terbanyak ketiga secara bersama dalam sepanjang sejarah klub. Mereka tentu tidak akan keberatan melepas Danny Welbeck, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama karena penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Saat ini masih belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea terkait kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang ‘matang’ dan ‘tangguh secara emosional’, saat mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kariernya sudah berada di penghujung. Dia juga bukan sekadar pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan sudah membukukan sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya datang untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih harus bekerja terkait pemain yang akan dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea berharap kehadiran dan kepemimpinannya dapat memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah kesempatan yang tak mungkin dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah impresif, tempat dia akan mendapat kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia memang tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak berdurasi dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin akan mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula untuk Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dipastikan pada akhir musim klub, tetapi sejatinya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kemungkinan ia ditawari perpanjangan menjadi kecil. Manajer City yang kini sudah mantan, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat di awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang lama dinantikan. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski dibayangi masalah kebugaran, tetapi perpisahan barangkali memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tidak akan menghasilkan biaya transfer besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat cederanya, ada risiko cukup besar yang melekat pada langkah ini bagi Inter, meski transfer ini berstatus bebas transfer. Namun, mereka akan berharap sudah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih kecil daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Pada performa terbaiknya, ia masih merupakan salah satu bek tengah dengan kemampuan olah bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat beberapa penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A adalah semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama beberapa tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Inter mungkin juga melihat ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di level domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones bisa jadi telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris melampaui musim panas ini setelah kekecewaan tersingkir di semi-final Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace mengeluarkan hanya £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena nyaris melipatgandakan uang mereka hingga tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace tentu sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan dilaporkan mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak kacau; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, sehingga masa depan mereka pun tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang dikaitkan, yang kemungkinan berarti beberapa anggota grup saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah teruji di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Lebih dari itu, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya dengan Colwill langsung memberi Chelsea duet pertahanan tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini, yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangi trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan dia sangat layak mendapat kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kukuh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar segalanya mengalir melalui dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukanlah masalah. Entah nilai sebenarnya £116 juta atau £130 juta, yang menurut Forest adalah angka terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol - dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok, meski begitu. Dia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangkan lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, dia datang setelah menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Dia sudah menunjukkan bahwa dia punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris menjanjikan pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari daftar pemain mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa baktinya selama satu musim yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menuntaskan kepindahan dari Stamford Bridge, dan transfer itu dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban beli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang akan sangat mereka sukai, terutama setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan membunyikan alarm bahaya bagi para suporter Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka mengejar pemain tersebut, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah ahli taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya menjadi talenta menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu tampak tidak mampu menyamai angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil maksimal sementara Villa tetap diwajibkan membelinya pada akhir musim, terlebih dengan biaya yang kemungkinan besar tinggi. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan keuangan, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai barter jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, dan karena itu selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Mendapat awal baru untuk kedua kalinya dalam kurun setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya meluncur ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang bisa diperebutkan di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika mengira tekanan di pundaknya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan publik Villa Park memiliki ekspektasi yang sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban beli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disisihkan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatatkan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, yaitu 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, serta membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang melekat pada transfer ini, meskipun nilainya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini. Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang tampak menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk meraih sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya ia seharusnya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna pada tahap awal.Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Sang winger kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah masa yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi kisah sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan ketertarikan mereka, jadi ia pasti sangat senang transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi tersebut. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk meneken kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara gratis tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun terkait bisnis transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi kredit layak diberikan, karena ini bisa terbukti menjadi langkah bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Hansi Flick yakin ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu itu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi terlihat seperti calon superstar ketika ia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa ia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Kabar baiknya, ia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena ia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat untuk Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya yang sempat tertunda. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Sebuah pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League. Jika Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru saja menjadi juara, itu tentu lain cerita. Namun, Villa finis di posisi keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, serta akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, yang merupakan uang dalam jumlah gila dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti, sembari pada saat yang sama memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer yang luar biasa. Perkiraannya, Rogers akan menuju London utara pada musim panas ini, bukan ke bagian barat kota. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dan dengan biaya yang sangat dibesar-besarkan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada kemajuan di balik layar dalam hal menemukan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu hampir sepenuhnya akan menutupi biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang lumayan, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan ancaman serius di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sudah mantap untuk pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru saja pergi di sisi kiri serangan Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, sekarang dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena pengaruh Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meskipun Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi yang tidak stabil, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena sekarang ia bisa bermain di Premier League bersama sahabat baiknya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat fit, dia adalah pesepakbola fantastis, dan pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih Spanyol itu tampil sangat buruk saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya meraih satu kemenangan dari tujuh laga Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke starting XI, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi absennya cukup lama akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu hampir selesai sebelum ada persaingan. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu senyap. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah sangat berpengalaman, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United dipatok harga terlalu tinggi untuk kesepakatan bagi target utama transfer lini tengah mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia pada akhirnya bisa terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama disebut-sebut akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, itu memang tak lagi terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan haknya sendiri. Namun, United tanpa diragukan berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa diragukan akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya sangat mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea siap meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk dilewatkan. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Ini adalah salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung dengan Man City dan Tottenham, United panik beralih ke Santos saat mereka berusaha menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lain untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim di mana dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama reguler'. Apakah dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Old Trafford daripada yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan многое akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa dia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meskipun tidak ada jaminan United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, semua akan bergantung pada sang pemain untuk memastikan dia mampu memantapkan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Saat Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub yang didanai negara itu akan menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin tetap berakhir bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim Eddie Howe finis di posisi ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir musim yang katastrofik, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar merepresentasikan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para penggemar adalah ini mungkin bahkan bukan pukulan terakhir, dengan kapten Bruno Guimaraes juga pasti akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, penderitaan lain akan datang, yang berarti para suporter bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar toh akan disia-siakan juga. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan hebat lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk bersinar di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetap merupakan perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian ini membuahkan hasil. Namun, untuk saat ini, para penggemar mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan executive chairman Daniel Levy, mereka sekarang melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League demi merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di posisi ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tidak pernah ada peluang bagi klub Serie A untuk memiliki uang yang cukup guna mewujudkan keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke negaranya, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti enggan dengan harga yang diminta Newcastle. Alhasil, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini bersiap menghabiskan tahun-tahun terbaiknya, yang tak bisa dimungkiri terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin langkah ini akan berakhir baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera engkel dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia masih merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Bisa jadi tangan Inter memang terikat, jika ingin adil; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun pada tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti bisnis yang sangat cerdik lainnya untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat membantu serangan daripada ketika bertahan, yang membuat Madrid memiliki sedikit ketimpangan di posisi itu yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi transfer besar terakhirnya, dan banderol murahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho soal peran yang akan ia jalani. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya yang sangat besar dan akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, jajaran direksi klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi penegasan lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakini dia sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa dimungkiri dalam transfer ini. Spurs, seperti yang terlihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menyingkirkan minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan harus segera, atau ini akan cepat menjadi senjata baru untuk menyerang pemilik klub. Memang, hanya untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi dia benar-benar harus menunjukkan bahwa dia bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas, ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Spurs, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu benar-benar akan bertahan di Spurs, mengingat tidak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke starting XI, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan biaya sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Kemungkinan besar uang itu juga akan digunakan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol di ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah diupayakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola biasa lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan klasik "impian" ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksa masuk ke susunan starter yang berisi Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi semacam mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia tentu merasa bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sepakat, karena Saibari tanpa ragu tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Menyusul kesepakatan mereka untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang berasal dari akademi mereka, tetapi hanya sempat mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah sejak beberapa waktu lalu memutuskan untuk menjualnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin sedikit disayangkan karena Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menunjukkan minat mereka, pikirannya berubah dan sejak saat itu hampir pasti akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk kesepakatan ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai persetujuan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam kurun 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini jelas sebuah keberhasilan dalam pengertian itu. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan bertenaga, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya sangat sesuai dengan tuntutan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya membuat tawaran Inter tidak berarti, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level teratas. Karena itu, ini menghadirkan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan (mendekati £100.000 per pekan) bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa disiapkan menjadi figur kunci di bawah manajer baru. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak sekali pun menjadi starter di laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, semestinya menjadi jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan situasi bagus bagi pemain Portugal itu. Begitu pula dengan fakta bahwa di level internasional dia masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari bereskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah striker yang bagus. Dia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tentu memicu banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa perlu membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir dia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena dia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Tetapi ini adalah transfer termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah lama tertunda bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir saat Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bertahan dengan Ronaldo, dan itu menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa dia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, tempat pandangan umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Dia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, sekarang dia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang tinggi, nilainya benar-benar raksasa untuk ukuran tim Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, inilah saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi ini adalah bisnis yang sangat cerdas dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub terbaik dalam menjual pemain dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa mendapatkan biaya transfer sebesar itu untuk bek Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali uang tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang mengesankan di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad, sementara Igor Julio akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat di Brighton, tetapi tetap terasa bahwa Spurs telah terpancing membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meski ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis semestinya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak nyaris pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang bergejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa mengikuti jejaknya. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, punya kemampuan umpan yang bagus, serta memiliki daya juang dan kualitas kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah dengan rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang penuh gairah itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Spurs memang adalah naik setelah satu lagi kampanye domestik yang buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati periode transisi yang kemungkinan besar akan terjadi setelah mereka menepis ancaman degradasi di akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraih keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu seharga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan untuk klub seukuran Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah satu musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis tersebut membuat mereka tidak punya keleluasaan dalam menentukan nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang mencium peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub asal Tyneside tersebut dilaporkan sudah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang 22 tahun yang direct, cepat, dan juga rajin bekerja dalam bertahan itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dikabarkan yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Anda juga tak bisa benar-benar menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal milik Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna baru satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa beradaptasi dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di tim inti, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool yang masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya akan mendapat banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah dalam urusan masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya dalam kampanye juara 2024-25, mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pemain Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menyetujui tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi melelahkan yang sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan berujung tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap saja menjadi pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Kalau begitu, tampaknya Real Madrid akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji selangit yang ia inginkan. Meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, ini tetap merupakan risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sudah memutuskan untuk mengakhiri ketertarikan mereka pada pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat berada dalam hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia akan menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di Bernabeu yang penuh tekanan, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya kesempatan untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real racikan baru Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan hal tersebut masih jauh dari jaminan. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo benar-benar salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, serta benar-benar integral dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya sang pelatih Catalan sangat menyukainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak ideal dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal yang paling pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Los Blancos bukan hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga menyalip rival bebuyutan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan itu praktis rampung dalam 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi ia menunjukkan selama persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Namun, yang mungkin lebih penting daripada apa pun adalah Bernardo barangkali merupakan panutan ideal bagi anggota-anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang Mourinho inginkan dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya selama tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke tempat semestinya adalah tantangan yang tanpa diragukan lagi akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu lagi, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin sedikit disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang didatangkan Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh ke akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak tiba pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihat dia pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika mereka merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton dengan harga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dikabarkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula calon pendatang baru yang diharapkan, Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan banyak uang untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka menggelontorkan dana untuk Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal bagi tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dilepas. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tidak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan Cucurella agaknya langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biayanya yang besar, ia harus langsung tampil maksimal atau berisiko mendapat tekanan dari pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat kaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson jelas masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa jayanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin jika mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara dalam kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, semakin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Spurs masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting untuk ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap diberikan Spurs kepadanya. Pada akhirnya, Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat bertolak ke Amerika Utara, tetapi sama sekali tidak ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya opsi selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, sedikit aneh bahwa dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin kini benar-benar melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibandingkan saat di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berjuang mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesulit apa pun untuk diterima, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan striker Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang juga tidak tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi ia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa ia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan mendatangkan talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang makin tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah banyak diberitakan dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Ia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, fakta bahwa Barca telah membayar terlalu mahal tidak bisa dihindari. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia sehingga harga tersebut terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League merupakan indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat ketajaman seperti apa yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan ia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah yang disebut mimpi jadi kenyataan. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang memang sudah lama jelas ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat tergoda oleh hubungan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya tampak bahwa ia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern secara wajar mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez memang akan sedikit mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan banderolnya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelengkap. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi terlalu dibutuhkan di Camp Nou meskipun membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi tampil berdampingan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle